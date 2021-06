Laghi, Roma e la Maremma, Sardegna, Sicilia e costa del mar Ionio: ecco 5 tour per 5 bellissimi viaggi in macchina in Italia da fare quest'estate

Quando si tratta di pianificare dei viaggi in macchina in Italia non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Ci sono il mare cristallino della Sardegna, le spiagge e le isole siciliane insieme alla cultura e alla storia dei posti.

E poi, per chi ama il mare ma non vuole rinunciare a parchi e natura, ecco il tour della costa ionica, dalla Calabria alla Puglia, passando per la Basilicata.

Sono solo tre dei percorsi da fare, a seconda dei giorni a disposizione, da fare quest'estate: ci si può spostare in macchina, in camper, ma anche in moto, per esempio.

E non mancano un elegante tour dei laghi al nord e un percorso che prende il via da Roma e che sconfina in Toscana, tra Maremma e terme per chi cerca un po' di relax.

Senza dimenticare mai la buona cucina e le peculiarità di ogni posto. Insomma: la scelta è ampia e tocca nord, centro, sud Italia e le isole, per far contenti tutti.

Ecco, quindi, quali tour fare quest'estate per un viaggio indimenticabile.

Viaggi in macchina in Italia: 5 itinerari tra Nord e Sud

Garda e Iseo, tour dei laghi tra Bergamo e Verona - 5 giorni

Partendo da Bergamo o da Verona, che si possono anche includere nel tour avendo a disposizione qualche giorno in più, si arriva facilmente in due dei laghi più famosi d’Italia, quello di Garda e quello d’Iseo, distanti tra loro meno di 100 chilometri.

Arrivando da Verona e partendo dal lago di Garda, ci si ferma inizialmente a Sirmione, nota anche per le proprietà curative delle sue acque.

Qui si visitano le Grotte di Catullo prima di scoprire Desenzano e il Vittoriale degli Italiani, il Giardino Botanico della Fondazione Heller e Salò.

Da non perdere anche la Valle delle Cartiere, il Museo di Carta, Riva del Garda e Limone sul Garda.

Da qui si passa poi al lago d’Iseo. Scegliete se soggiornare a Iseo, a Sarnico oppure a Lovere, da cui poi potrete spostarvi col traghetto.

Prima tappa è Monte Isola, che propone la visita di Peschiera Margaglio (dove potrete anche noleggiare delle biciclette).

Una volta rientrati, ammirate le Piramidi di Zone (parcheggiando a Cislano e percorrendo un sentiero, con scarpe adatte).

Se non l’avete scelto per dormire, scoprite Lovere.

Con qualche giorno in più a disposizione visitate le colline del Franciacorta, lì vicino.

(Foto: Thijs Kennis, Unsplash)

Roma e la Maremma - 7 giorni

Relax e sapori in un solo itinerario, una piccola vacanza slow che inizia e finisce in due città.

Partite da Roma, soggiornando al The Hoxton hotel, di recente apertura, non lontano dal centro storico ma in una zona che consente di parcheggiare l’automobile che vi accompagnerà durante questo tour.

Al mattino, dopo una colazione al locale della struttura, Cugino, si parte per la Maremma.

Si pranza a Tarquinia e nel pomeriggio si visita Montalto di Castro, prima di dormire alle Terme di Vulci, che vanta anche un glamping con jacuzzi privata tra gli ulivi.

Qui ci si rilassa ancora un’altra notte, per poi rimettersi in macchina: merita una tappa il Parco Archeologico di Vulci, come anche il borgo medievale di Capalbio.

Come base per i successivi due giorni c’è l’Antica Fattoria La Parrina, dove scoprire anche i prodotti locali.

Chi non vuole limitarsi a visitare Porto Ercole, Porto Santo Stefano e Orbetello può salpare per l’isola del Giglio.

A questo punto, un bivio e tre strade: per concludere il tour si può optare per la visita di Grosseto, per quella al Parco Regionale della Maremma o per un altro po’ di relax alle Terme di Saturnia.

La costa ionica, tra parchi e tuffi - 10 giorni

Tre regioni in un unico viaggio - Calabria, Basilicata e Puglia - col profumo di macchia mediterranea sempre sotto al naso.

A seconda della vostra posizione, scegliete da dove iniziare il tour. Noi consigliamo di partire dalla Calabria, atterrando a Crotone e affittando una macchina.

Trascorrete una notte a ridosso del Parco Nazionale della Sila, poi risalire verso Rossano o Corigliano e da Castrovillari entrate nel Parco Nazionale del Pollino: anche qui, in un paio di giorni, scoprirete bellezze e culture del posto grazie ad antichi sapori e tradizioni locali.

Scarpe da scoglio a portata di mano, tuffatevi all’ombra del castello di Roseto Capo Spulico, trascorrete una serata a Colobraro, dove si tiene una famosa rassegna che coinvolge gli abitanti del posto.

Ora fate base a Policoro, dormendo a Marinagri, dove potrete anche affittare un’imbarcazione per un po’ di relax in mezzo al mare. A poca distanza, ma da scoprire di sera, ci sono la Rabatana di Tursi (mangiate a Palazzo dei Poeti) e Craco, il paese fantasma.

Dormite per una notte a Palazzo Margherita, a Bernalda, uno dei resort sparsi per il mondo della famiglia Coppola (qui è nato il nonno di Francis Ford).

A Scanzano Jonico assaggiate le tradizionali tette delle monache e a Pisticci visitate il museo dell’Amaro Lucano.

Dopo un tuffo a Metaponto fatene un altro a Castellaneta Marina, visitate Taranto e trascorrete un paio di giorni a Pulsano.

Poi attraversate la Puglia e concludere il vostro tour a Brindisi.

Giorni extra? Visitate Matera, Alberobello, Lecce.

(Foto: Serena Repice Lentini, Unsplash)

Sardegna, spiagge cristalline on the road - 15 giorni

“La Sardegna è bella tutta”, è il sentimento di coloro che quest’isola che attira turisti da tutto il mondo l’ha visitata più volte.

Per una full immersion si rimane qui per un paio di settimane.

La partenza è da Cagliari, dove soggiornare per una notte per avere un assaggio della cucina tradizionale: seadas, malloreddus, culurgiones, porceddu e via dicendo.

Un assaggio di mare: un paio di giorni a Pula, a sud di Cagliari. Poi si salpa per Carloforte, uno dei borghi più belli della regione.

L’aperitivo al tramonto è “arrangiato” davanti al paesaggio da cartolina dello scoglio Pan di Zucchero.

Si arriva poi a Oristano, dove vale la pena rimanere un paio di notti, per visitare la zona (Is Arutas è una delle spiagge degne di nota).

Si prosegue per il grazioso borgo di Bosa, poi per Alghero, infine per Capo Caccia.

Ecco poi La Pelosa, una delle spiagge più famose della Sardegna. Affittando un’imbarcazione si scoprono i dintorni.

Si sosta anche a Sassari oppure si prosegue per la Costa Paradiso, poi ecco La Maddalena, l’arcipelago da non perdere.

Qui si rimane per qualche giorno, tra Porto Cervo, Arzachena.

Il tour finisce a Olbia: l’area est è da scoprire l’estate prossima.

(Foto: Jürgen Scheeff, Unsplash)

Sicilia, tra mare e arte - 15 giorni

Arte, archeologia, cultura, sapori, mare spettacolare e locali alla moda.

Tutto in un’unica regione.

Per chi vi rimane una settimana o poco più può scoprire Palermo, Erice, Agrigento, Siracusa, Catania e chiudere in bellezza con Taormina, ma è dedicando almeno due settimane a questa terra che si riesce ad assaporare tutta la sua essenza.

Si arriva in aereo a Palermo, tutta da scoprire, e ci si riprende dal viaggio con un’escursione in barca alla Riserva dello Zingaro.

E poi ecco Trapani, la città delle Cento Chiese.

A Favignana ci si tuffa in un mare turchese e si visita il Museo del Tonno.

Si prosegue con le saline di Marsala, con Agrigento e con la Valle dei Templi, poi con Caltagirone e con Ragusa Ibla, con Modica (non può mancare una degustazione di cioccolato), Marzamemi, Noto e le sue bellezze barocche, Siracusa e Catania.

Per un po’ di relax si dorme sull’Etna, il vulcano più grande d’Europa da scoprire con una giornata di trekking.

Infine, Taormina, dove trascorrere una serata glam.

Qualche giorno in più? Si possono abbinare dei giorni di mare alle splendide Isole Eolie. Passando per Cefalù, si fa rientro a Palermo.

(Foto: Michele Bitetto, Unsplash)