Dalle vigne storiche di Torino e Milano a quelle affacciate sul Golfo di Napoli, il turismo del vino cambia volto e trasforma la vendemmia in un'esperienza da vivere

Per trovare una vigna non serve sempre mettersi in viaggio verso le colline del Chianti o i paesaggi delle Langhe. A volte, infatti, basta cambiare prospettiva: la vendemmia urbana porta il vino nel cuore delle città, dove dietro un muro storico, all'interno di un parco botanico o sulle pendici di una collina inglobata dal tessuto urbano possono nascondersi filari che continuano a produrre uva e a raccontare la storia del territorio.

Stiamo parlando del fenomeno delle vigne urbane, realtà che negli ultimi anni hanno attirato l'attenzione non soltanto degli appassionati di vino, ma anche di chi cerca un modo diverso di vivere le città. Luoghi in cui agricoltura, patrimonio storico, biodiversità e turismo si incontrano e dove la vendemmia diventa un'esperienza da condividere, andando oltre la semplice fase della produzione vinicola.

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Quando la vigna diventa parte della città

Il concetto di vigneto urbano non è una novità assoluta. Per secoli infatti le vigne hanno fatto parte del paesaggio delle città italiane, soprattutto quando i centri abitati erano più piccoli e le campagne arrivavano quasi a lambirne i confini. La crescita urbana però ha progressivamente cancellato molti di questi paesaggi, tuttavia alcune vigne sono sopravvissute, trasformandosi oggi in preziose testimonianze della storia agricola italiana.

A riunire e valorizzare alcune di queste realtà è la Urban Vineyards Association, nata con l'obiettivo di proteggere il patrimonio rurale, storico e naturale rappresentato dai vigneti metropolitani e di renderlo accessibile alla comunità anche attraverso cultura e turismo.

Il risultato è una geografia del vino decisamente insolita: vigne nel cuore delle grandi città, a pochi passi da musei, monumenti e quartieri dello shopping. E proprio questa vicinanza contribuisce a renderle interessanti per un turismo che cerca esperienze autentiche senza necessariamente affrontare lunghi spostamenti.

Credits: balbiano.com

Torino, tra i filari della Vigna della Regina

A Torino la sorpresa arriva sulle colline che dominano la città. Qui si trova la Vigna della Regina, uno dei più celebri esempi italiani di vigneto urbano. La sua storia è legata alla corte sabauda e alla Villa della Regina, complesso storico affacciato sulla città.

La vigna è un vero paesaggio culturale, dove filari e architettura raccontano insieme la storia di Torino. La visita permette di osservare la città da una prospettiva insolita e di scoprire come la viticoltura possa convivere con un contesto urbano. E soprattutto è uno degli esempi più interessanti di come il vino possa diventare in realtà anche uno strumento di valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.

Milano e la vigna di Leonardo

Pensare a Milano e immaginare un vigneto sembra quasi un ossimoro. Eppure nel cuore della città esiste La Vigna di Leonardo, all'interno della Casa degli Atellani.

La storia è legata proprio a Leonardo da Vinci, che durante il periodo milanese ricevette da Ludovico il Moro una vigna. Oggi il luogo è diventato una delle tappe più curiose per chi vuole conoscere una Milano diversa da quella delle passerelle e dei grattacieli.

La visita unisce arte, storia e cultura del vino, trasformando quello che potrebbe sembrare un piccolo spazio verde in una vera esperienza culturale. Questo è anche l'esempio perfetto di quanto il turismo enologico possa dialogare con altri interessi: degustare certo, ma soprattuto conoscere le persone, le storie e i luoghi che stanno dietro a un calice.

Napoli: una vigna con vista sul Golfo

Se esiste una città capace di rendere spettacolare il concetto di vigneto urbano è Napoli. Sulla collina del Vomero si trova infatti la Vigna di San Martino, una delle realtà agricole metropolitane più importanti della città.

La vigna si estende accanto alla Certosa di San Martino e conserva un paesaggio agricolo sorprendente nel pieno del tessuto urbano. La sua storia è particolarmente significativa perché rappresenta uno degli ultimi lembi di campagna rimasti all'interno della città.

Ma Napoli offre anche altre esperienze legate alla viticoltura urbana e periurbana, dai vigneti dell'area di Posillipo e degli Astroni fino ai Campi Flegrei. Qui il vino nasce in un paesaggio vulcanico e marino unico, dove la coltivazione della vite diventa anche uno strumento per preservare il territorio.

Vendemmia urbana: da Siena a Palermo, le vigne da scoprire

Il viaggio tra le vigne urbane italiane continua a Siena, con Senarum Vinea, progetto dedicato alla riscoperta della tradizione vitivinicola storica della città, e arriva fino a Palermo, dove la Vigna del Gallo, all'interno dell'Orto Botanico, custodisce un importante patrimonio di biodiversità viticola.

E poi c'è Catania, ai piedi dell'Etna, dove Etna Urban Winery porta la produzione del vino all'interno del contesto cittadino, creando un ponte tra la tradizione vitivinicola etnea e la dimensione urbana. Il filo conduttore è sempre lo stesso: recuperare spazi agricoli, proteggerne la memoria e trasformarli in luoghi aperti alla città.

Il nuovo turismo del vino: dalla degustazione all'esperienza

La crescita delle vigne urbane si inserisce in un fenomeno più ampio: quello del turismo enologico esperienziale. Non dobbiamo più pensare al vino come qualcosa da "assaggiare". Sempre più spesso si partecipa alla vendemmia, si cammina tra i filari, si entra nelle cantine, si ascoltano le storie dei produttori e si scoprono le caratteristiche di un territorio direttamente sul posto.

Anche le iniziative dedicate alla vendemmia raccontano questo cambiamento. Il Movimento Turismo del Vino propone esperienze che spaziano dalle visite alle cantine alle degustazioni, dai picnic alle passeggiate tra i filari e alle cene con i produttori. La vendemmia diventa così una sorta di laboratorio a cielo aperto: si può osservare la raccolta, capire come nasce un vino e, soprattutto, vivere per qualche ora i ritmi della campagna.

E se la vendemmia fosse in città?

È proprio qui che la vendemmia urbana acquista il suo significato più contemporaneo. Non occorre necessariamente organizzare un intero weekend fuori porta per vivere un'esperienza legata al vino. In alcune città italiane è possibile farlo restando nel tessuto urbano, trasformando una normale giornata in un piccolo viaggio.

A Roma, per esempio, il Vigneto Italia dell'Orto Botanico raccoglie oltre 150 vitigni autoctoni provenienti da tutte le regioni italiane. Il 13 settembre 2026 sarà protagonista della Vendemmiata Romana, una giornata che combina raccolta simbolica dell'uva, visite guidate, laboratori, degustazioni e attività dedicate a grandi e piccoli.

Non serve conoscere tutte le denominazioni o distinguere al primo assaggio un vitigno dall'altro. Basta la curiosità di scoprire cosa si nasconde dietro una bottiglia.

Vendemmia urbana : un viaggio che parte dal calice

Il fascino della vendemmia urbana dopotutto sta forse proprio nella sua capacità di sovvertire le aspettative. Ci ricorda che una città non è fatta soltanto di palazzi, musei e ristoranti, ma anche di piccoli ecosistemi che spesso resistono silenziosamente alla sua crescita. E il vino? Diventa secondo noi il punto di partenza per raccontarli.

La vendemmia urbana è un fenomeno sempre più interessante: significa infatti fare un viaggio nella storia, nella biodiversità e nella cultura gastronomica di un luogo. Significa inoltre scoprire che dietro un'etichetta possono esserci una collina, un'antica famiglia, un vitigno quasi dimenticato, un paesaggio salvato dal cemento o una tradizione che qualcuno ha deciso di non lasciare scomparire.

Per questo la prossima volta che si pensa a una fuga enologica, prima di prenotare un weekend in campagna potrebbe valere la pena guardarsi intorno. Il prossimo calice potrebbe essere molto più vicino di quanto immaginiamo.