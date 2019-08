Il modo in cui preparate la valigia parla di voi e dei vostri bisogni. Ecco cosa dice della vostra personalità il modo in cui preparate il bagaglio

Per qualcuno fare la valigia è l’inizio della vacanza, per altri l’ultima fatica prima della partenza.



Il modo in cui si vive quel momento e si organizza la valigia parla della nostra personalità.

Ecco cosa dice di voi il vostro bagaglio.

L’ansioso: avrò portato tutto?

L’ansioso prepara la valigia con molto anticipo: deve essere sicuro di portare tutto e di avere il tempo giusto di organizzarsi.

Non vede l’ora di partire ma la vacanza gli mette addosso una buon dose d’ansia: Andrà tutto bene? Cosa potrebbe succedere lontano dalla mia zona di comfort?

Per questo motivo i giorni precedenti alla partenza sarà nervoso (molto nervoso) e avrà la sensazione di lasciare a casa qualcosa di assolutamente indispensabile.

Controllerà e ricontrollerà la sua valigia per svariate volte fino a che si arrenderà stanco e finalmente partirà.

Durante il viaggio esclamerà improvvisamente “Ecco cos’ho dimenticato!” e si accorgerà che può comprarlo in qualsiasi negozio.

Il precisino: per ogni momento un look diverso

La valigia del precisino è creata con minuzia di particolari.

Prepara la valigia in modo da organizzare ogni look in base ai giorni, alle esperienze o ai momenti da vivere. Scarpe e accessori compresi.

La valigia sarà ordinata, divisa per scompartimenti e il beauty sarà molto ricco.

Molto probabilmente ci saranno anche vestiti o prodotti di bellezza mai usati ma che in vacanza saranno (sicuramente) fondamentali.

Precisione e accuratezza sono le parole d’ordine.



L’indeciso: cosa porto?

Quando l’indeciso sta per fare le valigie comincia ad alzarsi la tensione.

L’indeciso sa che ci metterà tempo, tanto tempo per arrivare a chiudere il bagaglio e per questo inizierà molto prima della partenza.

Quante magliette devo portare? Quanti vestiti? Il profumo alla rosa o quello al muschio bianco?

Ogni elemento della valigia sarà messo in discussione e richiederà uno sforzo per decidere se portarlo in viaggio o meno.

Il risultato? L’indeciso avrà una mole di vestiti che basterebbe per tre mesi di vacanza anche se farà una settimana.

Nell’indecisione infatti porterà tutto.

Il minimalista: un costume e le infradito

Al minimalista non importa un bel niente di quello che farà o non farà durante la vacanza.

Non pensa a situazioni particolari né a come potrebbe vestirsi in base alle occasioni.

A lui basta portare l’essenziale per sentirsi bene: il costume sarà il capo ideale da indossare al mattino, nel pomeriggio e pure per cena.

E se decidere di provare il ristorante più chic della città si chiederà tranquillo e sicuro di sé: Le infradito vanno bene, vero?