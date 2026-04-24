A sole due ore da Milano esiste un angolo di Lombardia che sfida i paesaggi californiani: la Val di Mello. Conosciuta come la "Yosemite italiana" per le sue imponenti pareti di granito e le acque color smeraldo, questa riserva naturale (la più grande della regione) offre un mix unico di natura selvaggia e percorsi accessibili a tutti. Una guida alla scoperta di un paradiso tra roccia, cascate e prati sconfinati.

A circa due ore da Milano c’è una valle che, in foto, molti scambiano per la California. Pareti di granito verticali, torrenti impetuosi, laghetti color smeraldo: sembra lo Yosemite, invece è la Val di Mello, nel cuore della Val Masino.

Qui la montagna non fa da sfondo: è presenza fisica, vicinissima. Secondo i dati pubblicati su parks.it, la Riserva Naturale della Val di Mello, istituita nel 2009, con i suoi circa 4.600 ettari è la riserva più grande della Lombardia. Un paradiso di roccia liscia, prati umidi e cascate, ma con un fondovalle sorprendentemente facile e “a misura di gita”.

Dove si trova la Val di Mello, la Yosemite lombarda

La Val di Mello è una valle laterale della Val Masino, in Bassa Valtellina, provincia di Sondrio. Il paese di riferimento è San Martino Valmasino, poco sopra Morbegno.

Da Milano si arriva in circa 2 ore: si segue l’asse Milano–Lecco–Colico, si entra in Valtellina verso Sondrio e, all’altezza di Ardenno/Morbegno, si svolta per la Val Masino fino a San Martino. I chilometri sono poco più di 120, ma le ultime curve invitano già a rallentare.

Chi preferisce i mezzi pubblici può prendere il treno fino a Morbegno e da lì un autobus di valle per San Martino Valmasino. Gli orari variano molto per stagione, quindi conviene sempre controllare in anticipo.

La passeggiata nel fondovalle tra laghetti smeraldo e baite di pietra

L’ingresso della Riserva non è proprio davanti all’auto. Dal centro di San Martino si parcheggia e si cammina circa 20-25 minuti, con un centinaio di metri di dislivello, lungo una strada tranquilla che porta all’imbocco della Val di Mello. È il modo migliore per entrare lentamente nell’atmosfera della valle, tra odore di resina e rumore del torrente.

La mulattiera vera e propria parte nei pressi del locale “Gatto Rosso”, a Ca’ Panscer. Una breve rampa iniziale rompe il fiato e conduce subito al laghetto del Qualido. Qui la valle si rivela all’improvviso: un grande specchio d’acqua nato da un crollo di roccia nel 2009, pareti di granito che si tuffano nel lago e riflessi quasi metallici.

Il sentiero poi diventa quasi pianeggiante, morbido, e costeggia il minuscolo nucleo rurale di Ca’ di Carna. Poco oltre compare lui, lo scorcio che ha reso famosa la Val di Mello su Instagram: il “Bidet della Contessa”. Una pozza dalle acque trasparentissime, venature turchesi, rocce levigate e il prato verde a fare da cornice. Nelle giornate limpide si vedono perfino le pietre sul fondo.

La passeggiata continua verso Cascina Piana, il nucleo di baite più esteso della valle: tetti in piode, muretti a secco, recinti per gli animali. Sopra le case, le pareti di granito pullulano di cordate: piccoli puntini colorati che si muovono sulla roccia, con il tintinnio dei moschettoni che arriva fino al fondovalle.

Ancora qualche minuto e si raggiungono le ultime baite di Rasica. Qui il carattere della valle cambia: si lascia il prato aperto e si entra in un bosco più fitto, tra massi di granito enormi, quasi architetture naturali.

Per molte persone, soprattutto famiglie, l’itinerario si ferma qui. L’anello di fondovalle, con ritorno sul lato opposto del torrente Mello, misura circa 7 chilometri totali, 200 metri di dislivello e richiede 2 ore e mezza di cammino senza fretta. È adatto a bambini abituati a camminare; i passeggini, invece, soffrono parecchio sui tratti sconnessi.

Fino all’Alpe Pioda: il trekking panoramico nella Val di Mello

Da Rasica inizia la parte più “alpina” della gita. Il sentiero entra in un bosco di abeti imponenti e sale con tornanti regolari seguendo il margine delle Placche dell’Oasi, grandi lastre di granito inclinate. Il rumore del torrente accompagna a tratti, insieme a piccoli ruscelli che si attraversano su pietre e radici.

In circa due ore totali di salita dal fondovalle, con un dislivello di circa 400 metri e una distanza intorno ai 6 chilometri solo andata da San Martino, si raggiunge l’Alpe Pioda, a circa 1.560 metri di quota. Prima delle baite un belvedere segnalato regala la cartolina definitiva: tutta la Val di Mello stesa sotto, un nastro verde percorso dal torrente, incorniciato da pareti di granito.

La conca dell’alpe è un anfiteatro prativo, aperto e luminoso. In estate l’erba è punteggiata di fiori alpini, in autunno i colori si scaldano. I pilastri di granito che chiudono l’orizzonte ricordano davvero certe inquadrature di Yosemite, ma in formato molto più raccolto e silenzioso.

Accesso alla Riserva, periodo migliore e regole da conoscere

L’accesso veicolare alla Val di Mello è fortemente regolamentato. La strada interna, Via Val di Mello, è aperta a un massimo di 40 veicoli al giorno, con pass a pagamento (circa 12 euro) acquistabile ai parcometri vicino all’InfoPoint turistico di San Martino Valmasino. Spesso i pass finiscono presto: un motivo in più per lasciare l’auto in paese e salire a piedi.

Il servizio navetta ha subito variazioni negli ultimi anni: in alcuni periodi non è attivo. Prima di organizzare la gita conviene verificare sul sito ufficiale del Comune di Val Masino o della Riserva quali siano le regole aggiornate.

La stagione migliore va dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno, quando i prati sono verdi e i ruscelli pieni. L’acqua dei laghetti resta comunque gelida, anche ad agosto: perfetta per piedi bollenti, meno per lunghi bagni. In autunno la valle si svuota, i boschi si accendono di colori e l’atmosfera diventa più intima. D’inverno il fondovalle, con neve battuta, si presta a passeggiate brevi e molto silenziose.

Nel dubbio su cosa mettere nello zaino: scarponcini o almeno scarpe da trekking con buona suola, k-way, uno strato caldo anche in estate, acqua e qualche snack. Per i bambini, meglio zaino porta-bimbo che passeggino, e attenzione costante vicino al torrente e alle pozze.

Ultimo punto, ma fondamentale: la Val di Mello è una riserva, non un parco giochi. Niente rifiuti lasciati a terra, niente fuochi improvvisati nei prati, rispetto per baite e alpeggi ancora in attività. Restare sui sentieri segnati protegge prati e torbiere, oltre a evitare scivolate inutili. Le foto saranno comunque spettacolari: luce del mattino sui laghetti smeraldo, pomeriggio sulle pareti di granito. Il resto lo farà la valle.