Svegliarsi in una dimora di epoca Regency, passeggiare tra giardini e frutteti, sorseggiare sidro davanti al camino acceso e riscoprire antiche tradizioni pagane. Nella campagna del Somerset c'è un luogo dove l'immaginario dei romanzi di Jane Austen prende vita. Ci abbiamo trascorso un weekend

Chiunque abbia letto un romanzo di Jane Austen, o anche solo visto una delle tante trasposizioni cinematografiche di Orgoglio e pregiudizio, ha probabilmente fantasticato almeno una volta su come sarebbe trascorrere qualche giorno in una di quelle grandi dimore della campagna inglese. Svegliarsi in una camera affacciata su distese di verde, passeggiare tra giardini e frutteti, prendere il tè davanti a un camino acceso e ritrovarsi, la sera, attorno a una lunga tavola imbandita.

E se vi dicessimo che esiste un posto in cui è possibile fare esattamente questo, senza dover rinunciare a nessuna delle comodità del XXI secolo?

Siamo nel Somerset, contea nel sud-ovest dell'Inghilterra dove le strade di campagna si snodano tra dolci colline, piccoli villaggi di pietra e distese di meleti. È qui che si trova The Newt in Somerset, una delle realtà più interessanti del panorama dell'ospitalità britannica. Un'estesa tenuta di campagna inglese che, attorno a una storica residenza georgiana, riunisce strutture alberghiere, giardini botanici, ristoranti, terreni agricoli ed esperienze culturali, e che ha fatto della riscoperta della vita rurale il cuore della propria filosofia.

Ad ampliare l'offerta di ospitalità di The Newt è arrivato, a inizio 2026, Yarlington Lodge, un complesso di tre residenze indipendenti che ha come fulcro un'antica dimora di epoca Regency, immersa in quasi cinque ettari di giardini e circondata dalla campagna del Somerset.

Ci abbiamo trascorso un bellissimo weekend, e abbiamo scoperto che il fascino della campagna inglese va ben oltre quello che siamo abituati a vedere sul grande schermo.

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Yarlington Lodge, una dimora d'altri tempi (con tutti i comfort di oggi)

Siamo a Yarlington Lodge, una di quelle dimore inglesi che, a vederle dall'esterno, fanno inevitabilmente fantasticare su come sarebbe viverci.

Inaugurata nel 2026, la proprietà è l'ultimo progetto di Karen Roos e del marito Koos Bekker, la coppia che ha trasformato The Newt in una delle destinazioni più affascinanti della campagna britannica. Immersa in quasi cinque ettari di giardini, prati e boschi, la tenuta comprende tre residenze: la casa principale, ricavata da un'antica canonica di epoca Regency, la Coach House e il Cottage in the Wall, un tempo abitazione del giardiniere, per un totale di 16 camere da letto in grado di ospitare fino a 32 persone.

A differenza di un hotel tradizionale, qui non si prenota semplicemente una camera, ma un'intera residenza, da vivere come fosse la propria casa di campagna, in compagnia di amici o della famiglia, con tutti i servizi e le attenzioni di un albergo a cinque stelle.

Varcata la soglia della casa principale, viene spontaneo curiosare di stanza in stanza. Ogni ambiente ha una propria personalità e sono tanti i dettagli su cui soffermare lo sguardo: le coloratissime carte da parati, i dipinti a olio, le preziose porcellane, i tessuti ricercati. Negli interni, curati da Karen Roos nell'ambito di un progetto di recupero realizzato con lo studio di architettura Richard Parr, mobili d'antiquariato e pezzi di design contemporaneo convivono in un insieme eclettico che non manca di una certa ironia.

I riferimenti alla letteratura inglese dell'Ottocento sono disseminati per tutta la casa, a cominciare dalle camere da letto, battezzate con i nomi di celebri personaggi letterari. Ci sono, tra le altre, Fanny Price, protagonista di Mansfield Park, e Mrs Dashwood, personaggio di Ragione e sentimento.

Ma il bello di soggiornare a Yarlington Lodge è soprattutto la libertà con cui si possono vivere questi spazi. Si può scendere in cucina ancora in pigiama per il primo caffè della giornata, curiosare tra i volumi della biblioteca, accomodarsi in uno dei salotti con un libro o ritrovarsi per cena nella Palm House, una splendida serra arredata affacciata sul giardino. Il tutto con uno chef privato e un team di maggiordomi a disposizione degli ospiti.

E se Jane Austen avrebbe certamente apprezzato le passeggiate nella tenuta e le conversazioni davanti al camino, probabilmente non avrebbe disdegnato neanche le aggiunte più contemporanee: una piscina riscaldata di 22 metri che si sviluppa tra interno ed esterno, una vasca idromassaggio, una sala cinema, un campo da tennis e la possibilità di concedersi trattamenti benessere direttamente a casa.

The Newt in Somerset: molto più di un hotel

Per comprendere appieno la filosofia che ha ispirato Yarlington Lodge vale la pena lasciare la dimora e raggiungere il cuore di The Newt in Somerset, dove si scopre un piccolo universo costruito attorno alla vita di campagna.

Acquistata da Karen Roos e Koos Bekker nel 2013 e aperta al pubblico nel 2019, la proprietà si sviluppa attorno a Hadspen House, una storica residenza georgiana oggi trasformata in hotel. Quello che la coppia ha realizzato negli anni è un progetto ambizioso, che ha saputo valorizzare il patrimonio storico, agricolo e naturalistico della tenuta, intrecciando ospitalità, botanica, gastronomia e cultura.

Il risultato è un luogo in cui si potrebbe tranquillamente trascorrere un'intera giornata all'aperto, perdendosi tra giardini ornamentali, orti, frutteti, boschi e sentieri che si snodano attraverso la proprietà.

Particolarmente affascinanti sono i giardini, progettati per offrire qualcosa di diverso in ogni stagione, nel rispetto dei ritmi della natura. Tra questi spicca il Parabola, un giardino racchiuso da alte mura in mattoni, dove vengono coltivate centinaia di varietà di mele, disposte secondo la loro provenienza geografica (come una sorta di mappa botanica della Gran Bretagna).

Un tempo utilizzato come orto della residenza, oggi il Parabola ospita oltre 600 alberi da frutto, appartenenti a circa 330 varietà di mele. La collezione, riconosciuta a livello nazionale per il suo valore botanico, si sviluppa lungo un labirinto di ispirazione barocca, dove i rami dei meli vengono sapientemente modellati in forme geometriche.

Del resto, la mela è il frutto simbolo del Somerset, una delle regioni inglesi con la più radicata tradizione nella produzione del sidro. E proprio a questa bevanda The Newt ha dedicato una parte importante della propria attività.

Nei frutteti della tenuta crescono circa 3.000 meli di 70 varietà diverse, destinati alla produzione del cyder (cioè il sidro, ma che qui viene scritto volutamente con la "y" in omaggio alla tradizione locale). Le mele vengono raccolte, pressate e il loro succo sottoposto a un lento processo di fermentazione a freddo, seguito da una maturazione che può durare mesi o, in alcuni casi, anni.

L'approccio è per certi versi simile a quello della produzione vinicola: ogni varietà di mela ha caratteristiche organolettiche differenti e ogni annata racconta qualcosa del terreno, del clima e dell'andamento delle stagioni. Si ottengono così sidri più secchi o più dolci, dalle note fruttate o piacevolmente tanniche, fino a raffinate versioni effervescenti ottenute con una seconda fermentazione in bottiglia, secondo lo stesso principio utilizzato per lo champagne.

Tra le varietà più rappresentative c'è proprio la Yarlington Mill, una mela scoperta alla fine dell'Ottocento nell'omonimo villaggio, a poca distanza da The Newt.

Per chi desidera approfondire questa tradizione, la tenuta organizza visite guidate alla Cyder Cellar, un'imponente cantina contemporanea dedicata alla produzione e alla maturazione del sidro, accompagnate da degustazioni che permettono di apprezzare le differenze tra le diverse varietà e tecniche di lavorazione.

Ma basta proseguire lungo gli altri sentieri della proprietà per imbattersi in mondi completamente diversi. C'è un museo interattivo dedicato alla storia del giardinaggio, uno spazio espositivo che racconta l'affascinante universo delle api e persino la ricostruzione di una villa romana, realizzata sulla base dei ritrovamenti archeologici avvenuti nella tenuta.

Tutto questo rende The Newt una destinazione piuttosto insolita nel panorama dell'ospitalità di lusso.

Non è semplicemente un hotel con un bel giardino, ma una tenuta agricola e culturale in piena attività, dove anche chi non soggiorna può trascorrere del tempo, partecipare a laboratori, visitare le esposizioni o scoprire qualcosa in più sulle tradizioni del territorio.

Un capitolo a parte merita la gastronomia. A The Newt il concetto di farm to table non è semplicemente una filosofia dichiarata nel menù, ma qualcosa che si può osservare concretamente durante il soggiorno.

Gli orti, i frutteti e i campi della proprietà contribuiscono a rifornire le cucine della tenuta, dove i menù seguono di pari passo il ritmo delle stagioni. E così, anche un piatto di verdure può diventare una delle sorprese più piacevoli della cena: una composizione di colori, consistenze, foglie e fiori che sembra quasi un piccolo bouquet appena raccolto in giardino.

Mini guida su come trascorrere un weekend nella campagna inglese

C'è qualcosa di particolarmente affascinante nella campagna inglese in autunno (la stagione, insieme alla primavera, a parer mio più bella per visitare questa parte di mondo). Le diverse sfumature di verde lasciano spazio ai toni del rame e dell'oro, i sentieri si ricoprono di foglie e le giornate che si accorciano diventano un'ottima scusa per rientrare prima del tramonto e accendere il camino.

Durante il nostro soggiorno a The Newt abbiamo trascorso buona parte del tempo all'aperto, esplorando i giardini, ammirando le ultime zucche del raccolto e soffermandoci sulle piccole curiosità che si incontrano lungo il percorso. E posso assicurarvi che, dopo una gironata trascorsa a passeggiare nella tenuta, il tradizionale afternoon tea davanti al fuoco acceso del camino assume tutto un altro significato.

A scandire le giornate a The Newt non sono soltanto i rituali della vita di campagna, ma anche un calendario di celebrazioni che segue il ritmo delle stagioni e recupera antiche tradizioni rurali britanniche, alcune delle quali affondano le proprie radici nel folklore e nelle credenze precristiane.

Durante il nostro soggiorno abbiamo avuto l'occasione di assistere alla Fire Night, una delle feste più suggestive dell'anno. Organizzata all'inizio di novembre, in concomitanza con la tradizionale Bonfire Night britannica, la celebrazione assume qui un significato diverso, più strettamente legato alla natura e al ciclo della terra. Tra fiaccole, spettacoli di fuoco, sidro caldo speziato e il rogo di una grande figura realizzata in vimini, si rende grazie per il raccolto delle mele, si saluta l'autunno e si accompagna simbolicamente la natura verso il suo riposo invernale. Il fuoco assume così un valore quasi rituale, simbolo di purificazione e rigenerazione, oltre che di protezione dal freddo e dall'oscurità dei mesi a venire.

Altrettanto affascinante è il Wassail, un'antica usanza che ha lo scopo di risvegliare gli alberi da frutto dal loro sonno e assicurare un raccolto abbondante per l'anno a venire. Ci si raduna nei frutteti, si intonano canti, si versa del sidro ai piedi degli alberi e si appendono ai loro rami pezzi di pane tostato imbevuti nella bevanda. Secondo il folklore del Somerset, nel melo più antico del frutteto dimorerebbe infatti l'Apple Tree Man, uno spirito custode da cui dipenderebbe la fertilità dell'intero raccolto.

Il calendario prosegue durante tutto l'anno, dalle celebrazioni primaverili dedicate alla rinascita della natura alle feste estive della fattoria, fino alla Harvest Weekend, dedicata al raccolto, e all'Apple Day, due giornate autunnali interamente dedicate alle mele, tra degustazioni di sidro, visite ai frutteti e dimostrazioni di spremitura.

E poi, naturalmente, c'è il Natale. Difficile immaginare una cornice più suggestiva per vivere la magia delle festività secondo la tradizione inglese: dimore storiche illuminate a festa, camini accesi, decorazioni realizzate con materiali naturali e racconti ispirati alle antiche leggende invernali. Persino i giardini diventano lo scenario di percorsi incantati popolati da personaggi fantastici, tra cui il Re dell'Agrifoglio e la Regina del Vischio, figure che richiamano l'antico folklore legato al solstizio d'inverno.

Perché siamo ancora così affascinati dalla campagna inglese?

A oltre due secoli dalla pubblicazione dei romanzi di Jane Austen, il fascino esercitato dall'immaginario della campagna inglese sembra non conoscere battute d'arresto.

Lo ritroviamo nelle serie televisive di successo (sì, sto parlando di Bridgerton), nell'estetica del cottagecore che ha conquistato i social network, nel ritorno delle carte da parati floreali e degli arredi di ispirazione British, ma anche nel crescente interesse per un turismo rurale che privilegia le esperienze rispetto alla quantità di luoghi visitati.

E forse non è soltanto una questione estetica.

In un'epoca in cui anche le vacanze rischiano di diventare un elenco di cose da fare, posti da vedere e fotografie da scattare, trascorrere qualche giorno in una dimora di campagna significa riscoprire il piacere di attività apparentemente ordinarie: una passeggiata senza una destinazione precisa, una conversazione che si protrae oltre la fine della cena, un pomeriggio trascorso a leggere.

E se non volete prenotare un'intera residenza come Yarlington Lodge per sperimentare questo stile di vita, The Newt offre anche la possibilità di soggiornare nelle camere di Hadspen House o negli edifici rurali riconvertiti del Farmyard, oltre a formule di visita ai giardini e alle attrazioni della tenuta.

Raggiungibile da Londra in circa due ore di treno, scendendo alla stazione di Castle Cary e proseguendo per un breve tragitto in auto, The Newt offre un ottimo punto di partenza per scoprire un volto diverso dell'Inghilterra. E, per qualche giorno, sentirsi protagonisti di un romanzo di Jane Austen.