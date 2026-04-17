Ventidue chilometri di sabbia dorata, una pineta alle spalle, il Mare Ionio davanti e un dettaglio che cambia tutto: questa spiaggia resta affascinante anche quando avete il piumino addosso. La spiaggia di Monolithi, in Epiro, è candidata seria al titolo di spiaggia più bella d’Europa in tutte le stagioni.

Non è solo una questione di numeri, anche se impressionano. Più che la “spiaggia più lunga d’Europa”, Monolithi è quella che funziona davvero 12 mesi l’anno: agosto con ombrelloni e taverne, febbraio con onde, silenzio e luce radente. Un posto che non vi costringe a pensare al mare solo come sinonimo di Ferragosto.

Monolithi, la spiaggia quasi infinita dell’Epiro

Siamo nella Grecia nord‑occidentale, sulla costa ionica dell’Epiro, pochi chilometri a nord di Preveza. La spiaggia di Monolithi corre ininterrotta tra i villaggi di Mytikas e Kastrosikia, disegnando un litorale sabbioso continuo di circa 22‑25 chilometri.

In alcuni tratti la spiaggia arriva a 80 metri di larghezza. Davanti, un mare turchese che resta sorprendentemente trasparente; alle spalle, la foresta di Monolithi, una fascia di pineta costiera che separa la sabbia dalla strada. È quel “corridoio” mare‑bosco che dà subito l’idea di spazio e di respiro.

Qui quasi non esistono palazzoni fronte mare. Una parte della costa è tutelata per la vicinanza all’area archeologica di Antica Nikopolis, fondata da Ottaviano Augusto dopo la battaglia di Azio. I vincoli hanno frenato la cementificazione e oggi vi trovate davanti una spiaggia grande, accessibile, ma ancora molto selvaggia.

Perché è la spiaggia più bella d’Europa in tutte le stagioni

Il clima è il primo alleato. Secondo i dati climatici raccolti per la zona di Preveza, a gennaio la temperatura media dell’aria è intorno agli 8 gradi, con il mare sui 15‑16 gradi e più di sei ore di sole al giorno. Non è da bagno, ma è perfetta per lunghe passeggiate in felpa sulla battigia quasi deserta.

In primavera la scena cambia velocemente. Da aprile le giornate si allungano, da maggio l’acqua supera i 19 gradi e inizia a essere affrontabile per chi non è freddoloso. La spiaggia è vuota, i prezzi ancora bassi, le taverne aperte ma senza ressa. È il momento ideale per chi ama il mare ma non sopporta la folla.

In estate Monolithi mostra l’altro volto: stabilimenti, bar, campi da beach volley, famiglie con bambini. Eppure, con oltre venti chilometri di sabbia, lo spazio non manca mai. Anche ad agosto riuscite a stendervi senza sentire l’ombrellone del vicino addosso. Il fondale sabbioso che degrada dolcemente la rende perfetta per chi viaggia con bambini.

Cosa fare tra mare, pineta e rovine romane

Monolithi è una spiaggia da vivere anche quando non vi va di stare fermi sul telo. Il lungo corridoio tra mare e pineta è ideale per correre, andare in bicicletta, fare nordic walking o semplicemente passeggiare ascoltando le onde. In inverno il vento arriva dritto dall’Adriatico e regala quell’atmosfera un po’ cinematografica.

A pochi chilometri c’è Antica Nikopolis, uno dei siti archeologici più interessanti della Grecia continentale. Fondata da Augusto per celebrare la vittoria ad Azio, conserva resti di teatri, mura e splendidi mosaici. Potete passare la mattina tra le rovine romane e il pomeriggio a guardare il tramonto dalla spiaggia: combinazione mare + cultura senza sforzo.

Intorno, l’Epiro regala piccoli villaggi di pescatori come Mytikas e Kastrosikia e la vivace Preveza, con il suo lungomare di ristoranti e bar. Anche in bassa stagione trovate taverne aperte, pesce freschissimo e quel ritmo lento che rende la Grecia continentale un’ottima alternativa alle isole più inflazionate.

Come arrivare e quando andare

Per chi parte dall’Italia, la via più semplice in estate è l’aereo. L’aeroporto di Aktion‑Preveza si trova a pochi chilometri dalla città e, in alta stagione, è collegato con diversi scali europei. Da lì, in un quarto d’ora di auto siete già con i piedi nella sabbia di Monolithi.

Fuori stagione potete volare su Atene, noleggiare un’auto e raggiungere Preveza in circa quattro ore, attraversando paesaggi montani e ponti spettacolari. In alternativa, c’è la rotta marittima: traghetto da Brindisi a Igoumenitsa e poi un’ora e mezza di auto lungo la litoranea fino a Monolithi. Un viaggio che si presta bene a un itinerario on the road più ampio in Epiro.

Quanto al “quando”, la scelta dipende da quello che cercate. In inverno trovate luce morbida, spiaggia vuota, qualche giornata di pioggia ma temperature miti: perfetto per chi vuole staccare senza l’obbligo del costume. Tra maggio e giugno il mare inizia a scaldarsi, i cieli sono limpidi e la pineta è verdissima.

Settembre e inizio ottobre sono forse il compromesso ideale: acqua ancora calda, giornate lunghe, pochissima gente. Solo verso novembre arrivano le prime perturbazioni serie. In ogni caso, qualunque sia il mese, l’unica vera regola è una: trattare questo luogo con rispetto, portando via i rifiuti, evitando fuochi improvvisati e lasciando alla spiaggia la sua qualità più preziosa, lo spazio.