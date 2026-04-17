La modella e imprenditrice sfoggia un look easy chic, perfetto per la primavera (e molto facile da replicare - anche a prezzi "mini")!

Se anche voi, capita quasi ogni mattina di fissare il guardaroba e dire "Ma oggi cosa mi metto?", tranquille, siete in ottima compagnia! Complice il poco tempo e il meteo ancora molto indeciso, siamo combattute tra la voglia di prendere le prime cose che vediamo sullo scaffale ad altezza viso e il desiderio di sperimentare un look un po' più "elaborato", magari con un tocco di styling!



La bella notizia? La semplicità ripaga sempre e uno dei look più apprezzati, anche da celeb e trendsetter, è davvero facile-facile. A testimoniarlo arriva anche la modella e imprenditrice Gigi Hadid, pronta a fornirci l'outfit giusto per affrontare la giornata con il perfetto balance "comfort + stile"!

Paparazzata per le vie di New York, Gigi indossa una combo essenziale, ma con notevoli spunti: all'apparenza si tratta di un semplice paio di jeans e un cardigan di maglia ma, attenzione, c'è molto di più!

La modella ha scelto un cardigan del suo brand, Guest in Residence, in una vivace sfumatura di rosso (il come il suo lo trovate sul sito) e dalle forme strutturate e sciancrate in vita, mixato a un paio di jeans taglio barrel e mocassini maschili.







Si tratta di un mix semplice ma da segnarsi subito: il jeans barrell è la grande tendenza della stagione. Noi vi consigliamo di sceglierlo in un lavaggio scuro, profondo, perché, rispetto a quelli più chiari ha due bei vantaggi: il primo, risulta molto più versatile e utilizzabile anche in contesti meno casual; secondo, slancia decisamente la figura!



Altro elemento dell'outfit degno di nota: il cardigan di maglia! Come Gigi, optate per il rosso, che con il blu indigo sta benissimo, e diventa elemento capace di catalizzare l'attenzione nel look! Rosso caldo o rosso freddo, vedete voi, basta che sia di una tonalità che vi doni!



Infine i mocassini, le scarpe "hot" del momento, perfette per la stagione primaverile, in attesa di sfoderare i sandali, comodi da indossare tutto il giorno ma non eccessivamente informali come una sneakers! Insomma il compromesso perfetto!



Se avete deciso di dare una chance al look di Gigi Hadid composto da jeans + cardigan rosso + mocassini, allora date un'occhiata ai nostri suggerimenti di shopping: potrete replicare il suo look in tre semplici mossi e a prezzi decisamente mini!



Buono shopping!





Cardigan in maglia di cotone, OVS (29,95 euro)

Credits: ovs.com

Jeans barrel, ZARA (35,95 euro)



Credits: zara.com

Mocassini con punta arricciata, MANGO (55,99 euro)

Credits: mango.com