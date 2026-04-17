Victoria Beckham rompe il silenzio sulla distanza con il figlio Brooklyn, parlando del suo desiderio di essere una buona madre

Negli ultimi mesi si è parlato molto della faida tra David e Victoria Beckham e il loro figlio maggiore Brooklyn.

Ora, per la prima volta, è la stessa Victoria a intervenire pubblicamente, scegliendo però parole misurate e uno stile che riflette perfettamente la sua immagine: elegante, controllato, essenziale.

Durante una recente intervista, l'ex Spice Girl ha affrontato il tema senza entrare nei dettagli più controversi, ma ribadendo un concetto chiave: il ruolo di madre. “Amiamo i nostri figli così tanto”, ha detto, sottolineando come, nonostante tutto, il legame familiare resti centrale.

Parole che arrivano dopo mesi di tensioni mediatiche e dichiarazioni forti da parte di Brooklyn, che aveva accusato i genitori di interferire pesantemente sulla sua vita e sulla sua relazione con la moglie, Nicola Peltz.

“Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori”: le parole di Victoria Beckham

Nel corso dell’intervista, Victoria Beckham ha scelto di non nominare direttamente il figlio, ma ha comunque voluto chiarire la sua posizione. “Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili” ha spiegato.

E ancora: “Siamo sotto i riflettori da più di 30 anni e tutto ciò che abbiamo sempre fatto è stato proteggere e amare i nostri figli”.

Parole che suonano come una risposta indiretta alle accuse pubbliche di Brooklyn, che nei mesi scorsi aveva parlato di “tentativi di rovinare la sua relazione” e di pressioni familiari legate alla visibilità mediatica.

**David e Victoria Beckham sono pronti a riavvicinarsi a Brooklyn, ma ad una condizione**

Il contesto, però, resta complesso. Da una parte c’è la versione del figlio, che ha dichiarato di voler “difendere la propria verità” e di non essere interessato a una riconciliazione immediata. Dall’altra, quella dei genitori, che secondo alcune fonti avrebbero cercato più volte un confronto per ricucire il rapporto.

Anche David Beckham, in precedenza, aveva lasciato intendere un approccio più aperto e riflessivo alla genitorialità, sottolineando come i figli debbano essere liberi di commettere errori per crescere.

In questo scenario, la posizione di Victoria Beckham resta coerente con la sua immagine pubblica: evitare lo scontro diretto e riportare tutto su un piano più universale, quello dell’amore familiare.

Un equilibrio delicato, tra privacy e esposizione mediatica, che la famiglia Beckham gestisce da oltre trent’anni. E che, ancora una volta, dimostra quanto sia complesso mantenere relazioni personali sotto i riflettori.