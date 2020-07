Distanziamenti, obbligo mascherine, limitazioni sul bagaglio a mano e autocertificazione: 6 regole per prendere l'aereo dopo l'emergenza covid

Mentre si ricomincia a volare dopo l'emergenza covid, cambiano le regole per viaggiare in aereo.

In aeroporto si entra con la mascherina chirurgica, si seguono le indicazioni degli addetti e i percorsi che regolano ingressi e uscite dei passeggeri e ci si sottopone alla misurazione della temperatura corporea (da 37,5° in su non si parte).

In mano si dovrà avere l'autocertificazione che dovrà attestare, tra le altre cose, che non si hanno sintomi potenzialmente riconducibili al Covid-19.

L'accesso all'aeromobile è contingentato e la cappelliera diventa quasi ovunque off-limits, con lo scopo di non far diventare un assembramento il momento in cui si ripongono le valigie nella cappelliera. Ma, in questo modo, si bypassa anche il tema che riguarda la sanificazione dei trolley.

E a bordo? Nessun posto vuoto, se l'aeromobile rispetta determinati requisiti, ma la mascherina rimane obbligatoria e va cambiata ogni quattro ore oppure ogni volta che si mangia o si beve.

Le 6 regole da seguire per viaggiare in aereo dopo il covid

La mascherina è obbligatoria (in aereo e in aeroporto)

Sia in aeroporto che, soprattutto, sull'aereo rimane obbligatoria la mascherina chirurgica (pena il non imbarco).

In volo, va cambiata ogni quattro ore. Oppure dopo aver bevuto o mangiato.

La regola vale per tutti, compresi i bambini dagli 11 anni in su, mentre per i piccoli dai 3 agli 11 anni è "solo" fortemente raccomandata. Sconsigliata, invece, fino ai 3 anni.

Il consiglio è quello di portarne diverse non solo per il ricambio previsto dalla legge, ma anche di disporle un po' in borsa e un po' in valigia per non rischiare di rimanere senza nel caso in cui uno dei vostri bagagli venisse perso e se malauguratamente doveste subire un furto (anche se potrete reperirle facilmente in farmacie e non solo).

Percorsi differenti in aeroporto

Oltre a postazioni con gel igienizzante, obbligo di mascherina e di distanziamento, negli aeroporti si dovranno seguire le indicazioni degli addetti e i percorsi (diversi) che regolano ingressi e uscite dei passeggeri, mentre l'accesso agli aeromobili sarà contingentato: niente più lunghe file per imbarcarsi il prima possibile, insomma.

E per alcune ore notturne gli scali chiuderanno per le sanificazioni.

(foto: Radical Storage by BagBnb)

Verrà misurata la temperatura corporea

Vi sarà capitato di sottoporvi alla misurazione della temperatura corporea anche entrando in negozi e ristoranti. Ecco, accade anche in aeroporto. A chi vengono registrati oltre 37.5° viene negato l'imbarco.

La temperatura viene rilevata anche all'arrivo, scesi dall'aeromobile, con appositi termoscanner: non c'è alcun contatto col macchinario.

(foto: Anton, Unsplash)

Le limitazioni sul bagaglio a mano: vietati trolley e borsoni

Diventa quasi ovunque off-limits l'utilizzo della cappelliera.

Si può salire a bordo solo con zaino o borsetta da mettere sotto al sedile, con lo scopo di bypassare il problema della vicinanza tra passeggeri quando si ripongono bagagli nelle cappelliere o dell'igienizzazione delle valigie stesse.

Prima di partire, dunque, è bene studiare bene i regolamenti della compagnia con cui si volerà per capire se ci sono restrizioni particolari.

Non è previsto nessun distanziamento a bordo

Con il rispetto di particolari requisiti (aria rinnovata frequentemente e utilizzo di efficaci filtri speciali) gli aeromobili possono viaggiare "a pieno carico".

Decaduta, dunque, l'ipotesi di far partire aerei con un terzo, metà o due terzi di passeggeri rispetto al numero dei sedili.

Obbligatoria l'autocertificazione (possibilmente già compilata)

Sì, eccola di nuovo, l'autocertificazione. Non bisogna scrivere dove si va e perché, ma solo dichiarare di non avere sintomi riconducibili potenzialmente al Covid-19, né di aver avuto contatti a rischio nei due giorni antecedenti al volo. Il passeggero si impegna anche a comunicare alla compagnia aerea, oltre che alla Asl di riferimento territoriale, la comparsa di sintomi entro giorni dallo sbarco dall'aeromobile.

Il documento sarà acquisito a terra: gli aeroporti dovrebbero esserne muniti, ma è bene averlo già precompilato e stampato per evitare di perdere troppo tempo in aeroporto. Ma dove si trova l'autocertificazione da compilare? Sui siti web delle compagnie, solitamente. Questa è quella di Alitalia, per esempio.

Come muoversi in sicurezza mentre si è in viaggio

Una volta a destinazione, per dormire, prediligete strutture (hotel, b&b, case) che prestano una particolare attenzione all'igiene - non basta la normale pulizia -, mentre per le valigie preferite depositi bagagli contactless e moderni (come Radical Storage).

Per muovervi, usufruite anche di monopattini e bike sharing, che app del trasporto pubblico come Moovit integrano nei loro calcoli di viaggio.

Infine, scaricate Immuni, che è sicura per la privacy.

(foto: Macau Photo Agency, Unsplash)