Uno zaino, un album dei ricordi, accessori per lei e per lui: ecco 5 regali perfetti per chi ama viaggiare, per tutti i gusti e tutte le tasche

C'è sempre un regalo perfetto per tutti. Soprattutto per chi ama viaggiare: che si tratti di Natale o del compleanno, chi ha poco tempo potrà optare per un voucher di qualche compagnia aerea, che è sempre gradito, già che i poster con la cartina da grattare sono ormai passati di moda.

Piuttosto, puntate a un travel tech kit per lui, a una linea di bellezza "portatile" per lei, oppure a uno zaino da viaggio: l'alternativa perfetta al trolley.

Pensate anche a un album dei ricordi personalizzato e completamente realizzato in legno o addirittura a un viaggio "misterioso" da regalare sia a voi che al destinatario e da scoprire direttamente in aeroporto. Come? Scopritelo proseguendo nella lettura.

(Continua dopo la foto)

1. Uno zaino da viaggio

Certo, esistono decine di brand che consentono di personalizzare bagagli a mano o da stiva con stampe e disegni d'ogni genere. Ma avete mai pensato, invece, di regalare uno zaino? Si tratta non tanto di un mero oggetto legato ai viaggi, quanto di un invito all'avventura.

Qui vi diciamo anche quali sono alcuni itinerari perfetti da fare con lo zaino in spalla.

Ci sono opzioni per tutte le tasche: ne trovate alcuni di buona qualità anche da mega-store come Decathlon, dove ve la caverete anche con meno di cento euro. Per un acquisto più importante, scoprite la linea della North Face.

E se quando si regala un portafoglio si inserisce al suo interno una moneta come portafortuna, infilteci dentro una guida di un Paese a vostra scelta che possa piacere anche al destinatario del regalo: sarà un modo per cominciare a viaggiare (quantomeno con la mente) fin da subito.

2. Un album di viaggio personalizzato

Rivolgetevi a Mug Wood, che realizza album di viaggi (oltre a etichette per bagagli) in legno inciso.

Si può scegliere tra diversi temi e disegni, ma soprattutto far incidere il nome del destinatario del regalo, ma anche una destinazione.

A quel punto basterà stampare le foto e attaccarle sulle pagine nere.

3. Un travel tech kit

Per chi è pieno di accessori tech scegliete un travel tech kit (come quello di This is Ground) per raggruppare cavi, caricabatterie, pennette usb, cuffiette e altri accessori necessari durante il volo aereo, dall'orologio al semplice spazzolino.

4. Bellezza da stiva

Non è sempre facile trovare linee che producano creme in formato ridotto.

Irene Forte propone formati di 50 ml o tubetti da 200 ml: nonostante questi ultimi si debbano comunque imbarcare, rimangono piccoli e comodi da trasportare in valigia (la crema per le mani, per esempio, è sempre utile, specialmente in inverno).

In più la linea è italiana e sostenibile e gli ingredienti provengono da un'azienda agricola siciliana.

Il tocco in più? Preparate un beauty case "da stiva" con dentro tutto il necessario e regalate il pacchetto completo.

5. Un viaggio a sorpresa

Si danno solo alcune indicazioni (budget, periodo, mete già visitate) e dei travel designer organizzano il tutto, scegliendo ovviamente la destinazione per voi.

Il regalo, quindi, è doppio: la busta viene aperta direttamente in aeroporto, a un paio d'ore dalla partenza.

Una start-up a cui potete rivolgervi è Onivà, una realtà giovanissima ma super organizzata. Nella vostra "mystery box", infatti, troverete anche una guida.