Le nonne italiane non avevano manuali di etiquette, eppure trasformavano ogni salotto in un piccolo regno di accoglienza: dodici regole di galateo da rimettere in circolo, senza nostalgia polverosa.

Il profumo del sugo, la tovaglia buona stirata, il vassoio dei biscotti per le visite improvvise: l'ospitalità delle nonne italiane era un rito, non una performance da social.

Molto prima dei tutorial online, applicavano un galateo rigoroso ma affettuoso. Oggi, fra consegne a domicilio e monolocali, vale la pena chiedersi quali regole meritino davvero di essere salvate.

Che cos'è davvero il galateo con gli ospiti in casa

Secondo il trattato Galateo overo de' costumi di Giovanni Della Casa, pubblicato nel 1558, il galateo riguarda il modo visibile di comportarsi: parlare, mangiare, ricevere, occupare lo spazio insieme agli altri.

Gli studiosi ricordano anche la xenìa greca, l'ospitalità sacra verso lo straniero. Le nonne magari non citavano i filosofi, ma sapevano una cosa: chi entra in casa vostra entra nella vostra cura. In un laboratorio dell'Atelier dei Saperi dell'Università di Bergamo, l'over 70 Isabella Lettini ha mostrato quanto queste norme parlino ancora agli studenti.

Le 12 regole di galateo della nonna da riscoprire

Dodici piccole regole di galateo ospiti a casa: come facevano le nonne, perché funzionano ancora, come adattarle a messaggi vocali, consegne di cibo e spazi ridotti.

1. Preparare casa con anticipo, ma senza ossessioni

La nonna iniziava presto: pavimenti decenti, bagno in ordine, cucina presentabile. Non perfezione, ma niente caos imbarazzante tra sacchi e panni stesi.

2. Curare l'ingresso: il primo abbraccio

L'ingresso era il suo biglietto da visita: niente scarpe ammucchiate, luce accesa, un fiore. Oggi basta un percorso libero e un appendiabiti pronto.

3. Accogliere alla porta, con sorriso e mani libere

La padrona di casa elegante non urla «entrate!» dal divano. Apre la porta, guarda negli occhi, prende fiori e giacche: messaggio chiarissimo, vi stavamo aspettando.

4. Vestirsi un filo meglio del solito

Mai ricevere in tuta slabbrata: le nonne lo consideravano mancanza di rispetto. Basta un abito semplice ma curato, un rossetto, per dire che l'incontro è importante.

5. Pensare al menù con testa, cuore e intolleranze

Un ospite educato prova quasi tutto, un anfitrione premuroso chiede prima. Un semplice messaggio evita drammi: allergie, scelte vegetariane, gravidanze, astemi.

6. Tavola curata, non intimidatoria

Tovaglia stirata, piatti spaiati ma puliti, centrotavola basso e non profumato: così facevano le nonne. In un monolocale basta un mazzo di erbe aromatiche sul tavolino.

7. Offrire qualcosa subito, senza insistere

Appena entrati, offrire qualcosa: un bicchiere d'acqua, un aperitivo leggero o una fetta di torta. Se qualcuno rifiuta, però, niente assedio: il no resta no.

8. Far conversare tutti, soprattutto i timidi

La regola d'oro: nessuno deve sentirsi parcheggiato. Presentava gli ospiti con un dettaglio e cambiava discorso se la tavolata scivolava su malattie o discussioni urlate.

9. Mettere via il telefono, davvero

Lo smartphone della nonna sarebbe rimasto in cucina. Il galateo domestico oggi chiede almeno modalità silenziosa, niente scorrimento infinito e foto solo con il consenso di tutti.

10. Coccolare gli ospiti che restano a dormire

Per chi resta a dormire, le nonne preparavano lenzuola fresche e un bicchiere d'acqua. Versione compatta: asciugamani puliti, posto per i vestiti, istruzioni chiare su bagno e colazione.

11. Gestire i regali con gratitudine e misura

Quando arrivavano fiori o dolci, la nonna li apriva subito, li metteva in tavola e ringraziava. Oggi aggiungete un messaggio il giorno dopo, magari con una foto ricordo.

12. Salutare con calma, non con la scopa in mano

Congedo perfetto: qualche minuto sulla soglia, senza iniziare a rassettare mentre gli ospiti ancora infilano il cappotto. Poi una telefonata o un messaggio di ringraziamento, come facevano loro.

Cosa tenere e cosa lasciare del vecchio galateo

Dai trattati di Giovanni Della Casa ai manuali moderni di autrici come Emily Post o alle scuole di etichetta statunitensi, il messaggio è identico: le regole servono a far stare meglio gli altri.

Conviene tenere la puntualità, l'attenzione ai dettagli, la cura dei più fragili. Possiamo invece archiviare formalismi rigidi, frasi fatte e sensi di colpa da tovaglia spiegazzata: ciò che conta è far sentire ogni ospite visto, rispettato e davvero a casa. Questo è il vero galateo per ricevere gli ospiti, ieri come oggi.