Cinema e viaggi sempre più spesso si sovrappongono: una mappa interattiva gratuita permette ora di vedere dove sono stati girati film e serie TV e trasformare le location in mete reali.

Secondo i dati pubblicati sul sito di Movie Scene Map, oggi sono mappati oltre 31mila luoghi di riprese in 179 Paesi, collegati a quasi 20mila film e serie TV, ma anche videogiochi, anime e manga. Tutto nasce da un progetto indipendente, senza pubblicità, pensato per rispondere alla curiosità più semplice e umana: dove si trovano davvero le strade, i castelli e le case che vediamo sullo schermo.

Il fenomeno del cineturismo, chiamato spesso anche set-jetting, è in crescita: diversi studi sul turismo raccontano che film e serie influenzano in modo decisivo la scelta delle vacanze, soprattutto tra Millennial e Gen Z. Non a caso esiste perfino un portale ufficiale, Italy for Movies, che mappa le location italiane di cinema, serie e videogiochi. È il segno che viaggiare sui set non è più una mania da fan irriducibili, ma una tendenza consolidata.

Perché ci affascina sapere dove sono stati girati film e serie TV

Conoscere l’indirizzo preciso di una scena cambia il modo in cui si guarda quella storia. Il Viadotto di Glenfinnan, in Scozia, non è più solo il passaggio dell’Hogwarts Express in Harry Potter, ma diventa una tappa da fotografare. Lo stesso succede con San Juan de Gaztelugatxe, nei Paesi Baschi, trasformato nella Roccia del Drago del Trono di Spade, o con Taormina dopo The White Lotus 2.

In Italia uno degli esempi più spettacolari è il Forte di Bard, in Valle d’Aosta, che in Avengers: Age of Ultron diventa una base dell’HYDRA nella fittizia Sokovia. Oggi, salendo in ascensore panoramico, ci si sente un po’ supereroi.

Movie Scene Map: la mappa virale delle location reali

Movie Scene Map parte da questa fascinazione e la trasforma in uno strumento concreto. È una mappa interattiva gratuita, consultabile dal browser, che raccoglie oltre 31mila location in 179 Paesi collegate a migliaia di film, serie TV, videogiochi, anime e manga. Ogni punto sulla cartina corrisponde a un luogo reale di riprese o a un’ambientazione dichiarata.

Il progetto è stato sviluppato da Flightmussy Studio come iniziativa indipendente e senza scopo di lucro, usando i dati aperti di Wikidata e le informazioni delle voci di Wikipedia, con foto provenienti da Wikimedia Commons. Il database viene aggiornato in modo continuo e, pur non essendo completo, è una miniera di spunti per chi ama incrociare mappe e storie.

L’uso è intuitivo: potete cercare un titolo specifico, aprire la scheda del film o della serie e vedere subito l’elenco dei luoghi di ripresa, visualizzati sulla mappa con i classici segnaposto. Oppure partire da una destinazione, per esempio "Roma" o "Valle d’Aosta", e scoprire quali produzioni sono passate di lì. In molti casi trovate note utili, come l’indicazione che un edificio è oggi proprietà privata o che una location non è visitabile.

Come ricordano gli stessi creatori, qualche imprecisione è possibile: alcune produzioni famose non compaiono ancora, altre hanno solo una località generica, ogni tanto spunta un abbinamento sbagliato. Per questo la mappa va letta con senso critico e usata come punto di partenza, magari affiancandola a informazioni locali o a portali ufficiali come Italy for Movies. E se sulla cartina appare la casa di Walter White di Breaking Bad, il messaggio è chiaro: si guarda, ma si rispettano i residenti.

Dal Forte di Bard a Montepulciano: idee di viaggio e consigli pratici

Secondo i dati di Movie Scene Map, l’Italia conta oltre 1.600 luoghi censiti, con la Città metropolitana di Roma tra le aree più filmate al mondo. Basta uno zoom per ritrovare i palazzi de La grande bellezza, set internazionali sul Tevere e le strade dove hanno sfrecciato 007 e gli inseguimenti di Suburra.

Per un weekend diverso potete prendere spunto direttamente dalla mappa. In Valle d’Aosta, il Forte di Bard e i vicini borghi di Aosta, Donnas e Pont-Saint-Martin diventano il vostro tour Marvel. In Toscana, Montepulciano permette di ricostruire la giornata drammatica di Bella in Twilight: New Moon e di esplorare la Val d’Orcia. Sul Lazio e sul Lago di Como si incrociano le location di House of Gucci e di vari capitoli di James Bond, mentre in Sicilia le immagini di The White Lotus 2 hanno riportato sotto i riflettori Taormina.

Oltreconfine, il già citato Viadotto di Glenfinnan e l’eremo di San Juan de Gaztelugatxe sono mete di pellegrinaggio per fan di Harry Potter e del Trono di Spade. Quando costruite il vostro itinerario con la mappa, però, vale qualche regola di buonsenso. Niente rumori o selfie invadenti nei quartieri residenziali, rispetto assoluto di cartelli e divieti, attenzione agli orari più affollati e, se possibile, un sostegno concreto alla comunità locale.