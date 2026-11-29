Sentirsi davvero al sicuro nella propria relazione non è una questione di fortuna ma di allenamento quotidiano: tre abitudini interiori distinguono le coppie serene da quelle che vivono costantemente in allarme

Nel 2023 un rapporto della piattaforma italiana di psicologia online Unobravo ha fotografato un dato poco romantico: il 43% delle persone è rimasto in una relazione per paura di restare solo. E solo il 31% delle coppie insieme da meno di un anno si definisce davvero felice e sicuro del proprio legame. Insomma, la sicurezza emotiva di coppia è tutt'altro che scontata, anche quando all'esterno la relazione appare «normale» e funzionale.

Quando parliamo di sicurezza non ci riferiamo all'assenza di litigi o tradimenti, ma alla sensazione profonda di poter essere se stessi senza paura di essere giudicati, ridicolizzati o abbandonati. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, relazioni affettive stabili e di sostegno sono uno dei fattori protettivi più importanti per la salute mentale. La buona notizia è che le coppie che si sentono davvero al sicuro non hanno superpoteri: condividono tre abitudini quotidiane che chiunque può allenare, partendo da sé.

Perché oggi è così raro sentirsi davvero al sicuro in coppia

La vita viene spesso gestita come un'agenda condivisa: turni di lavoro, figli da accompagnare, messaggi sui gruppi WhatsApp che esplodono proprio mentre provate a parlare con il partner. In questo caos è facile ridurre la relazione a una cooperativa logistica, dove ci si scambia informazioni ma non ci si sente più visti davvero. Se in più alle spalle ci sono storie familiari fatte di critiche, silenzi o abbandoni improvvisi, ogni piccolo conflitto attuale può riattivare quella stessa paura.

Felice non basta: che cos'è la sicurezza emotiva

Una relazione può funzionare «sulla carta» - casa, progetti, magari anche figli - e non essere affatto un luogo sicuro. Sicurezza emotiva significa sapere che si può esprimere un disagio senza essere puniti, che un litigio non mette in discussione l'amore, che il partner resta anche quando vedrà le nostre fragilità. Le ricerche dello psicologo John Gottman, che ha studiato per decenni migliaia di coppie, mostrano che quelle che rispondono alla maggior parte delle piccole richieste di attenzione dell'altro hanno molte più probabilità di restare insieme. In media rispondono a quasi nove segnali su dieci, contro circa tre su dieci nelle coppie che poi si separano.

Le 3 abitudini quotidiane delle coppie che si sentono sicure

Abitudine n.1: danno un nome a quello che provano, non alle colpe

Le coppie che si sentono sicure non usano il litigio per fare l'inventario dei difetti altrui. Quando qualcosa ferisce, partono da frasi come «mi sono sentita messa da parte quando hai guardato il telefono mentre parlavo», invece di «sei sempre distratto». Dare un nome preciso all'emozione - paura, rabbia, vergogna, tristezza - aiuta il partner a capire cosa succede davvero, senza doversi solo difendere.

Un esercizio semplice: ogni sera, cinque minuti a testa per dire «oggi mi sono sentito… quando…», senza commentare o correggere l'altro, solo ascoltando. È un piccolo allenamento di onestà emotiva che crea fiducia.

Abitudine n.2: riconoscono quando è il passato a parlare

Capita spesso che una critica apparentemente innocua accenda una reazione enorme perché tocca una vecchia ferita: il tono che ricorda un genitore severo, il partner che si allontana e riattiva la paura dell'abbandono. Le coppie emotivamente sicure imparano a chiedersi: «Questa sensazione la conosco da prima di te?».

Quando riconoscono che è il passato a bussare, fanno un passo indietro: respirano, magari si prendono dieci minuti da soli, immaginano di «riporre in una scatola» quel vecchio ricordo e di lasciarlo lì, dove è nato. Diverse ricerche degli ultimi anni indicano che elaborare e lasciare andare certi ricordi dolorosi migliora il benessere emotivo e riduce l'ansia quotidiana. E soprattutto evita di far pagare all'altro conti che non gli appartengono.

Abitudine n.3: coltivano la propria autostima e la portano nella relazione

Nelle coppie sicure ognuno porta nel rapporto il proprio «sé adulto», quello che al lavoro, con gli amici o con i figli si sente competente, capace, degno di essere ascoltato. Le persone che coltivano la fiducia in sé, spiegano diversi studi recenti, tendono ad avere meno stress e una salute mentale e fisica migliore, quindi reagiscono con più calma anche ai conflitti.

Tradotto nel quotidiano: mantenere le promesse che fate a voi stesse, riconoscere almeno una cosa al giorno che avete fatto bene e permettervi di accettare un complimento senza sminuirvi. Portare questa versione di voi, più salda e gentile con sé, nelle discussioni di coppia cambia radicalmente il clima emotivo.

Micro-gesti e primi passi per costruire più sicurezza

Queste tre abitudini interiori diventano visibili nei dettagli: non grandi dichiarazioni, ma piccoli rituali che, giorno dopo giorno, dicono «con te sono al sicuro» molto più di mille parole.

Un bacio lento al mattino e uno alla sera, guardandovi negli occhi.

Un «grazie» specifico al giorno per qualcosa che l'altro ha fatto.

Dieci minuti insieme senza schermi: un caffè, una passeggiata, leggere sul divano.

Un piccolo progetto in comune, dal corso di yoga al weekend organizzato insieme.

Una serata periodica «protetta», senza figli né notifiche, dedicata solo alla coppia.

Se oggi vi riconoscete più nella paura che nella sicurezza, scegliete una sola abitudine e provatela per una settimana; se serve, uno psicologo può aiutarvi a rendere stabile questo nuovo modo di stare insieme.