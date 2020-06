Dalla fattoria al glamping, passando per barca a vela, casa sull'albero e cammini, ecco 5 modi per trascorrere un weekend o una vacanza nella natura

Sono molti i modi per riconciliarsi con la natura, ma non c'è nulla di più efficace di un weekend o una vacanza green ed ecosostenibile.

Diverse le opzioni tra cui scegliere: se siete amanti degli animali provate con un soggiorno in fattoria.

Campeggio? Super sì, meglio però se in una tenda non troppo vicina a quella degli altri, con vista e servizi (wc e doccia) interni.

Avete mai sentito parlare di "glamping"? Azzardate anche con una notte in una struttura dal soffitto trasparente per ammirare le stelle.

E se la casa sull'albero era un sogno da bambini, ora può diventare realtà: a svegliarvi sarà il vento che smuove le fronde e le chiome. Oppure il profumo del ciambellone e dei croissant che con un carrellino vi verranno recapitati a due passi dal letto. Mica male, no?

Se amate il mare optate per una vacanza in barca a vela: servirà almeno un week-end luglio. Costumi, infradito (utili solo per scendere al porto), crema solare e prodotti del posto per riempire la cambusa sono tutto ciò che vi occorrerà.

Se siete appassionati di bici e trekking, valutate di soggiornare a ridosso di un cammino. Non c'è solo quello di Santiago: in Italia, ma anche in altri Paesi europei, ce ne sono centinaia tra cui scegliere e alcuni sono perfetti anche per un weekend lungo.

Idee weekend green: il soggiorno in fattoria

Tra animali e orto, un soggiorno in fattoria è ancora più a contatto con la natura rispetto a quello in agriturismo.

Si potrà partecipare a diverse attività, dalla raccolta di frutta e verdura alle varie fasi che portano alla realizzazione dei formaggi.

Se invece è autunno, valutate un week-end in vigna, tra raccolta delle uve e degustazioni.

(foto: Sam Carter, Unsplash)

Il tour in barca a vela

Veleggiare tra le acque del Mediterraneo è un modo splendido per vivere il mare in maniera sostenibile.

La vacanza è perfetta per una gita di qualche giorno, ma anche per un week-end lungo.

Ricordatevi, prima di salire, di riempire la cambusa con prodotti del posto: renderà il soggiorno ancora più ricco.

(foto: Bobby Burch, Unsplash)

Il campeggio (o, meglio, il glamping)

Nel verde del bosco o col suono delle onde del mare nelle orecchie, la vacanza in campeggio è, per sua definizione, a stretto contatto con la natura.

Se la vita in tenda, con bagni in comune, non vi alletta più di tanto, optate per strutture ricettive che propongono bungalow con servizi o, meglio ancora, per glamping: campeggi "glam" con tende (e simili) dotate di ogni comfort.

Volete esagerare? Scegliete una notte in una struttura con tenda sospesa o con una "bolla" per ammirare il cielo stellato.

(foto: Tu Njana, Unsplash)

La casa sull'albero

Per vedere la natura dall'alto, scegliete un week-end in una casa sull'albero: realizzate in legno e (seppure poche) diffuse in tutta Italia, queste strutture riconciliano con la natura grazie a suoni, profumi e colori.

Se salire coi bagagli (meglio se portate con voi solo il necessario) potrà sembrarvi complicato, la romantica colazione tra le fronde vi rimarrà nel cuore.

(foto: Floris Bronkhorst, Unsplash)

Sulla via del cammino (a piedi o in bici)

Se avete fatto quello di Santiago e ne siete rimasti entusiasti, sappiate che anche in Italia (e nel resto d'Europa) è pieno di situazioni simili.

Magari ridimensionate e adatte anche per un weekend lungo.

Potrete camminare, certo, ma anche andare in bici. Il bagaglio? Uno zaino in spalla, of course.

(foto: Les routes sans fin(s), Unsplash)