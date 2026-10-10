Due giorni, oltre 700 luoghi aperti e il meglio del Made in Italy raccontato da dentro. Le Giornate FAI d’Autunno 2026 sono l’occasione perfetta per programmare un weekend diverso.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 torna la 15ª edizione delle Giornate FAI d’Autunno 2026: oltre 700 luoghi aperti in circa 350 città italiane, molti dei quali di solito chiusi o poco accessibili.

Il filo rosso dell’anno è il Made in Italy e l’artigianato di eccellenza: più di 75 aperture speciali racconteranno mestieri antichi, manifatture d’autore, musei d’impresa e architetture contemporanee che ridisegnano il paesaggio, da castelli medievali a CityWave nel quartiere CityLife di Milano.

Che cosa sono le Giornate FAI d’Autunno 2026

Le Giornate FAI sono il grande weekend d’autunno del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, che dal 2012 apre al pubblico luoghi normalmente inaccessibili, grazie a migliaia di volontari. Secondo i dati diffusi dalla Fondazione, il FAI tutela oggi 75 beni culturali, circa 8,6 milioni di metri quadrati di paesaggio e 85.000 metri quadrati di edifici storici.

L’edizione 2026 rientra nella campagna nazionale “Ottobre del FAI”, dedicata alla raccolta fondi per la manutenzione di ville, parchi, abbazie, ma anche di spazi industriali e siti di ricerca. Si visitano chiese, palazzi, giardini storici, università, borghi, ma anche cimiteri monumentali e cantieri in corso, con il fascino del “dietro le quinte”.

La caratteristica che mette tutti d’accordo è il tono informale: le visite sono guidate da giovani volontari, spesso studenti, che trasformano ogni tappa in un racconto dal vivo più che in una lezione frontale. Perfetto se volete coinvolgere amici, partner scettici e adolescenti annoiati.

Come organizzare la visita: contributo libero e dettagli pratici

L’accesso ai luoghi è a contributo libero: non esiste un biglietto con prezzo fisso, ma il FAI invita a sostenere le attività della Fondazione con una donazione, anche piccola. È il modo più semplice per trasformare una passeggiata culturale in un gesto concreto.

Per alcune aperture la prenotazione è obbligatoria, per altre basta presentarsi negli orari indicati. Il consiglio pratico è di controllare sempre, il giorno prima, la scheda del singolo luogo sul sito delle Giornate FAI: orari, modalità di accesso e programmi possono subire variazioni, soprattutto per motivi meteo o logistici.

Per vivere bene la giornata bastano poche regole base: scarpe comode, strati leggeri (ottobre sa essere molto creativo), una borraccia e lo smartphone carico per seguire la mappa dei luoghi aperti. Se puntate ai siti più richiesti, meglio arrivare al mattino presto e prevedere un solo grande spostamento tra una zona e l’altra, evitando maratone impossibili.

Giornate FAI d’Autunno 2026: 9 luoghi del Made in Italy da non perdere

Ecco una selezione ragionata di aperture simboliche, perfette per assaggiare il tema 2026 tra artigianato, manifattura e innovazione.

Palazzo Piacentini, Roma

Sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è un’icona dell’architettura razionalista. L’apertura straordinaria permette di entrare in sale normalmente riservate, tra marmi, boiserie e opere del Novecento che raccontano l’immaginario produttivo italiano.

Polo delle Arti Caselli-Palizzi, Napoli

Un intero complesso dedicato alle arti applicate, tra scuola, museo e officine. Qui si capisce come nascono ceramiche, vetri, arredi: un viaggio affascinante dietro l’etichetta “fatto a mano”, con vista privilegiata sui mestieri del futuro.

Atelier Ricci, Lucca

Alta sartoria artigianale dentro un palazzo seicentesco del centro storico. Stoffe, prove su manichino, ricami: l’occasione per vedere da vicino il lavoro certosino dietro un abito su misura, in un ambiente che sembra una scenografia di film.

MAE Museum, Fiorenzuola d’Arda (Piacenza)

Primo museo dedicato alla storia e alla produzione della fibra di carbonio. Dalle prime sperimentazioni alle applicazioni hi-tech, racconta un Made in Italy che non è solo nostalgia ma ricerca, laboratori e brevetti.

Lanificio Leo, Soveria Mannelli (Catanzaro)

La più antica fabbrica tessile della Calabria, oggi museo d’impresa e officina creativa. Tra telai storici e macchinari ancora in funzione, si scopre come una realtà di montagna sia diventata un riferimento internazionale per plaid e maglieria.

Fabbrica della Felicità – Leone 1857, Collegno (Torino)

Nuovo museo immersivo dedicato allo storico marchio di caramelle. Qui il Made in Italy è zucchero, packaging illustrato e design grafico: un percorso che parla di gusto, ma anche di comunicazione e immaginario pop.

CityWave, Milano

Il nuovo edificio a forma di onda che completa CityLife apre il suo cantiere ai visitatori. Una finestra sull’architettura contemporanea e sulla sostenibilità, con il grande parco solare integrato nella copertura che ridisegna lo skyline milanese.

Cave di Arcari, Zovencedo (Vicenza)

Antiche cave di pietra trasformate in scenografici spazi sotterranei per eventi. Le Giornate FAI permettono di esplorarle in sicurezza, leggendo nella roccia le tracce del lavoro di generazioni di cavatori. Suggestive e decisamente instagrammabili.

Parco Urbano dei Palmenti, Pietragalla (Potenza)

Un paesaggio costellato di piccoli edifici seminterrati che per secoli hanno custodito il vino lucano. L’insieme sembra uscito da un set fantasy, ma racconta in realtà una storia molto concreta di agricoltura, microeconomia e comunità.

FAQ veloci sulle Giornate FAI d’Autunno 2026

Quando si svolgono le Giornate FAI d’Autunno 2026?

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, con visite distribuite in tutta Italia nell’arco delle due giornate.

Le visite sono gratuite?

Non c’è biglietto con prezzo fisso: l’ingresso è a contributo libero, con donazione consigliata per sostenere i progetti del FAI.

Serve prenotare?

Dipende dal luogo. Alcune aperture richiedono prenotazione, altre prevedono accesso libero fino a esaurimento posti. L’indicazione aggiornata si trova sulla scheda di ogni singolo sito.

Dove trovo l’elenco completo dei luoghi aperti?

Sul sito ufficiale delle Giornate FAI è disponibile la mappa con tutti i 700 e più luoghi, filtri per regione, tipologia, livello di accessibilità e indicazioni logistiche essenziali. Prima di preparare l’itinerario vale sempre una verifica lì.