In cerca di idee su dove andare in vacanza? In Italia e in Europa ecco quali sono le mete più desiderate dell'estate 2023

L’estate è alle porte e cresce la voglia di partire, ma dove andare in vacanza?

Per quest’estate gli utenti di Airbnb hanno già pianificato soggiorni in più di 72.000 città in tutto il mondo, ma ci sono alcuni luoghi più gettonati di altri.

** Dove andare senza passaporto? 9 mete bellissime a distanza di Carta di identità **

Ecco allora una top ten (anzi, due: una italiana e una europea) delle mete più gettonate dell'estate 2023.

Dove andare in vacanza: le mete più gettonate dell'estate 2023

(Continua sotto la foto)

Ma quali sono le mete più trendy per la prossima estate e dove andranno gli italiani in vacanza quest’anno?

Saranno vacanze principalmente al mare per gli ospiti che optano per un soggiorno all’estero, privilegiando mete vicine.

Due Paesi europei dominano la classifica: l’Albania, che si aggiudica il podio e altre due posizioni, e la Spagna, con ben quattro destinazioni, di cui tre sulle isole.

Ecco la top 10:

Ksamil, Albania Benidorm, Spagna Sarandë, Albania Vlorë, Albania Magaluf, Spagna Funchal, Portogallo Londra, Inghilterra Playa Blanca, Spagna Palma, Spagna Dubrovnik, Croazia

Le mete italiane più gettonate dell'estate 2023

Su scala nazionale il panorama è più variegato e spazia da mete marittime alle città d'arte, passando da località montane fino a piccoli paesi affacciati sul lago.

Ecco la top ten delle destinazioni di tendenza nel nostro Paese stilata in base alle ricerche dei viaggiatori italiani:

Portoferraio, Isola d’Elba, Toscana Salento, Puglia Carloforte, Sardegna Napoli, Campania Isola del Giglio, Toscana Roma, Lazio Montan, Trentino Alto Adige Tarvisio, Friuli Venezia Giulia Gallipoli, Puglia Annone di Brianza, Lombardia