Dalla Giamaica a Praga, passando per Dubai e per le isole Eolie, ecco 8 viaggi spettacolari se dovete ancora decidere dove andare in vacanza

Dove andare in vacanza? Dipende da tre fattori principalmente: cosa cercate - se divertimento, mare o avventura e nuove scoperte - quanto tempo avete a disposizione e quanto volete spendere.

Per rispondere a qualunque combinazione di risposte, abbiamo stilato un elenco in grado di soddisfare le esigenze e i budget di tutti.

** Dove andare in vacanza? Ecco le mete più gettonate dell'estate 2023 **

Dai rooftop spettacolari di Dubai ai club glamour di Panarea, passando per i treni dell'Olanda che affacciano su campi di tulipani da fotografare al volo. Oltre a mete più tradizionali (come Malta, la Puglia e la Spagna) o quelle che si prestano anche per un week-end, come le bellezze di Praga, per chi ama la natura ma non vuole perdersi la movida cittadina ecco l'emergente Estonia.

E poi il mare dell'Albania, dove spiagge da urlo e locali si alternano a strutture dove rilassarsi e trascorrere una vacanza in tranquillità. Infine: chi vuole partire in compagnia ma ha ferie differite rispetto agli amici può optare per uno dei viaggi di gruppo organizzati da progetti come WeRoad. Un'idea? Le Hawaii. Per veri avventurieri. Infine per chi ama le terre lontane e il mare, c'è la Giamaica.

Dall'Europa al resto del mondo, ecco otto destinazioni una più affascinante dell'altra per farvi trovare l'idea perfetta su dove andare in vacanza quest'anno.

Dove andare in vacanza? 8 mete per tutti i gusti (e tutti i budget)

Olanda (in treno)

La maggior parte tra turisti e viaggiatori vola direttamente ad Amsterdam, tralasciando tutto il resto.

In realtà l’Olanda è una terra meravigliosa, che vale la pena di essere scoperta in maniera un po’ più approfondita. Come? In treno, ovviamente.

Le città distano tutto sommato poche ore l’una dall’altra e c’è solo l’imbarazzo della scelta: Rotterdam è una città all’avanguardia, mentre Utrecht è una piccola Amsterdam, piena di giovani. E poi ci sono L’Aia, Eindhoven, Zwolle, Arnhem e la romantica Groninga con le sue case colorate sull’acqua.

Albania

È la nuova meta di tendenza degli ultimi anni. Oggi è in cima alle destinazioni da vedere almeno una volta nella vita: è (ancora) piuttosto economica, il mare è spettacolare, il pesce servito nei ristoranti è fresco.

Chi cerca la movida può soggiornare a Saranda, ma lungo la costa si possono trovare calette e strutture alberghiere che consentono anche di trascorrere qualche giorno all’insegna del relax. Per alternare un po’ divertimento e riposo.

Giamaica

È tra le top destination per il 2023 secondo Lonely Planet e i motivi sono molti.

L’isola che ha dato i natali anche a Bob Marley e a Usain Bolt vanta un’offerta ricettiva in continua crescita, una capitale eclettica dove storia, modernità e arte si mescolano in un connubio unico, un calendario di eventi entusiasmante.

Scoprite Montego Bay, Flamouth, Negril.

E ancora: guidare da Kingston a Buff Bay è un'esperienza mozzafiato attraverso tortuose strade immerse nel verde della più grande catena montuosa di tutti i Caraibi.

Un’esperienza da non perdere in occasione d un viaggio con gli amici, così come il trambusto di Ocho Rios e una passeggiata nel villaggio di Oracabessa.

Dubai

Dubai (qui tante dritte e idee per chi è in procinto di partire con le amiche) è un mix irresistibile di locali all’ultima moda, spiagge libere e beach club di tendenza, terrazze panoramiche a prova di Instagram e un’atmosfera rilassata, tra città e deserto.

Tra le attività da non perdere: una lezione di yoga sul rooftop dell’Aura Skypool, il sound healing al centro Seva, il pranzo a base di frullati e prodotti plant-based di Seva Table.

E ancora: cenate da Twiggy, il beach club tra mare e piscina all’interno del Park Hyatt.

Completate il vostro soggiorno con un aperitivo o una cena nel deserto: il team del Sonara Camp vi viene a prendere in hotel per portarvi tra tende, cammelli, tavole per fare sandboarding.

Lo spot perfetto per le ultime foto prima di ripartire.

Praga

È la destinazione ideale per chi ha appena un week-end.

C’è chi dice che sia una meta romantica, gettonatissima dalle coppie, ma in realtà Praga è diventata a tutti gli effetti una città cosmopolita ideale anche per compagnie d'amici.

Dormite al Falkensteiner Hotel Prague, un rifugio urbano dove fare base (c’è anche, internamente, l’Acquapura city Spa per rilassarvi dopo aver scoperto le bellezze del centro cittadino).

Le serate trascorrono al Monkey Bar, locale che ambisce a diventare un punto di riferimento cool in fatto di mixology.

Hawaii

È una delle destinazioni più ambite da chi ama mare e surf. Affittate una macchina e scoprite la destinazione in lungo e in largo, godendovi tutte le bellezze dell’arcipelago da raggiungere anche via mare.

E se non avete amici che assecondano il vostro desiderio, partite con WeRoad, che propone un viaggio (messo a punto da coordinatori esperti - il progetto si chiama WeRoadX) pieno di attività e all’insegna alla scoperta delle isole dell'arcipelago.

In viaggio con voi ci saranno tante altre persone della vostra età, pronte a fare nuove amicizie e a condividere esperienze memorabili.

Isole Eolie (in barca)

Lipari, Salina, Panarea, Stromboli, Vulcano, Filicudi, Alicudi. Sono le sette perle che compongono l’arcipelago, alle quali si aggiungono isolotti vari.

Tutte di origine vulcanica, sono perfette per un viaggio in barca con gli amici ma non solo, specialmente per quei gruppi che cercano un turismo più ricercato, con aperitivi con vista, ristoranti d’alto livello e divertimento moderato.

Click&Boat è uno dei portali più famosi per l’affitto di imbarcazioni di ogni genere ai quali rivolgervi se non avete una barca di proprietà.

