Viaggio attraverso i luoghi più belli d'Italia: ecco dove andare in vacanza in Italia per visitare posti spettacolari (e fare foto ricordo incredibili)

Da nord a sud, sappiamo che l'Italia ha tantissime bellezze tutte da scoprire. Ma dove andare in vacanza per fare foto stupende?

Ognuna delle venti regioni del nostro Bel Paese offre luoghi incredibili, panorami mozzafiato da ammirare con incanto e con fotocamera (o smartphone) in mano.

**Dove andare in vacanza per venire bene in foto (secondo l'armocromia)**

E se passerete le ferie in Italia, avete buone possibilità di portarvi a casa un sacco di ricordi (e di belle foto).

Abbiamo selezionato per voi 5 destinazioni top dove andare in vacanza in Italia per fare foto da pieno di like su Instagram.

Dove andare in vacanza in Italia: 5 mete super Instagram friendly

Dove andare in vacanza in Italia:

1. Cinque Terre, Liguria

Antichi villaggi di pescatori, le Cinque Terre, patrimonio Unesco dal 1997, sono uno dei paesaggi più belli e conosciuti d'Italia.

Piccoli borghi colorati situati lungo la frastagliata costa italiana della Liguria. Da Monterosso a Riomaggiore, è tutto un susseguirsi di case a picco sul mare, minuscoli lidi e anfratti meravigliosi.

Da qualsiasi punto panoramico di una delle Cinque Terre è possibile godere di un panorama mozzafiato. Lo sfondo perfetto per la vostra vacanza italiana.

2. Grotta della poesia, Puglia

Spesso denominata la perla del Salento, la grotta della poesia è una delle piscine naturali più belle del mondo.

Circondata da aspre scogliere calcaree, con grotte e un tunnel verso il mare aperto, la grotta della poesia regala uno scenario mozzafiato.

Paradiso naturale, luogo di interesse storico, è anche una destinazione perfetta per fare foto super instagrammabili.

3. Montalcino e la Cappella della Vitaleta, Toscana

Per chi non è fan del mare, la meta perfetta per una vacanza italiana da condividere su Instagram è senza ombra di dubbio la Toscana. Tra i tantissimi e bellissimi borghi di questa regione, uno dei più famosi è sicuramente Montalcino.

Reso celebre per la produzione del vino Brunello, Montalcino stupisce per le sue atmosfere fiabesche, fatte di viali di cipressi, vigneti e castelli medievali.

A mezz'ora d'auto c'è poi la famosissima Cappella della Vitaleta, una piccola chiesetta, incorniciata tra due filari di cipressi, sperduta tra i campi della Val d’Orcia e protagonista di uno dei paesaggi più conosciuti al mondo.

4. Positano, Campania

Gioiello della Costiera Amalfitana, Positano è un villaggio arroccato la cui bellezza è famosa in tutto il mondo. La particolarità di questo borgo è la sua conformazione verticale, macchiata da piccole case dai colori pastello.

Chi non ha sognato almeno una volta di fare un bagno nelle acque cristalline del mare di Positano? E magari scattare una di quelle bellissime foto che vediamo su Instagram?

In ogni stradina del paese si possono poi ammirare fantastici panorami, sia dal mare che dalle vie più alte, per una visione completa del paese.

Spiaggia rosa di Budelli, Sardegna

Sembra un paradiso tropicale lontano ore e ore da casa. E invece si trova in Sardegna, più precisamente a Budelli, nell'arcipelago de La Maddalena.

Frutto di delicati fenomeni naturali, la sabbia deve il suo particolare colore caratteristico ai piccolissimi frammenti di corallo, granito, conchiglie e gusci calcarei di cui è ricca.

Autentico capolavoro della natura, la spiaggia rosa è in grado di regalare emozioni indimenticabili e fotografie incredibili.