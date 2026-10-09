Tra musei che riaprono, un canale che compie trent'anni da Patrimonio Unesco e mercati che profumano di foie gras, la Ville Rose è il luogo ideale per una fuga tra arte, scienza e gastronomia

La luce del sole sui mattoni rosa di Tolosa scandisce le stagioni. Vibrante e intensa in estate, calda, quasi ambrata d'autunno. La stagione del foliage è ideale per ammirare la città francese. Terminata la frenesia dell'estate, arriva il momento per viverla a fondo, attraverso le tante possibilità che offre, che si tratti di capolavori romanici e razzi spaziali, un ex mattatoio riconvertito in galleria d'arte contemporanea e un vigneto urbano pronto per la vendemmia.

Perché quello che forse in pochi sanno è che Tolosa è una sorpresa e in quanto tale va scoperta ora dopo ora, meta dopo meta. E qui vi spieghiamo perché.

(Continua sotto la foto)

Perché Tolosa è conosciuta anche come Ville Rose

Il soprannome nasce da una necessità pratica diventata poi cifra identitaria: nella pianura occitana la pietra scarseggiava, così i tolosani costruirono per secoli con il mattone d'argilla cotta, che con la luce del tramonto vira su tonalità rosate e ambrate, da qui la Ville Rose.

Dietro quella facciata si nasconde una storia lunga oltre duemila anni, di cui restano tracce nei monumenti che punteggiano il centro storico, da Place du Capitole al Convento dei Giacobini, fino alla basilica romanica di Saint-Sernin, tra le più grandi d'Europa nel suo genere, e all'Hôtel-Dieu Saint-Jacques, oggi centro amministrativo ospedaliero: insieme al Canal du Midi, formano i tre siti Patrimonio dell'Umanità Unesco della città.

A tenere viva questa eredità contribuisce anche l'università, fondata nel 1229 e tra le più antiche d'Europa, che oggi conta 117.000 studenti (il 10% dei quali internazionali) e che ha reso Tolosa la città eletta da Lonely Planet come destinazione numero uno al mondo da visitare nel 2025.

Il 2026, tra riaperture e musei da scoprire

Il 2026 è per Tolosa anche un anno di riaperture attese. Il Musée des Augustins, museo di belle arti ospitato in un ex convento gotico del Trecento nel cuore del centro storico, ha riaperto le porte dopo importanti lavori di restauro, svelando una collezione che attraversa oltre dieci secoli di storia dell'arte - da Perugino a Rubens, da Delacroix a Rodin - accanto a nuovi dispositivi multimediali che rendono più accessibili chiostri e sale voltate. Accanto a lui torna visitabile anche il Musée Saint-Raymond, dedicato all'archeologia della regione, dove fino al 3 gennaio 2027 la mostra Gaulois mais Romains! racconta l'incontro tra cultura gallica e romana restituendo l'immagine di una società ben più complessa dei cliché tramandati.

Nell'elegante cornice rinascimentale dell'Hôtel d'Assézat, la Collection Bemberg custodisce invece la raffinata raccolta del mecenate Georges Bemberg, tra dipinti, sculture e arti decorative di epoche diverse, mentre al Musée des Abattoirs, ex mattatoio attivo dal 1827 al 1988 e oggi polo di arte moderna e contemporanea che dialoga con opere di Picasso, Giacometti e Niki de Saint-Phalle, l'attesa cresce per la grande retrospettiva dedicata a Joan Miró, in arrivo entro la fine dell'anno.

E da novembre, il Couvent des Jacobins inaugura un'immersione multisensoriale nella Belle Époque tolosana, tra ricostruzioni storiche, installazioni sonore e un'autentica sala da ballo ricreata al centro del percorso.

Non va dimenticato che Tolosa è anche, dal 2023, Città della Musica Unesco: un titolo che in autunno si traduce nel festival Piano Jacobins, che a settembre porta i grandi nomi del pianoforte internazionale nel chiostro gotico del Couvent des Jacobins, e in Toulouse les Orgues, che a ottobre anima con oltre diecimila appassionati le chiese storiche della città, dalla Basilica di Saint-Sernin in poi.

Tolosa slow: dal Canal du Midi ai giardini da scoprire

Nessun simbolo racconta Tolosa meglio del Canal du Midi, che nel 2026 celebra il trentesimo anniversario della sua iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Concepito dall'ingegnere Pierre-Paul Riquet e aperto alla navigazione nel 1682 dopo un'impresa idraulica senza precedenti, il canale collega ancora oggi l'Atlantico al Mediterraneo per circa 240 chilometri, costeggiato da filari di platani secolari che in autunno si accendono di ocra e oro.

Lungo le sue rive si incontrano luoghi carichi di storia, dal Port de l'Embouchure con gli scenografici Ponts-Jumeaux al verde Bassin des Filtres, e lo si può scoprire a piedi sulle alzaie ombreggiate, in bicicletta sugli oltre 800 chilometri di piste ciclabili della città, oppure in barca con le crociere di Les Bateaux Toulousains, che propongono anche un percorso serale al chiaro di luna. Per una pausa diversa, Frankielanuit!, il nuovo bar-ristorante galleggiante ormeggiato sul Canal de Brienne, offre cucina locale con vista sull'acqua.

Questa vocazione lenta si intreccia con l'identità cromatica della città, ben più articolata del solo rosa dei mattoni: il viola della violetta, fiore simbolo coltivato da fine Ottocento e celebrato dalla storica Maison de la Violette; il blu intenso del pastel, il pigmento rinascimentale che fece la fortuna economica di Tolosa e che oggi sopravvive nelle botteghe artigiane, come racconteremo più avanti; e il verde dei suoi 170 parchi, dal settecentesco Jardin des Plantes al raccolto Giardino Giapponese (in foto), angoli di quiete perfetti per una passeggiata prima di cena.

Dallo spazio alle macchine: la Tolosa sorprendente

Tutto cominciò nel 1890, quando l'ingegnere tolosano Clément Ader riuscì a sollevarsi per una manciata di metri a bordo del suo Éole, aprendo la strada a una vocazione aeronautica che la città non ha mai abbandonato.

Oggi quella storia si ripercorre all'Envol des Pionniers, il museo dedicato all'epopea dell'Aéropostale e ai suoi protagonisti, tra cui Antoine de Saint-Exupéry, pilota prima ancora che autore de Il Piccolo Principe, dove fino a febbraio 2027 la mostra Air France, une histoire d'élégance espone circa duecento pezzi originali, dalle uniformi haute couture agli arredi d'epoca. Poco più a nord, nel comune di Blagnac, Aeroscopia permette di salire a bordo di un Airbus A380 e di ammirare da vicino il leggendario Concorde.

Questa vocazione ha reso Tolosa il cuore dell'Aerospace Valley, il più grande polo spaziale d'Europa, un ecosistema che riunisce oltre 400 imprese e genera più di dodicimila posti di lavoro, un quarto dell'intera occupazione europea nel settore. Qui ha sede il CNES, il Centro Nazionale di Studi Spaziali più grande d'Europa, artefice del sistema satellitare SPOT, e qui è stato recentemente inaugurato anche il ventinovesimo Centro di Eccellenza della NATO, dedicato alla formazione sulle questioni spaziali. La tappa imprescindibile resta la Cité de l'Espace, dove tra la riproduzione della stazione spaziale sovietica Mir, un autentico frammento di Luna e l'esperienza immersiva LuneXplorer, che simula in prima persona le fasi di una missione lunare, il sito celebra quest'anno anche il lancio della missione Artemis II e il ritorno dell'uomo in orbita lunare.

A pochi minuti di autobus dalla Cité de l'Espace, nell'area dell'ex aerodromo di Montaudran da cui decollavano proprio i pionieri dell'Aéropostale, la Halle de la Machine porta questa stessa immaginazione tecnica su un piano più teatrale che scientifico. Più che un museo, è un vero palcoscenico a cielo aperto: qui i macchinisti-performer della compagnia teatrale La Machine danno vita ogni giorno a oltre 150 automi monumentali in legno e metallo, tra cui il gigantesco Minotauro Astérion, che passeggia attorno alla struttura trasportando piccoli gruppi di visitatori sul dorso. Fino al 3 gennaio 2027, la protagonista è l'Aéroflorale II, una serra volante alta quindici metri che unisce botanica e ingegneria. Per chi vuole vivere l'esperienza fino in fondo, nei weekend e in date selezionate la Halle organizza il Déjeuner des Petites Mécaniques: un pranzo-spettacolo per ventiquattro ospiti animato da ingegnose macchine sceniche, dal pane lanciato da una catapulta al dessert servito da un lampadario meccanico che si cala dall'alto. Una tavola che si trasforma in un vero e proprio teatro, da prenotare online con largo anticipo, ma assolutamente da non perdere.

Cose curiose da fare a Tolosa

Chi ama portarsi a casa un ricordo autentico può scoprire il gesto antico della tintura al pastel, il pigmento blu che rese ricca Tolosa durante il Rinascimento e che oggi è riconosciuto come patrimonio culturale immateriale francese.

Botteghe come AHPY o La Maison du Pastel organizzano workshop aperti al pubblico in cui si impara a immergere tessuti e accessori nel bagno di colore, ripercorrendo un processo di estrazione che un tempo veniva considerato quasi magico. Lo stesso che, nel Cinquecento, finanziò la costruzione di dimore sontuose come l'Hôtel d'Assézat e l'Hôtel de Bernuy, ancora visibili passeggiando nel quartiere Carmes-Saint-Étienne. Un'esperienza tattile e lenta, perfetta per un pomeriggio d'autunno.

Per chi preferisce l'acqua alla terra e vuole approfittare di una calda giornata di sole, Les Caboteurs propone un'idea altrettanto originale: piccole imbarcazioni elettriche e senza patente, alimentate anche a energia solare, da guidare in prima persona partendo dal Port Viguerie, accanto all'Hôtel-Dieu Saint-Jacques. In un'ora si risale la Garonna fino al Pont Saint-Michel, costeggiando il Dôme de la Grave e la Prairie des Filtres, con la possibilità di aggiungere a bordo un aperitivo tra amiche o una gita romantica in coppia, capitani per un pomeriggio della propria piccola imbarcazione.

Dove mangiare a Tolosa, tra mercati e bistrot

Un weekend a Tolosa non può prescindere da una tappa al Mercato Victor Hugo, il più antico emporio coperto di Francia, dove le insegne storiche raccontano da sole l'identità gastronomica della città: Maison Garcia per i salumi tolosani, L'Arbre aux Délices per il maiale nero di Bigorre, Maison Samaran per foie gras e cassoulet, i formaggi selezionati da Xavier et Betty. Le specialità regionali si ritrovano poi nei piatti delle terrazze-ristorante affacciate ai piani superiori del mercato.

Per la cena, la città alterna indirizzi storici e nuove insegne bistronomiche. Mado, in rue des Blanchers, è il progetto con cui Léo Plusquellec rende omaggio alla nonna tolosana: una cucina creativa che intreccia le radici vietnamite del padre chef con la tradizione bistronomica francese, tra ingredienti di stagione e una solida proposta vegetariana, in un'atmosfera pensata per la condivisione.

Sulle rive della Garonna, affacciata sul Pont-Neuf, la Brasserie des Beaux-Arts porta avanti da trent'anni l'eredità del leggendario Café Bellevue (frequentato in Belle Époque da artisti come Ingres e Matisse) oggi reinterpretata in chiave contemporanea con un menu di mare, ostriche e pesce fresco, tra atmosfere Art Déco e echi di primo Novecento.

Per una cena più raccolta, Une table à deux, in rue de la Pleau, propone un menu breve e curato, ma sorprendente, in un ambiente accogliente tra i mattoni e con un'ottima lista di vini d'accompagnamento. E quando le sere si allungano, specie in estate, la guinguette Turbine, ormeggiata sulle rive del Bazacle, restituisce l'atmosfera conviviale tipica dei locali sull'acqua, tra aperitivi e cene a due passi dalla corrente della Garonna.

Con l'arrivo della stagione autunnale, l'esperienza enogastronomica si arricchisce di un appuntamento particolare: la vendemmia al Domaine de Candie, il vigneto urbano di Tolosa, dodici ettari coltivati biologicamente all'interno di una tenuta comunale che custodisce anche l'unico castello fortificato della città, risalente al Duecento.

Dove dormire in centro a Tolosa

Per vivere Tolosa a piedi, senza rinunciare al comfort, la scelta ricade su tre strutture centrali che raccolgono valutazioni tra le più alte della città. Maison Soclo, boutique hotel allestito in una residenza settecentesca a pochi passi da Place du Capitole, ha ottenuto nel 2025 una Chiave Michelin grazie al suo giardino con piscina e al brunch della domenica. A pochi minuti a piedi, l'Hôtel Albert 1er si è aggiudicato il titolo di miglior colazione e brunch di Francia all'ultima edizione del concorso nazionale organizzato da Tables et Auberges de France, ed è apprezzato dagli ospiti proprio per la posizione tranquilla ma centralissima, a due passi dal mercato Victor Hugo. Completa la selezione l'Alfred Hotels Toulouse Centre Wilson, aperto di recente in tre edifici affacciati su un doppio patio verde nei pressi di Place Wilson, che rivisita con ironia i codici architettonici degli anni Ottanta e Novanta pur restando a pochi minuti dal Capitole.