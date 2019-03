Piatti da assaggiare, esperienze da vivere e posti da visitare: ecco tutto quello che dovreste fare, vedere e provare per godere il meglio di Chicago

Chicago è senza dubbio una delle città più affascinanti degli Stati Uniti. Con uno Skyline da urlo e una miriade di luoghi e iniziative a misura di giovane (non ultima una pista da corsa lungo il lago da perderci la testa se amate il jogging), non ha davvero niente da invidiare alle altre grandi mete metropolitane d'America, New York, Miami e Los Angeles.

Prenotate un hotel nel Loop, la zona centralissima della città dove convergono le affascinanti linee tram sorpraelevate che vi faranno scoprire quartieri e periferie pagando solo il ticket, scegliete una delle guide-volontarie per scoprire la città e le abitudini degli autoctoni, poi salite sullo Skydeck e fate foto impressionanti.



Mangiate pancakes e waffles con succo d'acero, ma provate anche lo street food e i ristoranti moderni, senza rinunciare a un cocktail su uno dei pazzeschi rooftop prima di prender parte a qualche festival gratuito, o andare a tifare a una partita dei Chicago Bulls o dei Blackhawks se preferite l'hockey.

I souvenir perfetti? Sono proprio gadget di questi due team.

Ecco, punto per punto, le 8 esperienze imperdibili di Chicago.



1. Scoprite la città dall'altro a bordo di un tram sopraelevato

Un modo economico e autentico per scoprire la metropoli.

I tram partono dal Loop e raggiungono ogni angolo della città, periferie incluse.

Acquistate un ticket e preparatevi a sfiorare le finestre e a vedere i quartieri di Chicago dall'alto.

Le linee sono tantissime: è o no ancora meglio dei bus a due piani aperti?

2. Fate un aperitivo su un rooftop

Il Cindy's affaccia sul Millennium Park e sul lago Michigan, il Cerise è immerso tra i grattacieli e propone cocktail e due salti in pista, il Raised del Renaissance Chicago Downtown Hotel è perfetto per ammirare il tramonto sullo skyline.

Ma questa città è piena di rooftop meravigliosi.

E se volete fare le cose in grande stile, arrivate a una serata... in limousine.

I driver e le automobili di Windy City Limousine sono i più accreditati.

3. Visitate la città (gratis) con le guide volontarie

Recatevi al Chicago Greeter Meeting Point a Randolph Street, all'interno del Chicago Cultural Center, dall'altro lato della strada rispetto al Milennium Park: qui conoscerete chi tra gli oltre duecento volontari vi porterà a spasso per Chicago, realizzando un itinerario perfetto in base ai vostri interessi.

Si tratta di un ottimo modo per scoprire le bellezze e le stranezze della città: anche che c'è una chiesa gotica in cima a un grattacielo.

Ma non vi diciamo oltre: scopritelo insieme alla guida che dovrete "prenotare" qualche giorno prima, indicando anche in che lingua preferite dialogare.

4. Andate all'Art Institute of Chicago

Certo, è dura da credere per gli italiani.

Ma questo museo propone spazi grandi, sale espositive ben ragionate, colorate quanto basta e opere d'arte ben posizionate.

Perdetevi tra dipinti di Monet, Renoir, Seurat e Van Gogh. Poi scoprite anche i lavori di Chagall, Dalì, Matisse, Picasso, Pollock e tanti altri.

E dopo essere usciti dall'Art Institute of Chicago, passeggiate per il Millennium Park, enorme giardino ed esempio architettonico all'avanguardia inaugurato nel 2004.

5. Imbarcatevi su una crociera in battello

Con una gita in battello, magari da fare al tramonto, quando starete camminando da una giornata, riuscirete a scoprire i grattacieli più alti e quelli più vecchi.

Le file più lunghe sono quelle dello Shoreline Sightseeing Architecture River Tour.

Il motivo? Le guide sono simpaticissime e amano scherzare coi turisti.

6. Passate la serata in un jazz club

Se non amate questo genere musicale, preparatevi a ricredervi.

Perché, tanto per cominciare, Chicago è storicamente legata al jazz e soprattutto al blues.

E poi perché il servizio è sempre di lusso: si beve bene mentre si ascolta buona musica a un metro dal palco.

Un indirizzo su tutti? Il Winter's Jazz Club, oltre al famoso Green Mill.

7. Trovate un festival e andateci

I gourmand hanno solo l'imbarazzo della scelta per circa venti appuntamenti l'anno dedicati al mondo del food.

Imperdibili il Chicago Beer Festival, il Windy City Smokeout e il Ribfest Chicago se amate le costolette e il bbq e soprattutto Taste of Chicago a giugno e il Chicago Gourmet Festival.

Se amate la musica ci sono il festival della musica house, quello del blues, ma soprattutto quello (storico) del jazz e il World Music Festival.

Tanti sono gli appuntamenti dedicati alla danza, dal Flamenco Festival al Chicago Dance Month che dura appunto un mese e cade ad aprile.

Per gli spettacoli c'è la Chicago Theatre Week a febbraio, mese in cui si tengono i festeggiamenti legati anche al Capodanno cinese o le esposizioni delle più belle automobili. Insomma: c'è solo l'imbarazzo della scelta

E non dimenticatevi i match di basket e quelli di hockey: sapevate che Michael Jordan ha giocato, per la maggior parte della sua carriera, proprio nei Chicago Bulls? Al Chicago United Center c'è addirittura una statua che lo ritrae.

8. Assaggiate le specialità culinarie

O, comunque, meglio di altre città negli Usa. Qui, infatti, accanto a street food in pieno stile americano, i ristoranti si stanno aprendo alle tendenze internazionali, con un occhio di riguardo anche all'aspetto salutare e healty del cibo.

Prendete il tram e uscite di poco dal centro per andare da Floriole per una colazione, un brunch o una merenda: qui tradizione americana e stile francese si sposano perfettamente. Proposte dolci e salate sono golosissime grazie all'utilizzo di ingredienti dell'orto, come vi spiegherà la stessa proprietaria e pastry chef Sandra Holl.

Per un pranzo rapido l'indirizzo giusto è il Revival Food Hall, dove sono ospitati tutti ex ristorantini mobili.

Cenate da The Little Beet Table per un pasto informale ma intimo, mentre Girl & The Goat, indirizzo di tendenza aperto nel 2010 da Stephanie Izard, vincitrice di Top Chef: manco a dirlo, qui la capra è il piatto forte, ma ostriche, carpacci e dolci sapranno regalarvi bei momenti.

Un altro buon indirizzo è il ristorante Roister dello chef Grant Achatz.



Dove dormire



Se volete stupire il vostro partner non esitate e scegliete una delle camere a cinque stelle del Jw Marriott: spaziose, dotate di ogni comfort, con un bagno enorme e romantico che vanta anche una profonda vasca. La colazione? Buona, sana e con vista.

Se siete con le amiche scegliete il Virgin Hotel: centrale e bizzarro quanto basta, ha dei cani in ceramica con guinzaglio rosso fuoco a "sorvegliare" ogni stanza. Le camere sono piccole ma dagli spazi ben ragionati, con una bella vista sui grattacieli e dei materassi comodissimi. E soprattutto ci sono offerte tutto l'anno.

Come arrivare e quando andare



Chicago d'inverno è poco ospitale a causa di temperature particolarmente rigide.

Per questo il periodo migliore per visitarla va dalla primavera all'autunno: lasso di tempo in cui American Airlines effettua voli diretti da Roma e da Venezia.

Così in dieci ore circa sarete direttamente in città, senza dover pensare agli scali.

Il consiglio, essendo pochi i voli diretti, è quello di prenotare in anticipo.