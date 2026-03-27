La casa di Hannah Montana a Malibu è su Airbnb: ha vista oceano, l'iconico armadio della serie e la si può affittare gratis

La casa di Hannah Montana è su Airbnb!

Sì, avete capito bene: il personaggio iconico che ha accompagnato fan di tutto il mondo nei primi anni Duemila ha collaborato con Airbnb per aprire la sua casa sulla spiaggia di Malibu per un periodo limitato di prenotazioni, trasformando un pezzo di storia di Disney Channel in un vero e proprio soggiorno.

Un’esperienza immersiva, pensata per far rivivere ai fan il famoso “best of both worlds”: quella doppia vita tra normalità e celebrità che ha reso Hannah Montana un fenomeno generazionale.

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Dormire nella casa di Hannah Montana (e sentirsi una popstar per una notte)

Non si tratta di un semplice soggiorno, ma di una vera e propria esperienza. Per la prima volta, la casa di Hannah Montana a Malibu apre ai fan, offrendo la possibilità di trascorrere una notte a pochi passi dall’oceano, completamente immersi nell’universo della serie.

Il cuore dell’esperienza? L’iconico armadio. Quello in cui Miley Stewart si trasformava nella sua versione popstar; tra abiti scintillanti, paillettes e look indimenticabili. Qui, gli ospiti potranno fare lo stesso: entrare, scegliere un outfit e vivere, almeno per qualche ora, quella trasformazione che ha fatto sognare milioni di spettatori.

Ma non è tutto. Il soggiorno include momenti di relax in perfetto stile californiano, con vista sull’oceano e accesso diretto alla spiaggia, oltre a dettagli di design e memorabilia che richiamano la serie.

Tra musica e stile, il soggiorno dà forma ai momenti più iconici della serie, portandoli fuori dallo schermo. L’esperienza è pensata per ricreare le atmosfere più iconiche di Hannah Montana, trasformando la nostalgia in qualcosa di concreto.

Come partecipare

L’iniziativa è, naturalmente, esclusiva. Airbnb ha messo a disposizione un numero limitato di soggiorni: solo dieci, ciascuno della durata di una notte, in programma tra il 6 e il 16 aprile. Ogni esperienza potrà ospitare fino a quattro persone.

Le richieste di prenotazione sono aperte dal 26 marzo e, dettaglio che ha già fatto il giro del web, il costo è di... 0 euro a persona. Le spese di viaggio restano a carico degli ospiti, ma la possibilità di vivere da vicino il mondo di Hannah Montana è, di fatto, gratuita.

Non sorprende quindi che l’iniziativa sia già diventata virale. Per chi è cresciuto con la serie, è molto più di un soggiorno: è un ritorno a un immaginario fatto di sogni, musica e trasformazioni.

Per inviare la richiesta, è possibile visitare il sito web dedicato di Airbnb.