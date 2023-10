8 campi di zucche in tutta Italia ispirati alla tradizione americana per trascorrere una giornata tra natura, laboratori e fotoricordo

Zucche piccole, grosse, allungate o tondeggianti, chiare o di un arancione più acceso. E poi aree per fare foto memorabili, punti per il pic-nic e laboratori per trasformare questo prodotto autunnale in un centrotavola da urlo. Dopo la moda dei campi di tulipani “you pick” arriva quella dei campi di zucche, o pumpkin patch: al posto dei fiori, in sostanza, ci sono le zucche.

In Italia, da nord a sud, ce ne sono decine. E funzionano così: si paga un biglietto d’ingresso, che consente — con o senza un supplemento — di scegliere una zucca da intagliare o decorare con la tempera. Il più delle volte è anche possibile partecipare a laboratori, pensati per adulti e per bambini. Quasi sempre ci sono aree ristoro o pic-nic, a volte queste strutture open air vantano anche fattorie agricole e zone trasformate in set fotografici per portarsi a casa uno scatto a tema autunnale.

L’Associazione Produttori Caravan e Camper suggerisce, tra i tanti, il Villaggio delle zucche di Pavia, la Terra delle zucche di Eboli e il Giardino delle zucche di Caserta. Ma ce ne sono altri da menzionare: a Bergamo c’è il Tulipania , il campo “you pick” più grande d’Italia, a nord di Roma c’è la Fattoria della zucca, con tanto di area dove sono esposti i frutti più belli, vicino Firenze ce n’è uno che vanta anche il “tiro ai barattoli”, a Salerno completa la proposta lo street food autunnale.

8 campi pieni di zucche in Italia

Agricola delle meraviglie by Steflor, Vimodrone (Milano)

Alle porte di Milano questo campo di zucche propone laboratori per adulti e piccini. Tra i più interessanti ci sono “Scrigno fiorito” e “Zucca fiorita” per realizzare dei centrotavola a tema autunnale, con tanto di fiori e frutti di stagione. Si possono anche fare pic-nic con prodotti che provengono direttamente dal territorio. Ed è solo uno dei diversi villaggi che si trovano vicino Milano.

Tulipania, Terno d’Isola (Bergamo)

È il più importante campo “you pick” tra Bergamo, Lecco e Milano. In primavera si possono raccogliere tulipani, iris e narcisi, in estate i girasoli e in autunno è il turno delle zucche. Ci si può rilassare passeggiando, divertire scattando foto o ci si può dedicare all’arte della decorazione.

Villaggio delle zucche, San Martino Siccomario (Pavia)

Quello firmato da Puravidafarm è il più grande pumpkin patch in stile americano del nord Italia, grazie ai suoi 35mila metri quadrati. Si passeggia tra le zucche in un parco che vanta anche alberi secolari e in compagnia degli animali della fattoria come pony, caprette, conigli e galline.

L’orto delle zucche, Matassino (Firenze)

A pochi chilometri da Firenze c’è un campo di zucche realizzato proprio sul modello dei classici villaggi americani. È il luogo ideale per trascorrere una giornata tra i colori e i sapori dell’autunno. Alcuni hotel, come il Villa Fiesole e il Calzaiuoli, aiutano coppie, amici e famiglie nell’organizzazione della visita. Nel parco ci sono anche bowling, tiro ai barattoli e percorso di equilibrio.

Giardino dei colori, Pesaro

Anche nelle Marche c’è un campo di zucche. Si può raccogliere la propria zucca, a scelta tra tantissime diverse per forma, colore e grandezza e ancora scattare fotografie da urlo, fare pic-nic immersi nella natura e diventare artisti attraverso laboratori creativi. E la giornata trascorre così, tra i colori dell'autunno.

Fattoria della zucca, Roma

È il primo parco a tema zucca in stile americano a nord di Roma. Dalle 10 partono i laboratori, che vengono proposti ogni mezz’ora oppure ogni ora. Ci sono fattoria, zucca lab, ma anche un’area dove sono esposte le zucche più belle, infine la fattoria, una zona per i più piccoli, un mercatino e infine un foto-point. A Fiumicino, vicino Roma, c’è anche l’azienda agricola Torre in pietra Carandrini, un altro campo, che prende il nome di “Zucche di Barbabianca”.

Terra delle zucche, Eboli (Salerno)

Laboratori di intaglio e pittura sulle zucche, ma anche giri sul trattori e street food autunnale. Questo campo si trova all’interno del bosco dell’oasi Vivinatura Lagosele. Che per l’occasione è stato allestito con casette e decorazioni coloratissime.

Giardino delle zucche, Pignataro Maggiore (Caserta)

Attivo dall’autunno del 2017, è il classico campo d’ispirazione americana. È perfetto per chi ama scattare e scattarsi fotografie: c’è un’area dedicata. Sotto ai gazebi si tengono i laboratori di intaglio, nella serra si pittura e non mancano area shop e street food.