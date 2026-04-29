4 itinerari per scoprire paesaggi panoramici e la bellezza di laghi e montagne della Lombardia a solo un'ora da Milano

Un’ora scarsa di auto o treno da Milano e vi ritrovate su una cresta con quattro laghi sotto i piedi. La primavera, con giornate più lunghe e temperature finalmente miti, è il momento ideale per puntare ai trekking panoramici vicino Milano.

Qui trovate quattro escursioni in Lombardia, tutte di una giornata, con vista super su laghi e Prealpi. Sono itinerari di tipo escursionistico (E), quindi servono un minimo di allenamento e piede fermo, ma niente roba per alpinisti.





Perché questi 4 trekking panoramici vicino Milano

Li abbiamo scelti con tre criteri molto concreti: massimo 1-1,5 ore dal capoluogo, panorami davvero aperti su laghi e montagne, possibilità di farli in primavera senza attrezzatura invernale.

Si passa dal Parco Regionale del Monte Barro alla Brianza del Cornizzolo, fino al Sacro Monte di Varese e ai Corni di Canzo. Ogni giro ha una personalità diversa: più storico, più “allenante”, più adatto anche a chi cammina con calma. L’idea è che possiate scegliere l’escursione in base al vostro livello e alla voglia di dislivello, non solo guardando le foto su Instagram.





Consigli pratici prima di partire

Secondo il Club Alpino Italiano, i sentieri classificati E richiedono scarponcini con buona suola, abitudine a camminare e una minima capacità di orientamento. Qui rientrano tutti e quattro gli itinerari.

Primavera significa boschi verdi e fioriture, ma anche meteo ballerino: tenete d’occhio le previsioni, soprattutto per le creste del Monte Barro e dei Corni di Canzo. Acqua: sul Barro c’è una sola fontanella all’inizio, sui Corni qualche sorgente (Sambrosera, Acqua del Fò), ma meglio partire con borraccia piena.

Se volete evitare il traffico, molti punti di partenza si raggiungono anche senza auto: treno per Lecco o Civate per Monte Barro, Cornizzolo e Corni, treno per Varese e bus per il Sacro Monte.





Monte Barro: il sentiero delle creste con vista sui laghi brianzoli

Quota 922 metri, Parco Regionale del Monte Barro, partenza da Galbiate (zona Via dell’Oliva), sentiero 305. Dislivello intorno ai 500 metri, circa 1h30 di salita decisa.

Si parte tranquilli su sterrata nel bosco, si passa alla fontanella e poi il sentiero si impenna subito. La traccia raggiunge la cresta sud e cominciano scorci sempre più aperti sui laghi brianzoli, su Lecco e sulle Prealpi lecchesi. Si superano tre piccoli “corni”, con brevi saliscendi e passaggi su roccette mai tecnici ma da fare con passo sicuro.

L’ultimo tratto, verso la croce di vetta, richiede a tratti l’uso delle mani. In cambio, panorama a 360 gradi: Grigne, Resegone, lago di Garlate, Annone, Pusiano e, verso sud, la pianura. Ideale per chi è già abituato a salite ripide e non soffre i tratti un po’ esposti.





Valle dell’Oro e Cornizzolo: boschi, romanico e vista sulla Brianza

Si parte da Civate e si entra nella Valle dell’Oro su una traccia quasi pianeggiante fino alla Cascina dell’Oro, tra prati e primi scorci sul lago di Annone. Poi la mulattiera acciottolata si infila nel bosco e sale più decisa verso il complesso romanico di San Pietro al Monte, che si raggiunge in circa un’ora.

La chiesa e il monastero si affacciano su un pianoro erboso con vista ampia su Brianza, Monte Barro e Resegone: perfetto obiettivo per una gita “slow”. Chi ha più gamba può proseguire verso il Rifugio Marisa Consiglieri e la vetta del Cornizzolo, dove la vista abbraccia le Grigne e il ramo lecchese del Lario.

Percorso ideale per chi vuole un mix di cammino, storia e panorami, con la possibilità di fermarsi a San Pietro se le energie non sono infinite.

Dal Sacro Monte al Forte di Orino: lunga balconata nel Parco Campo dei Fiori

Siamo sopra Varese, nel Parco Regionale Campo dei Fiori. Dal piazzale Prima Cappella si segue il sentiero 1/301: circa 9 km complessivi, con sviluppo in quota e dislivelli moderati, più “lungo” che difficile.

I primi passi risalgono la Via Sacra del Sacro Monte, tra cappelle seicentesche e ciottolato, poi il percorso devia verso l’ex funicolare e il vecchio Grand Hotel Campo dei Fiori. Si entra nel bosco e si sale al Monte Tre Croci, primo belvedere con croci monumentali e vista sulle valli.

Si prosegue toccando il Piazzale della Batteria, con resti della Linea Cadorna, e il Piazzale Belvedere, balcone spettacolare su Varese e i suoi laghi. L’ultima parte è una tranquilla strada militare fino al Forte di Orino, da cui lo sguardo corre al Lago Maggiore e alle Alpi centrali. Perfetto per chi ha un passo regolare ma non ama i tratti troppo ripidi.





L’anello dei Corni di Canzo da Valmadrera: allenante, ma che vista

Classico del lecchese: partenza dalla località Belvedere di Valmadrera (290 m), dislivello intorno ai 960 metri, anello completo in 5-6 ore con calma.

La salita attraversa il bosco fino a Sambrosera, poi si fa più marcata verso la Bocchetta di Moregge, dove finalmente il panorama si apre. Un traverso porta ai prati di Pianezzo e al Rifugio SEV, balcone naturale sul ramo lecchese del Lago di Como. Da qui una breve ma ripida salita porta al Corno Orientale (circa 1230 m), la cima più accessibile, con vista su Lecco, Monte Barro, Grigne e Resegone.

La discesa ad anello scende verso Acqua del Fò, poi passa per la piana di San Tomaso, molto frequentata, e rientra a Valmadrera su larga mulattiera. Consigliato a escursionisti allenati e da affrontare partendo presto, soprattutto nei weekend di sole.





Quale trekking scegliere se partite da Milano

Se siete agli inizi ma avete un minimo di allenamento, la Valle dell’Oro con arrivo a San Pietro al Monte è il compromesso perfetto. Per una gita lunga ma scorrevole, la traversata Sacro Monte - Forte di Orino regala tanti panorami senza strappi estremi.

Chi vuole un workout serio può puntare sul Monte Barro per una mezza giornata intensa o sull’anello dei Corni di Canzo per un intero sabato di salite e discese. In ogni caso, zaino pronto, scarponcini ai piedi e agenda dei weekend di primavera praticamente risolta.