In pista a bordo di una Ferrari 488 GTE, dal 16 al 20 settembre una line-up tutta al femminile sarà protagonista alla 24 Ore di Le Mans

Una Ferrari 488 GTE. Al volante una line-up tutta al femminile, composta da Manuela Gostner, Rahel Frey e Michelle Gatting, le tre “donne d’acciaio” scelte per supportare il progetto della FIA Women in Motorsport e di Iron Dames.

Iron Dames è un progetto unico, ideato e sostenuto da Deborah Mayer, driver francese appassionata di guida sportiva, con l'obiettivo di promuovere l'automobilismo femminile.

La Mayer, Ambasciatrice Ferrari per le Donne nel Motorsport Progect Leader di Iron Dames, vanta numerose esperienze nei Ferrari Challenge, nei programmi Ferrari XX e nei Campionati GT sempre al volante delle vetture del Cavallino Rampante. Il progetto Iron Dames è stato ufficialmente supportato dalla Fia Women Commission (WIM) attraverso il programma "FIA Women in Motorsport", volto a promuovere la crescita delle donne pilota.

Dal 16 al 20 Settembre al via la 24 Ore di Le Mans

La 24 Ore è la più famosa gara di endurance per auto sportive che si svolge annualmente sul Circuit de la Sarthe vicino alla città di Le Mans, Francia.

La gara più importante del FIA World Endurance Championship è organizzata dall'Automobile Club dell’Ouest (ACO). La 24 Ore è una delle tre gare automobilistiche sportive più avvincenti, epiche e leggendarie di tutto il mondo.

24 Ore di Le Mans, i numeri:

- 1 equipaggio femminile a correre le 24 Ore con una Ferrari 488 - 2019

- 62 Racing cars/4 Classi: LM P1, LM P2, LM GTE Pro, LM GTE Am

- 87 Edizioni

- 186 Piloti

- 405 km/h Velocità massima massima percorsa - 1988

- 5410,71 - Massima distanza mai raggiunta in 24 Ore, per una velocità media di oltre 225 km/h - 2010

- 250.000 Media di Visitatori

- 35 Canali worldwide / copertura in 190 Paesi

Le tre Iron Dames della 24 Ore di Le Mans

Manuela Gostner, 36enne italiana, da diversi anni corre nel Ferrari Challenge Europe; Rahel Frey, 34enne svizzera, si è distinta con Audi in diversi campionati in Germania – nell’ADAC GT – e in Asia; Michelle Gatting, danese di 26 anni, ha corso un po’ ovunque, sia in Danimarca che in Europa.