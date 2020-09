Dalla mano dell'artista, designer e architetto Andrea Incontri nascono le Tipe Umane, raccolte oggi in un prezioso volume in edizione limitata

Donne chilometriche e magrissime, con bocche enormi e unghie laccate di rosso. Tutte elegantissime, apparentemente pronte per il red carpet anche quando escono per andare a fare la spesa.

Le Tipe Umane di Andrea Incontri - artista, designer, architetto nato a Mantova nel 1971 - sono oggi protagoniste di un volume unico, realizzato in edizione limitata in collaborazione con Skira Editore e con la Galleria d’Arte Tommaso Calabro di Milano.

Un esercito di figure femminili, disegnate su Instagram a mano libera dall'artista e successivamente stampate, ricamate e incorniciate con tessuti preziosi, che incarnano l’infinita serie di tipi che popolano l'eterogeneo ed immaginario universo femminile dell'autore.

Il volume raccoglie la serie di serigrafie numerate e firmate dall’artista (500 pezzi, con 5 differenti figure) ed è contenuto all’interno di un prezioso contenitore in tessuto.

Pubblicato a seguito della mostra Andrea Incontri le Tipe Umane - a cura di Caroline Corbetta, allestita alla Galleria d’Arte Tommaso Calabro di Milano tra il 19 febbraio e il 9 marzo 2019 -, il volume si apre con tre prefazioni: del Sindaco di Milano Beppe Sala, della giornalista, scrittrice e presentatrice televisiva Daria Bignardi, e della giornalista e scrittrice Concita de Gregorio.

L’ultima sezione del catalogo è dedicata al “making of” delle Tipe Umane e alla mostra organizzata in galleria, i cui retroscena vengono svelati da due testi rispettivamente di Caroline Corbetta e Tommaso Calabro.

Andrea Incontri è uno stilista intellettuale – artista, designer, architetto – con una vera passione per le sfaccettature di quel goethiano “eterno femminino che ci porta in alto” che è immaginazione e conoscenza.

Daria Bignardi



Sono, ai miei occhi, il tentativo inesausto e struggente del bambino acquattato dentro di lui di trovare umanità in quella galleria senza fine di donne chilometriche e magrissime, in quelle bocche enormi nelle unghie laccate di rosso, tutte elegantissime come se fossero in procinto di salire sul red carpet o di prendere parte a una cena di gala anche quando con evidenza stanno tornando a casa con le borse della spesa.

Concita de Gregorio