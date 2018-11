Il 18 novembre Mickey Mouse compie 90 anni. Per l'occasione, ma non solo, ecco 10 curiosità che forse non conoscete ancora su di lui

Tra le icone pop più celebri di sempre, tra i simboli americani più forti della sua storia, tra i personaggi per grandi e piccini più popolari c’è lui, la celeb delle celeb: Topolino.

Il 18 novembre Mickey Mouse spegne la bellezza di 90 candeline. Per festeggiarlo in grande stile, l’8 novembre aprirà i battenti una mostra a New York che lo celebra in ogni salsa (ketchup in primis dato che entrambi, la salsa rossa e il topo dagli shorts rossi, sono due simboli dell’America tutt’altro che rossa).

Se volete qualche chicca succulenta sul mouse più famoso di sempre, ecco 10 cose che probabilmente non sapete su Topolino.

Doveva essere un coniglio

Walt Disney partorì l’idea di Mickey Mouse e gli diede vita su carta (e celluloide) dopo aver perso i diritti del suo precedente cartone, Oswald il coniglio fortunato (in originale: Oswald the Lucky Rabbit).

Insomma, Topolino è stato un rimpiazzo.

Ma che rimpiazzo... Nessun rimpianto visto che… Oswald il coniglio cosa? Il vero lucky, il vero fortunato è semmai il topo più celebre della storia dell’umanità.

Non si sarebbe dovuto chiamare così

Il topo più amato dai bambini (e dagli ex bambini) doveva chiamarsi… Mortimer!

Ce lo vedete? Per fortuna nemmeno la moglie di Walt Disney, Lillian.

Lo dobbiamo a lei se l’icona pop per eccellenza si chiama Mickey. Grazie mille cara Lillian!

Della serie: accanto a ogni grande uomo c’è una grande donna (e con grandi idee). E anche per quanto riguarda Topolino, cosa sarebbe diventato senza Minnie?

Un Mortimer comunque esiste

Un Mortimer c'è stato comunque: si tratta del rivale in amore che tenta di strappare dalle mani guantate di bianco più celebri che ci siano la sua dolce metà.

Proprio Minnie, per l’appunto.

Però non c'è gara tra i due: brutto come Mortimer non c'è nessuno.

La prima apparizione di Mickey Mouse

No, non è Steamboat Willie nonostante in molti credano che Topolino al timone sia proprio la prima comparsata.

La primissima apparizione di Topolino nel cielo illuminato dagli astri hollywoodiani sarà proprio a bordo di un aereo, nel cortometraggio Plane crazy (L’aereo impazzito), datato 1928 ma distribuito solo l’anno seguente.

Dopo l’enorme successo di Steamboat Willie, appunto.

Non ha sempre avuto i guanti

Un topo nato con la camicia, questo è fuor di dubbio.

Tuttavia Topolino non nasce con i guanti: i suoi famosissimi guantini bianchi diventeranno parte integrante del suo outfit solo nel 1929, quando li indossa per la prima volta nella scena in cui suona il pianoforte nel cartone The Opry House.

Le sue prime parole sono state molto americane

Anche la voce non ha da subito corredato il personaggio di Mickey Mouse.

L’anno cruciale è ancora una volta il 1929, quando nel cortometraggio The Karnival Kid esclamerà ciò che ogni vero americano dovrebbe pronunciare come primo vagito o lallazione da neonato: Hot dogs!

Ha avuto un doppiatore davvero unico

Chi ha prestato per primo l’ugola a Mickey Mouse? Non Frank Sinatra, ok, ma qualcuno di ben più famoso di The Voice.

E a Topolino ben più vicino e caro: da buon Geppetto qual è stato per il suo Pinocchio-Topolino, proprio Walt Disney ha doppiato la sua creatura.

Almeno per i primi anni, dal 1928 al 1946.

Dopo gli è stato impossibile prestare voce al topo cartoon: il suo tabagismo gli danneggiò talmente tanto le corde vocali da rendergli la voce insopportabilmente roca per le orecchie del pubblico junior di Mickey Mouse.

Ma non è sempre in pantaloncini?

Se si pensa a quanti anni ha, non fa certo impallidire il numero di 175 outfit diversi indossati (alcune fashion addict arrivano a toccarlo in meno di un anno solare).

Anche se ce lo ricordiamo sempre vestito più o meno uguale (con i suoi iconici shorts rossi con i due bottoni bianchi, scarpe gialle e guantini), nella sua epopea cartoon ha vestito parecchi panni.

Ma Minnie, da buona donna qual è, lo batte: più di 200 sono i look collezionati dalla Signora Mouse. Beh, pensando a che carriera top ha fatto il marito, potevi anche osare di più cara Minnie.

Con Minnie sono sposati sì o no?

Li chiamiamo moglie e marito perché di fatto lo sono.

Benché non si abbiano prove filmiche (né disegnate su albi di fumetti) del fatidico sì di Minnie rivolto al suo Mickey, Walt Disney in persona rivelò che i due topastri erano ufficialmente sposati.

Altrimenti non sarebbe stato tollerabile per a società di benpensanti di allora, quella che ancora non sapeva cosa fosse un happy hour ma credeva ciecamente nell’happy ending targato Principe Azzurro.

Photo Credits: Disney.Wikia.com

La prima stella animata della Walk of Fame

Topolino è stato il primo personaggio animato insignito di uno dei più grandi onori che si possano avere sotto il cielo di Hollywood: una stella sulla Walk of Fame.

Chissà quante volte avrà espresso questo desiderio vedendo una stella cadente: gli fu dedicata solo quando compì 50 anni, nel 1978.