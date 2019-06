A forma di pizza, hot-dog o avocado, passando per Star Wars fino a quello da personalizzare con un selfie, ecco i teli da mare più belli dell’estate

Il telo da mare non è soltanto un accessorio pratico: è un libro aperto, un biglietto da visita, una t-shirt che grida un messaggio a lettere cubitali.

Per rendere la vostra personalità ancora più in maiuscolo e in grassetto, ecco gli asciugamani da spiaggia più divertenti che potete sfoggiare in spiaggia o in piscina.

Il telo da mare da personalizzare con la propria faccia

Per effetti a dir poco esilaranti, fatevi il telo da mare con la vostra faccia in bella mostra.

Vi invidierà tutto il litorale e di sicuro l’anno prossimo la spiaggia pullulerà di selfie versione beach towel!

Prezzo: 28,99 euro su firebox.com

A forma di bicchiere di birra

Se siete amanti delle bionde fresche da sorseggiare in riva al mare dopo un bagno di sole, il telo a forma di bicchiere di birra è quello che fa per voi.

Prezzo: 22,95 euro su troppotogo.it

Telo a forma di mojito

Se invece siete più da mojito ghiacciato, allora scegliete quello in versione spugna da stendere sulla sabbia.

E alla sera sarete pronte per il beach party più frizzante che ci sia!

Prezzo: 22,90 euro su amazon.it

Per le fan dei Rolling Stones

Chi adora sopra ogni cosa Mick Jagger, Keith Richards & Co. non saprà resistere alla bocca con lingua fuori più tentatrice della storia della musica!

Il telo da mare dei Rolling Stones farà sbocciare non poche simpatie sulla spiaggia. In primis quella “for the devil”!

Prezzo: 21,90 euro su amazon.it

Il telo di Star Wars

Per chi la notte di San Lorenzo se ne frega delle stelle cadenti e si riguarda le uniche stelle davvero importanti, ossia tutta la saga di Star Wars, ecco il best friend dell’estate: il telo da mare a tema Stormtrooper.

Che la crema solare sia con voi!

Prezzo: 11,40 euro su amazon.it

Telo a forma di hot-dog

Amate rosolarvi come wurstel al solleone? Allora il beach towel che raffigura un gustoso hot dog sarà il top!

Prezzo: 29,90 euro su dottorgadget.it

Telo pizza

E per le più ghiotte di pizza, il telo rotondo a forma di margherita con salsiccia farà sciogliere tutti i bagnanti come mozzarella al sole!

Prezzo: 29,90 euro su dottorgadget.it

A forma di avocado

Chi ai cibi grassi preferisse i grassi buoni ha un solo telo da mare da scegliere assolutamente: quello a forma di avocado! Ricco di Omega 3 com’è questo frutto bello e buono, il suo corrispettivo in spugna vi farà risplendere di bellezza per luce riflessa.

Prezzo: 29,90 euro su dottorgadget.it

Telo a forma di squalo

Per le fanatiche di Spielberg ma anche dei film horror, ecco il telo che unisce allo stile splasher quello un po’ splatter.

Le fauci dello squalo che raffigura sembrano in procinto di farvi la festa. E come festa non s'intende il beach party...



Prezzo: 29,90 euro su dottorgadget.it

A forma di bacon

Chi adora fare colazione con uova e pancetta oppure è fan sfegatata di Kevin Bacon, ecco quale telo da mare deve avere a ogni costo. Qualsiasi americano troverete sulla spiaggia, sappiate che verrà ad attaccare button.

Prezzo: 29,90 euro su dottorgadget.it