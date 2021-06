Che stiate cercando ispirazione per una frase d'amore o un piccolo disegno simbolico, ecco i tatuaggi di coppia più belli da copiare alle star

I tatuaggi di coppia sono una cosa seria, un simbolo - eterno - di amore eterno.

Alcuni li considerano mosse rischiose, ma per fortuna i romantici non si fanno condizionare dai dubbi e sono in tanti a decidere di scriversi sulla pelle una promessa reciproca.

Che si tratti di piccoli disegni o di frasi più o meno in codice, sono tante anche le star che hanno dimostrato l'amore per il loro partner facendosi un tatuaggio e da loro abbiamo pensato di trarre ispirazione per suggerirvi 10 idee per dei tatuaggi di coppia davvero romantici.

**Tatuaggi piccoli femminili: ecco cosa va di moda adesso**

10 tatuaggi di coppia da copiare alle star

(Continua sotto la foto)

Chrissy Teigen e John Legend, il nome l'uno dell'altro

I due si sono sposati nel 2013 con una cerimonia privata a Villa Pizzo, a Cernobbio, sul lago di Como. Festeggiando il sesto anniversario di matrimonio, Teigen e Legend hanno deciso di farsi il loro primo tatuaggio di coppia.

Si sono tatuati il nome l'uno dell'altro, così come i nomi dei loro figli - Luna e Miles - all'interno delle braccia.

Hailey e Justin Bieber, top secret

Hailey e Justin Bieber si sono messi insieme nel 2016 e sposati, con una cerimonia segretissima, il 30 settembre di due anni dopo.

A novembre dello stesso anno, il tatuatore della coppia, Keith McCurdy (alias Bang Bang), ha confermato a Page Six di aver creato tatuaggi coordinati per la Hailey e Justin.

Purtroppo, il tatuaggio di coppia deve ancora essere rivelato, anche se tecnicamente quello di Justin potrebbe nascondersi in bella vista; considerando che il suo corpo è già coperto da circa 100 ore di lavoro.

Kylie Jenner e Travis Scott, una farfalla

La notizia che Kylie Jenner e Travis Scott si erano fatti un tatuaggio di coppia è uscita in concomitanza con la notizia della nascita della loro figlia Stormi, nel febbraio del 2018.

L'artista, JonBoy, ha rivelato che l'opera d'arte minimal era un tributo alla loro bambina, Stormi. Kylie e Travis Scott si erano fatti tatuare una farfalla sulle caviglie.

Sophie Turner e Joe Jonas, una frase divisa a metà

La coppia si è fatta tatuare il loro primo tatuaggio coordinato nell'ottobre 2018, nel loro negozio di tatuaggi preferito di New York.

Realizzato dall'artista Mr. K, il tattoo è la frase "To infinity" sul polso interno di Joe Jonas, mentre Sophie Turner ha "& Beyond" sul suo. Insieme, i due tatuaggi sono "Verso l'infinito e oltre".

Ma questo non è l'unico tatuaggio coordinato della coppia. Alla fine di luglio 2019, Sophie Turner e Joe Jonas si sono entrambi fatti tatuare sul loro avambraccio il ritratto del loro defunto cane, Waldo, morto la settimana prima.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth, un barattolo di Vegemite

Una cosa che in pochi conoscevano della coppia Miley Cyrus e Liam Hemsworth è il loro tatuaggio di coppia.

Miley, che ha già la sua giusta dose di tatuaggi sul corpo - la maggior parte del quale è dedicato ai suoi animali domestici - ha omaggiato il suo (ex) partner con un tatuaggio molto specifico e un po' particolare: un barattolo di Vegemite.

Liam Hemsworth ha lo stesso identico tatuaggio sulla caviglia destra.

Il tatuaggio risale al 2016, prima che la coppia si separasse e chiedesse il divorzio. Non è chiaro però se Miley Cyrus o Liam Hemsworth l'abbiano cancellato.

**Cosa dovete sapere prima di modificare un tatuaggio che vi ha stufato**

Victoria e David Beckham, un detto ebraico

Sposati dal 1999, David e Victoria Beckham hanno numerosi tatuaggi di coppia.

Forse, il più famoso, è quello visibile sulla parte superiore della schiena dell'ex Spice Girl ora stilista.

Si tratta di un detto ebraico dice: "Io sono del mio amato e il mio amato è mio".

Beyoncé e Jay-Z, la data del loro matrimonio in caratteri romani

Il re e la regina dell'industria musicale, Beyoncé e Jay-Z, hanno entrambi un tatuaggio identico all'interno del dito indice.

Il tatuaggio della coppia potrebbe essere quello più avvolto nel mistero: considerando il fatto che nessuno dei due è aperto riguardo la loro vita personale, sono passati anni prima che i fan riuscissero finalmente a dare una buona occhiata al tatuaggio.

Si tratta di un disegno molto semplice: è il numero romano 4, che simboleggia la data del loro matrimonio, il 4 aprile 2008.

Ashley Graham e Justin Ervin, le iniziali

I due si sono sposati nel 2010 e hanno accolto il loro primo figlio all'inizio dello scorso anno.

Ma dopo sette anni di matrimonio, Graham ha deciso di onorare il suo amore per il marito Ervin con un piccolissimo tatuaggio dietro l'orecchio.

Si tratta delle iniziali di lui, JE. E si dice che per ricambiare questo gesto d'amore, anche lui si sia tatuato le iniziali della modella.

Adam Levine e Behati Prinsloo, la scritta "true love"

In genere, ad Adam Levine e Behati Prinsloo piace tenere un basso profilo, restando fuori dai riflettori.

Ma a maggio del 2017, il cantante dei Maroon 5 rivelò per la prima volta i suoi tatuaggi sulle nocche in una foto con il lato B della moglie top model.

Il suo tatuaggio, realizzato del tatuatore californiano Bryan Randolph, recita "true love", cioè "vero amore". Nella foto, diventata poi famosa, non si vede il tatuaggio di lei, ma anche la Prinsloo si è fatta tatuare qualcosa per Adam Levine lo stesso giorno.

Ariana Grande e Pete Davidson

Quella tra la cantante pop e il comico di SNL è stata una storia d'amore tanto intensa quanto breve.

Nel maggio 2018, dopo essersi frequentati per alcune settimane, i due si sono fidanzati ufficialmente con tanto di anello e tatuaggio di coppia. E quello era solo il primo di tanti.

Quando poi si sono lasciati nell'ottobre dello stesso anno, i due insieme avevano accumulato quasi 15 tatuaggi, la maggior parte dei quali da allora sono stati coperti.