Tatuaggi piccoli, femminili, minimalisti e chic: ecco le 10 idee più belle da cui prendere spunto per scegliere il tattoo più adatto alla vostra personalità

Scegliere cosa tatuarsi non è mai facile, ma c'è una regola che permette di non sbagliare: seguite l'istinto e non tradite la vostra personalità.

In questo modo quello che vi fiorirà sulla pelle sembrerà qualcosa che ha sempre fatto parte di voi e non ve ne pentirete mai.

Se volete farvi un tatuaggio ma non sapete ancora quale, ecco le 10 tendenze più carine e attuali da cui prendere spunto e riadattare ai vostri gusti.

(Continua dopo la foto)

Il bracciale vegetale

Al posto del solito bracciale in stile tribale, una variante di tendenza è quella che integra il motivo botanico.

Un braccialetto disegnato in maniera sottile e molto stilizzata che riproduce un rametto di ulivo o anche qualche fogliolina di pianta aromatica, come il rosmarino o il basilico, daranno quel green touch ossigenante al vostro tattoo.

Se volete farla bene, cercate una pianta con un messaggio che vi piace nel linguaggio dei fiori.

Icone dell’estate

Dall’anguria alle ciliegie passando per le conchiglie e l’ananas, ogni simbolo che inneggia alle vacanze e alla bella stagione sarà perfetto e vi rimetterà di buon umore ogni volta in cui lo vedrete quando fuori piove o fa troppo freddo per aver voglia di uscire di casa.

L’importante è scegliere qualcosa che corrisponda ai propri gusti non solo estetici ma anche alimentari: no all'anguria se poi non vi piace da mangiare insomma.

Ciliegie e fruttini in genere ben interpretano pure l’estetica old school di matrice rock ’n’ roll: se la pin-up, la sirena o l’àncora da marinaio vi sembrano troppo, un paio di ciliegie daranno al contrario un tocco squisitamente chic.

Un mazzolino di fiori

Un soggetto incantevole che si sposa al bacio in particolare con la pelle chiara e il pallore di porcellana è quello floreale.

Un mazzo poco fitto di fiori, preferendo la semplicità di roselline o di boccioli di campo, sarà l’ideale per ottenere un effetto ultra femminile e raffinatissimo.

Scegliete colori sfumati e poco accesi, optando per un effetto quasi sbiadito che darà al tattoo una patina vintage ancora più interessante.

Una frase

Il tatuaggio intramontabile rimane la frase, scritta preferibilmente con caratteri rétro come quelli da macchina per scrivere oppure in corsivo calligrafico.

Se invece volete qualcosa di un filo più geek e hipster, l’helvetica è il typo che più si addice a una frase breve e concisa.

Evitate i pamphlet chilometrici e le pappardelle lunghissime che rischierebbero di fare scadere la vostra frase nell'effetto noia e in quello non meno deleterio da macchia d’inchiostro gigante...

Origami

Un soggetto che si rivela adatto a un tatuaggio taglia XXS è quello preso in prestito all’arte millenaria dell’origami.

La pratica orientale della carta ripiegata su se stessa offre disegni minimalisti che non stuferanno mai.

Tra gli evergreen di questo sottogenere ci sono poi le varianti universali, quelle che funzionano anche come deliziose madeleine proustiane perché riportano all’infanzia: la barchetta,l’aereoplanino o il cigno di carta uniranno il fascino dell’origami all’effetto giocoso.

Cuore, ma anatomico

L’ultima tendenza in materia di tatuaggi femminili è quella che rivisita il soggetto più gettonato dall’inchiostro su pelle, ossia il cuore.

Anziché disegnarlo nella maniera solita con cui siamo abituati a vederlo, quella pop insomma, però, oggi lo si preferisce nella variante anatomica: un cuore con ventricoli, valvole e tutto ciò che caratterizza realisticamente il muscolo cardiaco.

L’importante è sceglierlo di dimensioni davvero mignon per evitare di scivolare nell’effetto libro di anatomia.

Lo specchio

Tra selfie, Photoshop, botulino antirughe e strati di make-up, ormai a dettare legge è lo specchio. Quindi perché non omaggiarlo tatuandolo sulla pelle? Quantomeno come promemoria di quanto poi la sostanza sia ben diversa dall'apparenza.

Scegliete uno specchio tondeggiante, di forma ovale e un po’ d’antan e scegliete di posizionarlo in punti strategici come caviglie oppure braccia, per svelarlo solamente quando vorrete.

Per rendere bene l’effetto della superficie speculare affidatevi a un tattoo artist di tutto rispetto che sia in grado di fare sfumati come si deve.

Dinosauri

Un altro filone super attuale e adorabile è quello dei dinosauri: dal tirannosauro al brontosauro, via libera a qualsiasi specie, l’importante è che sia resa in maniera minimal.

Bando a tatuaggi iperrealistici da museo di storia naturale, meglio preferire taglie mini e stilizzazioni di stampo minimalista.

Optate per un tratto un po’ infantile ma ben definito.

Il tatuaggio cinematografico

Prima regola del tattoo club: mai esagerare. Quindi grande schermo sì ma con piccolo cameo a inchiostro: un tatuaggio di dimensioni contenute, non le facce dei Ghostbusters a tutta schiena per dire…

Fatevi guidare dai vostri gusti e scegliete un soggetto simbolico tratto dalla vostra pellicola del cuore. Da Tarantino a Wes Anderson passando per i Coen e Kevin Smith, sono tantissimi i potenziali tatuaggi che arriveranno dritti al cuore del cinefilo che incontrerete in metropolitana.

Per decidere quale, pensate a qual è il vostro film preferito, dopo di che pensate a 6 oggetti o immagini che lo rappresentano e a come potreste riproporle in formato tattoo.

Tatuaggi microscopici

Le dimensioni (in materia di tatuaggi) contano eccome. E in materia di tatuaggi femminili, più sono piccole più avranno un effetto charmant.

Una tendenza è quella del tattoo impercettibile, così microscopico da sembrare al primo sguardo un neo o una lentiggine.

Dal pennino per chi ama scrivere al diamante per chi adora risplendere di stile, anche in questo caso vale la regola del de gustibus: scegliete qualcosa di iconico relativo a un vostro hobby oppure a un ricordo indelebile e traducetelo nell’ancora più indelebile tatuaggio.