Altro che quattrocchi, chi porta gli occhiali è più sexy che mai: ecco 10 star con gli occhiali da vista che lo dimostrano alla grande

Chi per una vita si è sentito in imbarazzo a causa del paio di occhiali da vista che deve inforcare sul naso per non andare a sbattere contro tutto e tutti, si prepari a cantare vittoria: chi porta gli occhiali è più intelligente!

Non lo dice il Puffo Quattrocchi ma proprio la scienza: secondo un recente studio, chi necessita dell’ausilio delle lenti di correzione è più smart di chi invece ci vede bene.

Perché vederci bene non significa vederci lungo, anzi!

Per confermare questa tesi - che ha già fatto stappare innumerevoli bottiglie di Champagne a chi è sprovvisto di qualche diottria - ecco 10 Vip intelligentissimi che portano gli occhiali.

E, oltre a essere intelligenti, sono super sexy. Nonostante gli occhiali? Macché: proprio grazie agli occhiali!

Rifatevi pure gli occhi (e prendete spunto per la prossima montatura).

(Continua dopo la foto)



Credits: gettyimages.com

Brad Pitt

Il bel Brad guadagna non pochi punti grazie alla sua miopia. Chi non se ne accorge, è davvero miope tanto!

Da quando il divo indossa gli occhiali da vista, c’è davvero da rifarsi gli occhi.





Credits: gettyimages.com

Demi Moore

Un’attrice che non si è mai vergognata né tantomeno pentita del suo eyewear look sfoggiato in ogni dove è Demi Moore.

Da quando la diva si è fidanzata con Ashton Kutcher, ha incominciato a farsi vedere con gli occhiali da vista.

Quindi non si tratta certo della donna con toy-boy che vuole dimostrare meno anni di quelli che ha.

Ma Demi sembra sempre una ragazzina, con o senza occhiali. E con o senza Ashton (che da un po' non è più il suo boy).

Di certo gli eyeglasses le donano un’aria intellettuale davvero chic.





Credits: gettyimages.com

Johnny Depp

Anche se ultimamente il bel Johnny si è meritato gli onori della cronaca per il suo aspetto emaciato, ben lontano da quello meravigliosamente sexy che solitamente gli si addice, non si può certo tralasciarlo dalla lista di celeb che hanno fatto dell’occhiale un vero e proprio tirabaci.

Depp è un amante di sunglasses e occhiali da vista tanto da farsi vedere sprovvisto di lenti davvero di rado.

La sua collezione di occhiali è addirittura più assortita di quella di conquiste, quindi immaginatevi un po’ quanti esemplari ne può avere…

Credits: gettyimages.com

Karlie Kloss

La bellissima Karlie Kloss diventa ancora più ammaliante quando il suo sguardo ipnotico è velato dalle lenti graduate.

Chiunque tema di perdere in bellezza a causa degli occhiali, guardi a lei e non abbia più paura: la bellezza è negli occhi di chi guarda.

O in quelli incorniciati da una bella montatura!







Credits: gettyimages.com

Justin Timberlake

Un altro famoso che ha integrato gli occhiali nel proprio look quotidiano è Justin Timberlake.

Il suo faccino da bravo ragazzo si adatta alla perfezione ai modelli più da nerd, rendendoli accessori sensualissimi.

Credits: gettyimages.com

Christina Hendricks

Può una sex bomb diventare ancora più maliziosa con un paio di occhiali dalla montatura nera e pesante?

Non c’è da rispondere alla domanda ma solo da osservare la foto di Christina Hendricks.

Questa dea giunonica, paladina della bellezza curvy, riesce a essere ancora più sensuale indossando non una minigonna, non un top aderente, non una scollatura generosa bensì un paio di occhiali da secchiona.

Credits: gettyimages.com

Jennifer Aniston

Anche la Aniston guadagna parecchi punti quando indossa un paio di occhiali a goccia, che si sposano al bacio con i suoi morbidi lineamenti.

La sua aria sbarazzina, guadagnata frame by frame grazie al lavoro impeccabile di Rachel di Friends, viene leggermente dissipata dagli occhiali.

Ma non è certo un male: dato che l’età anagrafica di Jennifer Aniston è ormai ben distante da quella di Rachel Greene, era ora di cambiare look.

Credits: gettyimages.com

Anne Hathaway

La bellezza solare Anne Hathaway non risente minimamente dell’accessorio occhiali, anzi: l’attrice si dimostra ancora più sexy grazie al dettaglio eyewear e ne è pienamente consapevole, tanto da sfoggiare le lenti in qualsiasi occasione, red carpet compreso.





Credits: gettyimages.com

Cate Blanchett

La sofisticata bellezza di Cate Blanchett aumenta sensibilmente quando l’attrice indossa gli occhiali da vista.

Sarà perché gli occhiali riescono a demolire il luogo comune (da sfatare!) della chioma bionda che va a braccetto con la superficialità, fatto sta che lo charme di questa Dea dell’Olimpo hollywoodiano attira come una sirena chiunque non appena le sue pupille sono schermate dalle lenti.





Nicole Kidman

E a proposito di Dee dell’Olimpo cinematografico, non ci si può esimere dal nominare la bella Nicole Kidman come last but not least di questa lista di celeb occhialute.

Nicole da anni indossa senza vergogna gli occhiali da vista, optando per una montatura leggerissima che ben si addice ai suoi lineamenti finissimi.

Il risultato? Ancora più bella, sensuale e conturbante.