La scrittura a mano è una "palestra" incredibile per il nostro cervello. Ecco cosa succede quando impugniamo una penna (e abbandoniamo la tastiera!)

Il momento è sempre lo stesso: siete davanti al laptop, trenta schede aperte, pollici che volano su WhatsApp. Poi qualcuno in riunione dice: “Aspettate, prendo un foglio”. E tira fuori la penna. A occhio non cambia niente. Dentro la testa, invece, succede un piccolo terremoto che oggi possiamo letteralmente vedere.

Perché quando neuroscienziati norvegesi hanno collegato studenti e dodicenni a caschetti pieni di elettrodi e li hanno messi a scrivere, digitare e disegnare, le mappe cerebrali hanno mostrato una cosa chiarissima: il cervello ama la penna molto più della tastiera. E non per romanticismo vintage.





Quando prendete la penna, il cervello cambia ritmo





Nel laboratorio di sviluppo neuronale della NTNU, in Norvegia, 12 giovani adulti e 12 bambini di dodici anni hanno eseguito tre compiti mentre indossavano un casco con 256 sensori: scrivere parole in corsivo con una penna digitale su schermo, digitare le stesse parole su tastiera, disegnarle a mano libera.

Non parliamo di impressioni soggettive, ma di registrazioni elettriche millisecondo per millisecondo. L’HD‑EEG mostrava come cambiavano le oscillazioni cerebrali mentre la mano si muoveva. In parallelo, altri studi di risonanza magnetica funzionale hanno già dimostrato che le aree coinvolte nello scrivere si attivano persino quando si guarda solo una lettera: scrittura e lettura sono intrecciate in profondità.





Scrittura a mano, tastiera, disegno: tre film diversi allo scanner





Quando i partecipanti scrivevano a mano o disegnavano, nelle regioni parietali e centrali si vedeva comparire un pattern preciso: le famose onde theta, tra quattro e otto Hertz, si sincronizzavano. Tradotto dal neurolingua: grandi reti del cervello iniziavano a “battere” all’unisono, come una sezione d’orchestra che trova il tempo comune.

Questa sincronia theta è collegata, nella letteratura, a memoria di lavoro e codifica di nuove informazioni. In pratica crea condizioni ideali per trasformare quello che state scrivendo in qualcosa che il cervello potrà davvero ricordare.

Con la tastiera, invece, la musica cambiava. Le stesse aree mostravano soprattutto desincronizzazione nelle bande theta e alfa. Le onde non marciavano più compatte, ma si disperdevano. È attività cerebrale, certo, ma con un pattern molto meno legato a apprendimento e memoria. Nei bambini gli schemi erano simili, solo più deboli, segno che questi circuiti stanno ancora maturando e hanno bisogno di essere allenati.





Perché scrivere a mano fa (davvero) bene al cervello





Per il cervello, scrivere a mano è un esercizio full body. Deve controllare la pressione, la traiettoria curva di ogni lettera, l’angolo della penna, il feedback tattile della punta che gratta sulla carta. Ogni parola è una piccola coreografia sensori‑motoria unica.

Digitare, al contrario, è un gesto quasi standard: lo stesso tasto, la stessa pressione, lo stesso click, che stiate scrivendo “amore” o “bilancio”. Le dita si muovono, certo, ma il cervello riceve un flusso di informazioni molto più povero. Non stupisce che gli studi su studenti universitari mostrino appunti a mano associati a comprensione più profonda dei contenuti rispetto al laptop.

In più, quando prendete appunti a mano siete costrette a selezionare: non riuscite a trascrivere parola per parola, dovete riformulare. Questo sforzo cognitivo aggiuntivo, combinato con la ricchezza del gesto motorio, è probabilmente ciò che vediamo riflesso in quelle onde theta così ordinate.





Tablet, penna digitale e scarabocchi: cosa funziona davvero





Qui arriva la buona notizia per chi vive di iPad in borsa. Nello studio norvegese, la scrittura avveniva con una penna digitale su touchscreen, non sulla classica Moleskine, e i pattern benefici erano comunque presenti. Il punto non è il supporto, ma il gesto: ampio, variabile, continuo.

Se usate una penna su tablet per tracciare lettere, frecce, schemi, il cervello la riconosce come scrittura a mano. Se picchiettate su una tastiera virtuale, è molto più vicino alla digitazione tradizionale. Questioni di dettagli: un minimo di attrito sulla superficie, una punta non troppo scivolosa, niente notifiche che vi interrompono ogni dieci secondi.

E il disegno? Sorpresa: attiva reti molto simili alla scrittura, con in più un tocco di creatività. Quando trasformate un concetto in schema, frecce, icone, state dando al cervello più appigli per ricordare. Non è “perdere tempo a fare doodle”, è hacking neurale di ottimo livello.





Bambini, studenti, adulti: chi guadagna di più dalla penna





Negli adulti, le differenze tra penna e tastiera erano nette. Nei dodicenni, le stesse tendenze apparivano, ma attenuate. Significa che quelle belle reti sincronizzate non sono un dono divino, si costruiscono. E si costruiscono proprio con anni di corsivo, quaderni spiegazzati, lettere storte che pian piano si allineano.

Tagliare la scrittura a mano troppo presto a scuola, sostituendola con tablet e tastiere “per semplificare”, rischia di togliere ai bambini una palestra fondamentale per lo sviluppo delle reti che useranno poi per leggere, capire, memorizzare. Chi studia oggi pedagogia digitale sta dicendo chiaramente: va benissimo insegnare a usare il computer, ma non al posto della penna, piuttosto accanto.





Mini routine per trasformare la penna nel vostro personal trainer neurale





Come si traduce tutto questo tra call con il capo, bambini da recuperare in piscina e chat infinite?

Al mattino, prima di aprire il laptop, scrivete a mano tre cose che volete davvero portare a casa nella giornata. Non note vocali, non To do app. Carta e penna.

In riunione o a lezione, prendete appunti a mano, magari su tablet con penna, ma scrivendo e disegnando. Parole chiave, frecce, micro‑schemi.

La sera, scegliete un concetto importante e riscrivetelo a mano in forma di mappa: una parola al centro, rami, icone. Pochi minuti, grande ritorno in memoria.

Con i bambini, difendete quaderni, corsivo e disegni liberi almeno quanto le app educative. Il loro cervello vi ringrazierà tra qualche anno.

Non è nostalgia analogica. È usare la penna come un accessorio di potere: elegante, minimale, e capace di accendere aree del cervello che nessuna scorciatoia da tastiera, finora, è riuscita a imitare.