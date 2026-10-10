Prada trasforma il suo storico negozio in Galleria Vittorio Emanuele II in un luogo a metà tra museo e boutique: con la mostra permanente Pradasphere. Ecco come, quando e perché visitarla

Da qualche settimana, nel salotto coperto di Milano (aka la Galleria Vittorio Emanuele II) non si entra più solo per fare un giro di vetrine: Prada ha aperto Pradasphere, la sua prima mostra permanente dedicata a oltre un secolo di storia del marchio, ospitata all’interno del nuovo complesso su otto piani Prada Galleria.

Il progetto nasce dove tutto è iniziato, nel 1913, con la bottega Fratelli Prada affacciata sull’ottagono. Oggi quegli spazi sono diventati un percorso verticale fatto di boutique, galleria espositiva, tunnel segreto, pasticceria storica e terrazze dedicate alla fotografia.

L’idea, spiegano dal gruppo Prada, è mostrare come l’identità del brand sia un’esplorazione continua in dialogo con arte, architettura, cinema, cultura e sport. E offrire a voi, che amate Milano e la moda, un indirizzo da mettere in agenda subito.

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Cos’è Pradasphere e dove si trova

Pradasphere è una mostra permanente che ricostruisce la storia di Prada dal 1913 a oggi attraverso abiti, accessori, documenti, fotografie e oggetti d’archivio, molti esposti al pubblico per la prima volta. Non è un semplice “museo del brand”, ma il racconto di come una pelletteria milanese sia diventata uno dei nomi più influenti della moda contemporanea.

Il percorso occupa il piano nobile della Galleria Vittorio Emanuele II, sopra la boutique Prada Uomo, all’altezza dei civici 63 e 65 dell’ottagono. Qui si entra direttamente nel cuore di Prada Galleria, il progetto su otto livelli che unisce retail, ospitalità e cultura in un unico indirizzo sotto la cupola vetrata a due passi dal Duomo.

Prima di diventare stabile a Milano, Pradasphere era una mostra itinerante presentata a Londra, Hong Kong e Shanghai. Ora torna a casa, proprio sopra il negozio dove Mario Prada aveva iniziato con bauli e articoli da viaggio in pelle.

Cosa vi aspetta: un secolo di Prada in tre capitoli (più un tunnel segreto)

Il percorso espositivo è organizzato in tre grandi capitoli: Origini, Evoluzione, Prospettive.

Nella sezione dedicata alle origini ritrovate la Fratelli Prada di inizio Novecento, con bauli, valigie, oggetti da viaggio, disegni, fotografie e accenni agli affreschi storici che decoravano il negozio originario.

La parte centrale è quella dell’evoluzione: gli anni in cui l’arrivo di Miuccia Prada cambia tutto, dal nylon “industriale” trasformato in oggetto del desiderio al prêt-à-porter minimale, fino alle collezioni che hanno segnato le passerelle dagli anni Novanta in poi. In vetrina compaiono capi iconici, accessori diventati cult, campagne e materiali di backstage che mostrano il dietro le quinte della maison.

Il capitolo finale guarda alle prospettive: qui Prada viene raccontata come piattaforma culturale più che solo marchio di moda. Ci sono riferimenti alla Fondazione Prada, alle collaborazioni con artisti, architetti e registi, ai progetti legati allo sport come Luna Rossa. È la parte che parla di sperimentazione, tecnologia dell’immagine e contaminazioni con altri linguaggi creativi.

Da non perdere, anche se tecnicamente non fa parte della mostra al piano nobile, il nuovo Passaggio Segreto. È un tunnel sotterraneo rivestito in velluto che collega per la prima volta la boutique Donna e la boutique Uomo sotto l’ottagono, trasformato in spazio espositivo dedicato a episodi poco noti della storia del marchio: prototipi, collaborazioni dimenticate, oggetti che raccontano una Prada più intima e di ricerca.

Quando andare: orari, prenotazioni e costi

La mostra è stata aperta al pubblico nell’autunno 2026 ed è pensata come iniziativa permanente, non come esposizione a tempo.

Pradasphere è visitabile tutti i giorni, in una fascia oraria indicativa 10.00-20.00, con una leggera riduzione la domenica. Gli orari possono variare in base alla stagione o ad eventi speciali, quindi prima di organizzare la visita è meglio controllare il sito ufficiale Prada o la pagina dedicata alla mostra. L’accesso avviene su prenotazione obbligatoria, tramite un semplice modulo online collegato alla sezione Pradasphere del sito della maison.

Il percorso, in pratica, è questo: scegliete data e orario tra gli slot disponibili, inserite i vostri dati, confermate e ricevete via mail la conferma con il QR code o la ricevuta da mostrare all’ingresso. Per weekend, ponti e periodi caldi come la Fashion Week conviene muoversi con un po’ di anticipo.

Al momento la mostra è gratuita, ma il consiglio è quello di verificare sempre eventuali tariffe, riduzioni o giornate a ingresso libero direttamente al momento della prenotazione online.

Il resto di Prada Galleria: Marchesi, Studio e Osservatorio

Una volta usciti da Pradasphere, sarebbe un peccato scappare subito. Sopra Prada Uomo trovate la pasticceria Marchesi 1824, con l’atmosfera d’altri tempi e vista sulle volte della Galleria: perfetta per allungare l’esperienza con un caffè, una fetta di torta o un aperitivo chic prima di tornare in piazza Duomo.

Ai piani superiori di Prada Galleria ci sono poi gli spazi più “riservati”: lo Studio, una serie di salotti dedicati allo shopping personalizzato e agli eventi privati, e l’Appartamento, immaginato come una residenza settecentesca con arredi d’antiquariato italiano e fotografie di Andreas Gursky. Questi ambienti sono accessibili solo su invito, ma contribuiscono a definire il carattere ibrido del progetto, a metà tra casa, museo e negozio.

In alto, sui piani più alti del complesso, si apre infine l’Osservatorio Fondazione Prada, spazio dedicato alla fotografia e alle nuove forme di immagine, con affacci spettacolari sulla cupola della Galleria. Se durante la vostra visita è attiva una mostra, vale la pena salire: l’accoppiata Pradasphere + Osservatorio trasforma un normale pomeriggio in centro in un piccolo tour culturale a misura di fashion lover.