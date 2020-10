Dalla medicina all'economia passando per sport e politica: ci sono motivi psicologici ben precisi per cui tutti si sentono esperti di tutto. Senza esserlo

In questo periodo di emergenza è sempre più chiaro: tutti si sentono esperti di tutto, e tutti vogliono dire la loro su questa o l’altra questione.

Anche quando non ne sanno niente.

Un giorno virologi, un giorno epidemiologi, un giorno esperti di economia internazionale; se da una parte il confronto è molto utile (e costruttivo) c’è il rovescio della medaglia: tutti sono convinti di avere ragione.

Sapete perché succede? Si chiama effetto Dunning-Kruger ed è, come spesso accade, un giochino psicologico che inganna la mente di chi meno sa (e pensa di sapere tutto).

Ecco perché tutti si sentono esperti di tutto (secondo la psicologia)

(Continua sotto la foto)

Cos'è l’effetto Dunning-Kruger

La psicologia sociale ci aiuta a capire perché tutti si sentono esperti di tutto, in base all'esigenza: l’effetto Dunning-Kruger spiega che nella mente delle persone più incompetenti scatta una distorsione cognitiva che fa credere loro di essere, al contrario, molto competenti.

Non solo, ma mettono anche in discussione le parole che arrivano da persone che invece sono esperte in quel campo.

Al contrario le persone davvero competenti si mettono in discussione proprio perché sono consapevoli di quanto le cose possano essere complicate e con innumerevoli sfaccettature.

Il paradosso dell’ignoranza

Più si ignora una tal cosa più si crede di poterne parlare con competenza.

Nessun dubbio per queste persone, anzi.

Le poche idee che hanno vengono espresse con sicurezza ricercando anche prove che possano confermarle pur non avendo nessun fondamento scientifico.

Meno pensiero si ha, più queste persone lo difenderanno con tutte se stesse.

Il dubbio invece rimane ai più intelligenti.

Il fenomeno dell’imitazione di massa

La psicologia delle masse, poi, spiega perché questo fenomeno è così esteso.

Esiste un fenomeno chiamato imitazione di massa che spiega che quando un gruppo di persone fa qualcosa, allora anche l’individuo singolo si sentirà legittimato a fare la stessa cosa cosa.

In altre parole, quando qualcuno vede che molti non esperti si esprimono su argomenti importanti allora si sentirà in diritto di farlo lui stesso e lo farà.