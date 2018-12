Per trovare l’idea regalo perfetta per ciascuno, fatevi aiutare dall'oroscopo dei regali di Natale. Ecco 12 consigli basati sui segni zodiacali

Per trovare il regalo perfetto per gli amici, affidatevi alle stelle!

Non quelle delle recensioni su Amazon ma proprio quelle in cielo: basarsi sulle inclinazioni che spesso accomunano coloro che appartengono a un certo segno zodiacale è una soluzione all’annoso problema del “E mo’ cosa gli regalo?!”

Per aiutarvi a trovare idee regalo azzeccatissime, ecco i consigli basati sul quadro astrale.

(Continua dopo la foto)

Photo by 7 SeTh on Unsplash

Cosa regalare a un Ariete



Per un segno come l’Ariete, famoso per la sua passione innata, non c’è regalo più azzeccato del tipico ballo che la fa emergere in tutta la sua intensità: il tango!

Regalate agli amici che appartengono a questo segno zodiacale un corso di tango: il sangue caliente che gli scorre nelle vene circolerà a ritmo di musica argentina. E di passione!

Photo by kevin laminto on Unsplash

Cosa regalare a un Toro



Una delle caratteristiche principali del segno del Toro è il culto del senso del bello e un’inclinazione per l’estetica, intesa proprio come bellezza in ogni sua forma.

Un regalo quindi azzeccatissimo è un carnet di ingressi al museo o a un cinema della città in cui vive. Così potrà godersi la bellezza in formato pennellata (o scalpellata) quando vorrà.

Cosa regalare a un Gemelli



Chiunque abbia un amico del segno dei Gemelli, sa bene che in lui si annida una curiosità pazzesca.

L’amico/a in questione vuole sempre sapere tutto, chiede i particolari, vi fa scendere nei dettagli, se ne frega degli spoiler: pur di conoscere, è pronto a tutto.

E la materia per cui va letteralmente giù di testa è proprio quella delle piccole curiosità.

Perché non regalargli il libro del Guinness dei Primati, nell’edizione 2019 appena uscita? Ve ne sarà grato.

Photo by freestocks.org on Unsplash

Cosa regalare a un Cancro

Uno dei difettucci che più attanagliano quelli del segno zodiacale del Cancro è un’inguaribile pigrizia.

Eppure questo lato - che non è di certo un pregio - può venire però sfruttato al meglio.

Provate a regalargli un plaid morbidissimo, effetto cocoon, in abbinamento a un abbonamento top: quello a Netflix! Però mettete in conto che con questa mossa non uscirà di casa per un bel po’. Come dargli torto?

Photo Credits: Mirror



Cosa regalare a un Leone

Di notte Leone, di giorno… Sempre Leone!

Chi appartiene a questo segno è sempre al top, almeno per quanto riguarda due cose che per molti altri segni sono vere e proprie chimere: orgoglio e fiducia in se stessi.

Chi è del segno del Leone ha un ego blindato e a prova di proiettile. Un regalo che di certo apprezzerà è lo smart mirror, uno specchio intelligente di nuova generazione che oltre a darti il buongiorno ti consiglia come vestirti in base alle previsioni meteo, ti fa allenare come un personal trainer e addirittura ti dice quanto sei bello, delle volte mentendo quando percepisce che sei un po’ giù di morale…

Beh, non dovrà mai mentire con chi è del segno del Leone perché il suo morale è sempre alle stelle. Assieme all’orgoglio.

Photo Credits: waynabox.com



Cosa regalare a un Vergine

L’amico del segno della Vergine vi fa impazzire da quanto è razionale, meticoloso e sempre desideroso di organizzare tutto fino nei minimi particolari?

E voi regalategli un viaggio a sorpresa di Waynabox! Si tratta di pacchetti di blind travel, ossia viaggi la cui destinazione è al buio.

Sorprendetelo in questo modo originalissimo e riuscirete a sradicare anche un po’ di mania di controllo, facendo sì che per una volta tanto si lasci andare al caso.

Photo by alan KO on Unsplash

Cosa regalare a un Bilancia

Nomen omen, è proprio il caso di dirlo per la Bilancia. Un segno che vive in balia di una continua ricerca di equilibrio.

Equilibrio in tutto, anche tra massa magra e massa grassa, una delle tante ossessioni di chi ha questa identità zodiacale.

Per fare un regalo divertente e originale che sarà davvero apprezzato, regalate alla Bilancia proprio… una bilancia!

Che sia smart, tecnologica e connessa via app. Per tenere traccia del peso, della composizione corporea tra massa grassa e magra e addirittura per darvi consigli circa l’alimentazione da seguire, ci sono tantissime bilance di ultimissima generazione che diventeranno le best friend forever delle loro omonime zodiacali.

Photo by David von Diemar on Unsplash

Cosa regalare a uno Scorpione

Lo Scorpione ha incredibili capacità intuitive e osservative. Inoltre la sua vita è spesso ammantata di segretezza e mistero, alcuni degli ingredienti che rendono questo segno così affascinante.

Questo quadro astrale non può che sfociare in un unico regalo da fare a uno Scorpione: il week-end con delitto!

Non una semplice vacanza e non certo una pausa di relax (che uno Scorpione troverebbe alquanto deprimente) bensì una due giorni di suspense da trascorrere investigando su storie gialle create ad hoc per queste occasioni.

Photo by Jonatan Pie on Unsplash

Cosa regalare a un Sagittario

Avere un amico Sagittario vi avrà di certo fatto capire che chi appartiene a questo segno ha bisogno di spazi propri, tempi propri, pause proprie… Insomma, il Sagittario ama stare da solo.

Per lui l’indipendenza è importante tanto quanto per gli Stati Uniti d’America, per intenderci.

E anche la solitudine è il suo numero primo, ossia il numero uno della lista dei lussi che ama prendersi.

Se riconoscete in questo quadretto il vostro amico o la vostra amica Sagittario e state cercando il regalo della vita, puntate sull’aurora boreale.

Un viaggio da solo in Islanda illuminerà i suoi occhi per sempre. Di luce verdognola, quella ectoplasmatica dell'aurora boreale che scoprirà tra geyser e paesaggi davvero lunari (così lunari che gli astronauti della Nasa negli anni Sessanta andavano a prepararsi proprio qui prima di partire in orbita).

Photo by Terry Vlisidis on Unsplash

Cosa regalare a un Capricorno

Pessimismo, prudenza, chiusura… Mamma mia, a volte i Capricorno sono proprio cocciuti e prevenuti su tutto e tutti! Per fargli cambiare idea e rotta, regalategli un corso di degustazione di vino.

Gli farà riscoprire il gusto della vita, della socialità, della risata e della chiacchiera facile, miracoli che solo il buon vino sa fare, tramutando la timidezza in “vi abbraccio perché vi amo tutti!”

Photo by Jakob Owens on Unsplash

Cosa regalare a un Acquario



Se avete un amico del segno dell’Acquario, ritenetevi molto fortunati: darebbe la vita per voi, come tutti coloro che sono nati sotto la stessa costellazione.

Si tratta infatti di un segno che dà la massima importanza ai rapporti interpersonali di amicizia, ritenendoli sacri.

Per consacrare la vostra relazione, regalategli una Instant Camera. Un accessorio da portarsi sempre dietro per immortalare i momenti assieme agli amici, tra risate e abbracci.

Non c’è Acquario che non apprezzerà, fidatevi.

Photo by Jacob Waldrop on Unsplash

Cosa regalare a un Pesci

Un posto dove i Pesci non saranno mai fuor d’acqua? Ebbene, l’acqua!

Un dono originale per chi appartiene a questo segno è un corso da sub, meglio ancora se di coppia perché i Pesci sono portati per l’amore passionale.

E se la dolce metà (anzi: salata, stando in tema marino) del Pesci in questione siete voi, godetevi assieme a lui/lei il silenzio magico e ovattato che solo immergendosi totalmente nelle chiare, fresche et salate acque ci si può godere.

Un’esperienza di relax allo stato puro. E liquido.