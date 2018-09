Fanno fare ginnastica, danno consigli su come truccarsi e vestirsi, diventano schermi: gli specchi tecnologici sono il futuro che abbiamo sempre sognato

Dite addio allo specchio tradizionale perché il nuovo specchio, specchio delle mie brame è smart e hi-tech!

Da quello che dà lezioni di fitness a quello che consiglia come vestirsi e truccarsi fino a veri e propri consulenti beauty che addirittura calcolano la percentuale di idratazione della pelle e fanno avanzate analisi del derma, ecco tutti gli specchi dalla tecnologia super avanzata.

Che finirete per desiderare.

(Continua dopo la foto)

Photo Credits: mirror.co

Lo specchio che ti fa fare ginnastica

Si chiama Mirror ed effettivamente per dargli il nome non si sono poi sforzati molto.

Ma per tutto il resto hanno fatto un lavorone: si tratta di uno specchio con schermo full hd da 40 pollici orientato in verticale che riproduce sessioni di allenamento registrate da una libreria on demand o in diretta streaming.

Con più di 50 corsi settimanali e la possibilità di interagire con lo schermo touchscreen, questo specchio davvero ci dirà chi è la più bella del reame: dopo un mesetto di esercizi tonificanti e snellenti, ciaone Biancaneve!

Photo Credits: mues-tec.de

Lo specchio che diventa schermo del computer

Lo Smart Mirror Touchscreen del marchio tedesco Mues-Tec ha una camera integrata in alta risoluzione e un microfono che permette di interagire con lo specchio come se fosse un assistente virtuale.

Quando lo specchio è in modalità off sembra un normalissimo complemento d’arredo, di quelli tradizionalmente intesi, ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze (riflesse): appena lo si accende, questo mirror diventa super smart, tramutandosi come per magia in un computer che gira su Android 6.

Photo Credits: miroir-anna.com

Lo specchio personalizzabile via app

Si chiama Anna Smart Mirror ed è lo specchio delle brame, soprattutto le brame declinate al femminile.

Personalizzabile via app, fa tutto ciò che solitamente esigiamo dalla nostra metà: ci dice che tempo c’è fuori, quanti gradi ci sono, come vestirci in base alle condizioni climatiche, ci aggiorna sulle notizie in tempo reale.

Sviluppato dall’azienda francese AirNodes, negli anni scorsi faceva parte delle dotazioni esclusive degli hotel extra lusso mentre da quest’anno è disponibile anche per i privati.

Preparatevi quindi ad avere un bagno a cinque stelle!

Photo Credits: seura.com

Lo specchio che aiuta a prepararti di mattina

Ti dà il buongiorno, ti dice quanti gradi ci sono e le condizioni meteo per vestirti al meglio.

Ti ricorda step by step le varie fasi della tua routine di bellezza mattutina e ti dice pure quanto sei bella.

Insomma: se facesse pure il caffè si potrebbe mandare in ferie il fidanzato.

Si chiama Séura Smart Mirror e, oltre a darti consigli ottimi e veritieri, è così intelligente che qualche volta mente un pochino per rallegrarci le giornate.

Quelle caratterizzate dal meteo peggiore di cui ci ha aggiornato.

Photo Credits: frednology.com

Lo specchio da appoggiare alla toeletta perfetto per il make-up

Si chiama Allure ed è lo specchio da tavolo pensato appositamente per chi si trucca in maniera semi-professionale ed esige altissimi livelli per quanto riguarda luce e immagine riflessa.

Permette di vedersi sotto una luce naturale grazie a un sistema di illuminazione artificiale che riproduce fedelmente i raggi solari (la cui intensità è regolata in base alle condizioni meteo) e offre anche diverse illuminazioni per mostrare l’effetto finale in svariate situazioni (dal supermercato con le luci al neon alla festa in un club dalle luci soffuse fino alla cenetta a lume di candela).

Gli speaker audio in alta definizione integrati nello specchio donano un sottofondo musicale allettante alle sessioni di make-up, basta collegarsi a Spotify o a YouTube.

Photo Credits: memorymirror.com

Lo specchio che ti dice come vestirti

Dite addio ai consigli mendaci delle commesse e a quelli ancor più mendaci dell’amica del cuore che ci si porta dietro durante lo shopping: a dirci cosa ci sta davvero bene addosso ci pensa Memomi, un MemoryMirror pensato apposta per il fashion.

Una volta scannerizzato il corpo di chi si specchia, questo smart mirror mostra l’immagine a 360 gradi, permettendo di vedere come cade un abito sul retro senza per forza incappare in torcicolli da urlo.

Basta poi un semplice gesto della mano o un tocco all’app dedicata sullo smartphone per cambiare il colore del vestito e vedere quale tonalità si addice maggiormente alla propria carnagione.

Si possono anche variare le texture e le fantasie degli indumenti e aggiungere virtualmente accessori per vedere come sarà l’effetto finale.

Photo Credits: embracesmartmirror.com

Lo specchio che dal bagno controlla tutta la casa

Embrace è lo specchio di nuova generazione che abbraccia una delle tematiche più care a questa nuova generazione: la domotica.

Questo smart mirror controlla tutta la casa, regolandone l’impianto di illuminazione, di irrigazione, di condizionamento dell’aria, di allarme…

Insomma, è come se fosse una body guard efficientissima che inoltre permette anche di guardarsi il body, riflesso nello schermo da 24 pollici in full hd con sistema operativo Android.

Può decidere anche se fare entrare in casa vostra suocera o lasciarla fuori sotto la pioggia.

Perché sì, tra le tante cose conosce in tempo reale le condizioni meteo. Nonché le condizioni del vostro rapporto con la suocera.

Photo Credits: YouTube

Lo specchio che ti fa da assistente personale

HiMirror è lo specchio per beauty addict che ti analizza il derma, informandoti sulle sue condizioni.

Livello di idratazione, tipologia della pelle, eventuali macchie epidermiche e dilatazione dei pori sono alcune delle tante problematiche di cui non dovrete più preoccuparvi perché al posto vostro lo farà questo specchio.

Oltre a informarvi su eventuali problemi dermatologici, HiMirror vi propone anche svariate soluzioni quali prodotti efficaci, trattamenti beauty e addirittura indirizzi vicini di professionisti della bellezza che fanno al caso vostro.

Photo Credits: seymourpowell.com

Lo specchio che ti scannerizza il corpo e trova i vestiti adatti a te

Il suo nome è Smart Mirror by Seymourpowell. Preparatevi a nominarlo spesso perché diventerà il vostro best friend forever: si tratta di uno specchio che consiglia i vestiti più adatti alla propria fisionomia e morfologia.

Per farlo si avvale di un sofisticatissimo scanner in 3d che riproduce una realistica immagine riflessa.

Un sistema di sensori infrarossi traccia i movimenti del corpo e offre così un’esperienza in realtà aumentata, proponendo il paio di jeans che più valorizzerà il side b scannerizzato.

Un sogno che diventa realtà insomma.

Vi ricordate il guardaroba futuristico di Cher-Alicia Silversone in Ragazze a Beverly Hills? Ecco, con questo specchio potrete finalmente farle la stecca.

Photo Credits: crunchy.co

Lo specchio che diventa la tua migliore amica

Ma, a differenza di lei, ti dà i consigli giusti. Stiamo parlando di Touch Mirror Screen di Crunchy, lo specchio che offre consigli su come truccarsi, quale borsa aggiungere al proprio outfit e via dicendo, supportando (e sopportando) le donne attanagliate dai problemi fashion che immancabilmente le attanagliano prima di uscire.

Uno specchio che ci dice se stiamo bene vestite così oppure no? Beh, gli acquirenti saranno soprattutto i mariti, finalmente non più vittime di interrogatori delle proprie dolci metà, con sudori freddi che grondano dalla fronte all’idea di dover dire: “No tesoro, quel vestito ti segna un po’ troppo”.

Che stia attento anche lo specchio, però: a noi donne sette anni di sfiga fanno un baffo.