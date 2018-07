Ricco di nutrienti, l'olio di cocco è un ingrediente super versatile sia nella beauty routine che in cucina. Ecco perché e come usarlo copiando le star

L’olio di cocco è uno degli ingredienti beauty e healthy più usati dalle celebrities.

Da Victoria Beckam a Giselle Bundchen.

Da Jessica Alba a Gwyneth Paltrow, sono tutte delle super fan dell’olio che si estrae dal frutto stagionato della noce di cocco, che oramai si trova un po’ ovunque.

I suoi principi attivi sono sfruttati dal mondo della cosmetica in creme, trattamenti, sieri e in molte altre formulazioni per la cura del corpo, del viso e dei capelli.

Ma c’è di più. L'olio di cocco in versione alimentare da qualche tempo si trova anche sugli scaffali del supermercato tra gli oli per condire.

Ma perché l’olio di cocco piace così tanto?

Ecco le preziose proprietà che racchiude e come sfruttarle al meglio a vantaggio di bellezza e salute.

L'olio di cocco per la pelle: nutre in profondità

Stendetene qualche goccia sulla pelle prima o dopo aver fatto la doccia o il bagno: apporta nutrimento e morbidezza alla cute.

L’olio di cocco contiene infatti acidi grassi essenziali simili alle sostanze lipidiche di cui è fatto il film protettivo della pelle.

Grazie alla sua composizione svolge un’azione super nutriente, che favorisce l’idratazione, e ha un’azione anti età e riparatrice.

È ricco di sostanze antiossidanti, che ostacolano i radicali liberi, responsabili del processo di invecchiamento.

L'olio di cocco per i capelli: ripara i danni

Ha un’elevata concentrazione di sostanze lipidiche simili a quelle della fibra capillare che penetrando con facilità apportano nutrimento, donando luce e vitalità alla chioma.

Per sfruttare al meglio le sue eccellenti virtù usatelo direttamente sulle lunghezze prima di lavare i capelli per fare un impacco rigenerante da tenere in posa per una ventina di minuti o aggiungetene un paio di gocce a uno shampoo neutro.

Previene le doppie punte, combatte la secchezza della chioma e ripara i danni causati da smog, lavaggi frequenti e sole.

L'olio di cocco per le unghie: le rinforza

Se avete le unghie deboli e fragili che si spezzano facilmente applicatene qualche goccia.

Ricco di vitamina E, l’olio di cocco ha un’azione riparatrice che le rende più forti e ben nutrite.

L'olio di cocco per la dieta: favorisce la digestione

Nella versione alimentare può essere usato in alternativa all’olio d’oliva sia a crudo per condire insalate, legumi, secondi di pesce o di carne sia per friggere.

Oltre a regalare un profumo e un gusto speciale ai piatti, agevola il processo digestivo, contrastando il senso di pesantezza.

Un altro vantaggio? Contiene acido laurico, che aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo.

Photo Credit: Unsplash