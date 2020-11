Siete del team "Non ne posso più del Covid"? La seconda ondata mette duramente alla prova per il prolungamento dell’emergenza. Ecco cosa ci succede

«Non ne posso più del Covid»: la seconda ondata di pandemia sta mettendo duramente alla prova anche i più ottimisti.

E quella di sentirsi più tristi e poco speranzosi è una sensazione comune che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha denominato Pandemic Fatigue.

** Vi sentite "affaticati" dal Covid? È normale: si chiama Pandemic Fatigue **

Non è un caso, infatti, se a marzo cantavamo dai balconi e adesso non solo siamo poco inclini a gesti del genere, ma anzi siamo più chiusi in noi stessi e circondati da critiche e negazionismi di ogni sorta.

D'altra parte il prolungamento dell'emergenza non poteva che portare a questo.

Vi spieghiamo perché (da un punto di vista psicologico) e come stare meglio.

Non ne posso più del Covid: perché la seconda ondata da un punto di vista psicologico è così diversa dalla prima

Sentiamo di più la fatica

Lo dice la parola stessa: la Pandemic Fatigue mette l’accento sulla grande fatica che stiamo percependo in questo momento difficile.

L’entusiasmo con cui si provava a reagire durante la prima ondata sembra aver fatto spazio alla difficoltà di capire come convivere con la pandemia.

Manca la libertà che si aveva, la programmazione del futuro e i legami umani.

La nostra mente è capace di reagire bene a periodi brevi ma quando tutto si prolunga allora la fatica si fa sentire.

Siamo frustrati: è stato tutto inutile quanto fatto in primavera?

Malgrado gli sforzi che sappiamo di aver fatto questa primavera, il Covid ha ripreso la sua corsa più che mai.

Questo porta a mettere in discussione l’efficacia dei propri sforzi e a chiedersi cosa possiamo fare ancora per tornare alla normalità.

La frustrazione di esserci ancora dentro si fa sentire così come la sensazione di essere impotenti.

Come stare meglio: ricordatevi che dipende (davvero) da noi

Per stare meglio occorre guardarsi dentro.

Irritabilità, fatica a concentrarsi e a svolgere le azioni quotidiane ad esempio sono tutte difficoltà che provengono da questa pandemia.

Se ci sentiamo stanchi e demotivati legittimiamoci a sentirci così e non giudichiamo le nostre sensazioni.

Ricordiamo a noi stessi che siamo attivi e non passivi.

Teniamo a mente che è grazie all'attenzione alle misure cautelative che riusciremo a uscire dalla pandemia. E questo dipende tutto da noi.

Mantenete la rete il più possibile attiva

Cosa tiene in vita il nostro entusiasmo e piacere? Chi ci fa stare bene?

Dovete dedicarvi ai piaceri e a mantenere la rete di relazioni che più vi aiuterà a sentirvi bene.

Ogni forma di comunicazione è ben accetta: dal mezzo tecnologico, al vicino di casa a distanza, al balcone davanti.

Abbiamo bisogno di contatto (in sicurezza) anche e soprattutto in questa situazione.