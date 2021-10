Concentrarsi sulle proprie emozioni, stabilire intenzioni chiare e manifestarle. Ecco come funziona e come provare il metodo 369 per avere una vita più soddisfacente

Se avete bazzicato su TikTok, Instagram o altri social media in queste settimane, allora probabilmente avrete già sentito parlare del concetto di manifestazione, e più in particolare del metodo 369.

Questo metodo di manifestazione dalle vecchie origini è esploso recentemente, ed è diventato l'ultimo trend da seguire in fatto di benessere.

Se siete interessati a sperimentare il metodo 369 e unirvi alla tendenza, tutto quello che dovete fare è scrivere ciò che volete veramente e che state cercando di manifestare diverse volte nell'arco della giornata.

Ecco cos'è e come funziona il metodo 369

Cos'è la manifestazione?

Per capire quest'ultimo trend benessere, prima è importante spiegare a cosa ci riferiamo quando parliamo di manifestazione.

«La manifestazione consiste essenzialmente nel coltivare qualcosa di tangibile, attraverso il pensiero positivo, la convinzione, l'intento e l'azione», ha spiegato Ingrid Asoni, fondatrice di Consciously Connected.

«La manifestazione non è solo pensare a ciò che vuoi, devi anche essere proattivo nel crearlo nella tua vita, mettendo in pratica azioni che riflettano i desideri positivi che vuoi manifestare».

In altre parole, la manifestazione è una pratica che suggerisce di lavorare per co-creare con l'universo e realizzare i propri sogni.

Ma cerchiamo di essere chiari: la manifestazione non è magia, non è abracadabra e coniglio nel cappello.

Questa pratica "spirituale" funziona quando vengono impostate potenti intenzioni, usando affermazioni positive e quindi intraprendendo azioni allineate con i propri desideri.

Cos'è e come funziona il metodo 369

Nella sua forma base, il metodo di manifestazione 369 prevede di scrivere il proprio desiderio in una sequenza particolare: 3 volte al mattino, 6 volte al pomeriggio e 9 volte alla sera.

Questo rituale dovrebbe essere seguito per 45 giorni consecutivi.

Ma andiamo più nello specifico, e vediamo come funziona e come provare il metodo 369.

Prima di tutto, prendete carta e penna. Questa pratica va infatti sperimentata alla vecchia maniera, cioè scrivendo a mano su un diario, piuttosto che su laptop o telefono.

Il processo poi inizia con una manifestazione (un pensiero personale positivo) dalla durata di 17 secondi (di solito circa due frasi).

Ma perché 17 secondi? Perché, secondo alcuni, il cervello impiega esattamente 17 secondi per creare l'energia del pensiero su cui ci stiamo concentrando.

Successivamente basterà scrivere la propria manifestazione da 17 secondi nel diario per 3 volte al mattino, 6 al pomeriggio e 9 alla sera.

La chiave del successo quando cerchiamo di seguire la pratica della manifestazione è concentrarsi sulla sensazione, sull'energia di ciò che si vuole attrarre, e su come ci si sentirà quando i nostri desideri diventeranno realtà. L'importante è essere il più positivi possibile.

Cosa ne pensano gli esperti?

Ma cosa ne pensano gli esperti del metodo 369? Finzione o realtà?

I pareri sono contrastanti.

Tuttavia, anche se non siete dei veri sostenitori della manifestazione, potreste trovare utile adottare un rituale, una pratica che vi aiuti a definire i vostri obiettivi e ad averli espressi chiaramente, nero su bianco.

Per lo meno, sedersi e concentrarsi sui propri desideri potrebbe aiutarvi a chiarire i vostri valori e i vostri intenti, il che è una buona cosa. E i risultati potrebbero sorprendervi.