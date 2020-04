Il mal di schiena da computer è più frequente se si lavora in smartworking: ecco 10 consigli pratici per ritrovare la postura corretta e farlo passare

Il mal di schiena da smart working è un rischio comune a (quasi) tutti, soprattutto se non si utilizzano sedie ergonomiche da ufficio e si lavora sul divano.

La postura corretta però è fondamentale per il benessere non solo della schiena ma di tutto il corpo: ecco perché è bene che impariate qualche trucco per mantenere nella giusta posizione colonna vertebrale, gambe e piedi.

Ecco i consigli da seguire per avere una postura corretta.

Come sedersi al pc per non avere mal di schiena

Qual è la postura corretta da seduti

Chi lavora al computer per molte ore dovrebbe prestare particolare attenzione alla posizione che assume.

Per non danneggiare la colonna vertebrale, è bene tenere le piante dei piedi appoggiate completamente sul pavimento, la schiena perfettamente dritta e le spalle che puntano verso il basso e all’indietro.

Questa è la postura corretta che non vi arrecherà alcun danno posturale né altri disturbi a esso collegati, come il mal di testa e il mal di schiena.

La postura corretta inizia quando si è in piedi

Non controllate le mail dallo smartphone mentre camminate

Mentre si cammina bisognerebbe tenere il collo e la testa ben eretti, senza fare cadere lo sguardo a terra.

La cattiva abitudine di inclinare continuamente il capo, come quando si usa il cellulare per intenderci, può causare dolori cervicali.

Oltre a tenere testa, collo e sguardo dritti, è necessario durante la camminata toccare il pavimento prima con il tallone e poi con la punta del piede.

Fatevi aiutare dal nastro adesivo per non rischiare il mal di schiena

Un trucco per mantenere la postura corretta è quella di attaccare alla schiena due pezzi di nastro adesivo (formulato per essere adatto alla pelle, come ad esempio quello medico).

Fatevi aiutare da qualcuno per ottenere una X composta da due strisce adesive che dovranno partire dalle spalle per arrivare fino ai fianchi.

Ovviamente è indispensabile mantenere la postura corretta mentre si attaccano le strisce di nastro adesivo.

Questo escamotage aiuta a mantenere la posizione giusta per tutto il giorno grazie all’ausilio degli adesivi che tireranno la pelle in caso di postura scorretta.

Evitate di sollevare pesi eccessivi

Uno dei peggiori nemici della postura corretta?

Il sollevamento pesi condotto in maniera scriteriata.

Dalle casse d’acqua alle borse della spesa troppo stipate di scatolame, state molto attenti a sollevare pesi eccessivi perché potrebbe arrecarvi seri danni alla schiena.

Innanzitutto quindi evitate di caricarvi di peso eccessivo e poi ricordate che per sollevare le cose non bisogna piegare la schiena in avanti ma piegare semmai le gambe al fine di abbassarsi flettendo le ginocchia.

In questa maniera la colonna vertebrale sarà meno esposta a rischi.

Scegliete il materasso giusto

Il materasso è un altro ingrediente fondamentale per una "ricetta posturale" perfetta. Deve essere scelto in maniera oculata, evitando di ritrovarsi a dormire su un letto troppo morbido.

Meglio il duro, optando per materassi e reti ortopediche che flettono meno e quindi aiutano la schiena a mantenersi dritta durante il sonno.

Anche il cuscino andrebbe selezionato con attenzione, evitando di adottarne uno troppo alto.

Come posizione del sonno, quella ideale sarebbe a pancia in su perché aiuta a mantenere spalle e schiena dritte.

Ma se preferite dormire di lato, nessun problema: basta procurarsi un cuscino da mantenere tra le gambe durante la notte per evitare di curvarvi troppo.

Chi invece dorme a pancia in giù dovrebbe cercare di correggersi, puntando al sonno a pancia in su o al massimo di lato.

Come capire qual è la postura corretta per il nostro corpo

Per mantenere la postura corretta, bisogna incominciare con il primo step che è quello di trovarla.

In caso di postura eretta, basta una parete dritta.

Mettetevi in piedi con la schiena rivolta verso il muro.

La parete deve essere appena sfiorata con la parte posteriore della nuca, le spalle e i glutei mentre i talloni dovrebbero trovarsi a una distanza di circa 5 centimetri dal muro.

Per verificare l’esattezza della posizione, mettete una mano dietro la zona lombare e assicuratevi che ci passi ma che lo spazio sia piuttosto ristretto.

Una volta ottenuta la postura ideale, allontanatevi dalla parete cercando di mantenerla inalterata.

Tenete il peso sulla pianta dei piedi e non sui talloni

Per dribblare una posizione cadente che danneggerebbe la schiena, evitate di appoggiare il peso sui talloni e preferitegli invece la pianta dei piedi.

Il peso del corpo dovrebbe poggiare sulla parte anteriore dei piedi per assicurarvi una postura buona.

Una volta sperimentato, provate a portare per un attimo il peso corporeo sui talloni e vi accorgerete immediatamente come cambierà la postura, risultando più cadente e ciondolante.

Camminate con un libro sulla testa

Che sia un libro solo o una pila di libri, poco importa (e dipende un po’ dalla vostra bravura da acrobati).

La cosa fondamentale è sperimentare una camminata portando un peso sulla testa (di forma rettangolare come quella del libro) perché così la colonna vertebrale sarà dritta e non incurvata, stessa cosa per la testa che deve sorreggere il libro.

Se avete abbastanza immaginazione, potete fare solo finta di avere il libro sul capo e camminare in questo modo più volte durante il giorno. A furia di provarci, questo modo di deambulare vi verrà naturale.

Si tratta di un trucco utilizzato da generazioni e generazioni di top model: la maggior parte delle modelle lo sperimenta a inizio carriera, per imparare a sfilare in maniera perfetta.

Sedetevi sulle mani per capire quale sia la postura corretta per lavorare al pc

Per stare seduti alla scrivania o al tavolo della cucina diventato vostro desk nei giorni di smart working il trucco è invece quello di sedersi sulle mani.

Basta infilarle entrambe sotto i glutei mentre si è seduti, con i palmi verso il basso. A questo punto sistematevi finché non vi accorgerete che il peso è centrato su ciascuno dei palmi.

I palmi delle mani che appoggiano sulla sedia faranno effetto ventosa, eliminando l’aria che li riempie e aderendo così perfettamente alla seduta.

Questa che otterrete è la posizione ottimale per quando siete seduti, adatta sia al lavoro ma anche a mangiare e a guardare la televisione.

Mettete un promemoria per ricordarvi di controllare la postura

Esistono device tecnologici da attaccare alla schiena per monitorare la postura: in caso di posizione scorretta, emettono alert per correggerla immediatamente.

Senza diventare troppo fissati e ricorrere ad accessori tech e app studiate ad hoc, un buon modo è quello di impostare semplicemente qualche sveglia per ricordarsi di controllare lo stato della postura.

Vedrete che con il passare dei giorni vi abituerete sempre di più a mantenere la posizione ideale.