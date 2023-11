Sfruttate l'energia della luna piena per mettervi in pari con i vostri obiettivi, ma attenzione a non prendere decisioni avventate

Preparatevi a guardare in alto nel cielo perché già dal tardo pomeriggio di lunedì 27 novembre si potrà vedere l'ultima Luna piena prima del solstizio d'inverno, a cui viene solitamente dato il nome di Luna piena del castoro in onore degli operosi roditori che in questo periodo dell'anno si rifugiano nelle loro tane in vista dell'inverno.

Si tratta di un fenomeno non solo bello da osservare con il naso all'insù ma che ha anche una grossa influenza sulla nostra salute, sui nostri ritmi biologici e sul nostro umore.

La luna e i suoi cicli influiscono infatti tanto sulla natura quando su noi essere umani.

Per sfruttare al meglio l'energia e l’influenza della luna è bene conoscerne le sue fasi.

In termini astrologici, le fasi lunari iniziano con la luna nuova e terminano con la luna piena, il che significa che la fine del ciclo lunare è un momento in cui i semi dell'intenzione che avete piantato (inconsciamente o meno) iniziano a fiorire.

È quasi come se l'universo ci dicesse di fermarci, o almeno di rallentare, per alcuni giorni per interrogarci e tirare le somme sul percorso che stiamo facendo e correggere la rotta, se necessario.

Un modo semplice per trarre vantaggio da questo evento astrologico è incorporare i rituali della luna piena nella vostra routine quotidiana.

Potrebbe sembrare un po' strano, ma dal momento che la luna piena è sinonimo di fine, questi rituali sono davvero un ottimo modo per valutare il vostro percorso di vitae ricaricare i livelli di energia.

Interessati? Ecco allora alcuni consigli sulle cose che dovreste e non dovreste fare sotto la luna piena.

Luna piena: 5 cose da fare

1. Purificate il vostro spazio (sia fisico che mentale)

La luna piena tende a segnare un grande accumulo di energia, sia chiara che scura.

Questo allora è il momento perfetto per purificare il vostro spazio, il vostro corpo e la vostra mente: rimuovete e lasciate andare l'energia accumulata queste settimane.

Insomma, vivete secondo il mantra "lascia andare tutto ciò che non ti appartiene", anche se solo per un giorno.

2. Dedicatevi alla meditazione

Spesso la luna piena viene considerata come un nuovo inizio, ma si tratta di una percezione sbagliata. La luna piena denota infatti la fine di una fase.

Per questo è il momento perfetto per un po' di introspezione e autovalutazione.

Se non avete mai fatto meditazione prima d'ora, questo è il momento migliore per iniziare. Se invece la praticate regolarmente, noterete che meditare durante la luna piena è un'esperienza più intensa, efficace e soddisfacente.

3. Lasciate andare ciò che non vi fa stare bene

La luna piena è il momento perfetto per lasciar andare semplicemente tutto ciò che non è in allineamento con il tuo vostro io interiore.

A volte non ci rendiamo conto di cosa non funziona per noi finché non ci viene tolto o si presenta una situazione che ci costringe a guardare le cose in modo diverso. Quelle realizzazioni, durante la luna piena, ci mostrano per cosa vale davvero la pena combattere.

Tutto il resto lasciatelo andare.

4. Mettetevi in pari con le cose da fare

Avete sul comodino un to-do-list da completare? Ora è il momento perfetto per rivisitarla e controllare i progressi fatti.

Siete più vicini al raggiungimento dei vostri obiettivi rispetto a qualche settimana fa? In tal caso, continuate così! Se no, chiedetevi perché. Siate proattivi ed escogitate un piano per arrivarci.

Potreste anche notare che alcuni di questi obiettivi non hanno più la stessa importanza di prima. Va bene, è normale. In questo caso non c'è momento migliore per lasciarli andare o modificare le cose come meglio credete.

Non aggrappatevi alla persona che eravate quando avete scritto questa do-do-list per la prima volta: accettate voi stessi come siete ora.

5. Riposatevi

C'è tantissima energia nell'aria durante la luna piena. Quindi un altro modo eccellente per festeggiarla è riposarsi!

Luna piena vuol dire osservare ciò che ci è attorno: situazioni, circostanze, persone ed emozioni. Sono tutte cose difficili da fare quando si è presi dal lavoro.

A volte, infatti, abbiamo davvero solo bisogno di rilassarci per vedere e capire cosa l'universo sta cercando di dirci.

Luna piena: 3 cose da non fare

1. Iniziare qualcosa di nuovo

Con così tanta energia che pulsa dalla luna piena, potremmo essere tentati di iniziare immediatamente qualcosa di nuovo.

Il fatto è che a questo punto della fase lunare siamo più emotivi, quindi iniziare qualcosa di nuovo potrebbe non essere la cosa più giusta da fare.

Prendetevi del tempo per fare brainstorming, penare e pianificare. Aspettate la luna nuova per iniziare qualcosa di nuovo.

2. Reagire in modo eccessivo alle situazioni

Questo periodo rende tutto ciò che state vivendo molto più intenso: a volte, vista la grossa carica energetica che c'è nell'aria, le persone tendono a impazzire per delle piccolezze.

Quindi, dato che ora lo sapete, cercate di evitare reazioni esagerate a situazioni che altrimenti non vi avrebbero neanche colpito.

3. Prendere decisioni avventate

Il cugino dell'overreacting, il decisore avventato, casca male in fase di luna piena: in questo periodo si prendono infatti troppe decisioni emotive.

Concedetevi allora qualche giorno prima di prendere decisioni importanti, soprattutto quelle che non potete cambiare.