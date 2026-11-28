Trenta capolavori di Lucio Fontana, ingresso libero e una galleria milanese completamente rinnovata: la nuova mostra «Che splendida giornata...» è l’appuntamento da segnare subito in agenda

Dal 10 novembre 2026 al 23 gennaio 2027, Milano regala una delle sue sorprese migliori: una mostra gratuita dedicata a Lucio Fontana negli spazi rinnovati di Tornabuoni Arte. Trenta opere, molte delle quali raramente visibili, raccontano un artista che ha cambiato per sempre il modo di pensare il quadro, trasformandolo in spazio fisico da attraversare, tagliare, forare.

La rassegna, curata da Luca Massimo Barbero e intitolata Lucio Fontana. "Che splendida giornata...", non è la solita antologica. Il cuore sta nel mostrare non solo il fronte dei celebri «concetti spaziali», ma anche il retro delle tele, dove Fontana appuntava frasi, pensieri e impressioni quotidiane. Un vero diario segreto inciso sulla tela, che avvicina chi guarda all’uomo oltre l’icona dei tagli.

Perché «Che splendida giornata...» non è una mostra qualsiasi su Fontana

Lucio Fontana è universalmente associato ai tagli, ma qui l’attenzione si sposta sul suo modo di pensare lo spazio. Inventore dello Spazialismo, teorizzato nei manifesti del 1947, 1948 e 1951, Fontana voleva superare i confini tradizionali di pittura e scultura, usando buchi, fenditure, neon e ambienti per dilatare l’opera oltre la cornice. In queste trenta tele si vede la traduzione concreta di quella idea, in versione assolutamente ravvicinata.

Il vero colpo di scena, però, è il verso delle opere. Sul retro dei «concetti spaziali» l’artista scriveva note rapidissime, quasi appunti di giornata, che trasformano capolavori museali in pagine di quaderno. Sul retro di Concetto spaziale, Attesa (1968) compare la frase «Che splendida giornata dopo tanta burrasca». Da qui il titolo della mostra. E l’idea di leggere ogni taglio come un gesto accompagnato dalla voce, fragile e umanissima, di chi lo compie.

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Dove e quando: tutte le info pratiche sulla mostra gratuita

Il percorso espositivo si trova nella sede milanese di Tornabuoni Arte, in via Fatebenefratelli 36, a pochi minuti da Brera. La mostra è aperta dal 10 novembre 2026 al 23 gennaio 2027, con ingresso libero senza biglietto. Gli orari: lunedì dalle 15 alle 19, da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con chiusura nella fascia 13-15.

A trent’anni dall’apertura della sede, la galleria riapre con spazi espositivi raddoppiati: sale più ampie, luce calibrata sui colori delle tele, un percorso pensato per far respirare ogni opera. Per la visita potete calcolare circa un’ora, un po’ di più se amate soffermarvi sui dettagli delle scritte sul retro. Consigliato puntare ai pomeriggi feriali, quando la zona è più tranquilla.

Tre opere simbolo per orientarsi nella mostra

Concetto spaziale, Attesa (1968)

Cuore dell’allestimento, Concetto spaziale, Attesa vi accoglie come un manifesto. La superficie rossa, attraversata dai tagli netti, sembra essenziale, quasi silenziosa. Sul retro, invece, tra appunti e segni tecnici, Fontana scrive la frase che dà il titolo alla mostra. All’improvviso il gesto controllato del taglio si lega a un’emozione precisa, quasi un sospiro di sollievo dopo un periodo difficile.

Concetto spaziale, Le Jour (1962)

Fra i momenti più spettacolari c’è Concetto spaziale, Le Jour (1962), una delle più grandi tele dorate di Fontana. L’opera è esposta accanto al filmato realizzato dalla televisione belga che documenta l’artista mentre fora la tela. Vedere l’immagine e, al tempo stesso, il gesto che l’ha generata mette in primo piano la dimensione fisica e quasi performativa del suo lavoro, lontanissima da qualsiasi idea di pittura «decorativa».

Concetto spaziale, La fine di Dio (1963)

A chiudere il percorso c’è Concetto spaziale, La fine di Dio (1963), dalla serie delle grandi tele ovali. La sala è oscurata, per far emergere il colore e i fori come se galleggiassero in uno spazio cosmico. Qui la ricerca di Fontana sullo Spazio, con la S maiuscola, emerge in modo quasi fisico: più che guardare un quadro, sembra di affacciarsi su un universo attraversato da energie invisibili.

Per chi vive a Milano o ci passa nei prossimi mesi, è un’occasione rara: vedere gratis trenta capolavori che di solito si incrociano solo in musei o cataloghi specialistici. Nessuna prenotazione complessa, niente code da grande mostra museale affollata, solo una galleria che si apre alla città e invita a prendersi il tempo di leggere, letteralmente, cosa c’era dietro i tagli di Lucio Fontana.