Quel mini taschino dei jeans non è nato per custodire spiccioli o accendini: dietro c'è una storia da Far West che dice molto anche sul denim di oggi.

Nel guardaroba di quasi tutte voi c’è almeno un paio di jeans con quel minuscolo taschino cucito dentro alla tasca anteriore destra. Lo usate per le monete del caffè, il gettone del carrello, magari un accendino o il plettro della chitarra.

Quasi tutti lo chiamano “taschino delle monete” e la leggenda si è talmente radicata che sembra un dato di fatto. In realtà, quando nasce nell’Ottocento, quel dettaglio ha una funzione molto più precisa e romantica: proteggere l’orologio da tasca dei lavoratori del West.

Come si chiama davvero il piccolo taschino (e com’è fatto)

Tecnicamente, quel mini spazio è la quinta tasca dei jeans. In ambito sartoriale viene chiamata tasca da orologio, e solo in tempi recenti qualcuno ha iniziato a definirla “coin pocket”, tasca per le monete.

È una minuscola tasca a toppa inserita dentro la tasca anteriore destra. La sua bocca è rifinita da un risvolto cucito, spesso con impuntura doppia. Gli angoli vengono rinforzati con rivetti metallici o con piccole barrette di sicurezza per evitare strappi quando ci infilate qualcosa.

Le dimensioni non sono casuali: dovevano essere sufficienti a contenere un oggetto preciso, l’orologio da tasca, senza farlo ballare. Per questo oggi molti lo percepiscono come “troppo piccolo” per l’uso quotidiano. In inglese, nei documenti storici, è indicato proprio come "watch pocket", letteralmente tasca per orologio.

Dal punto di vista dello stile è diventato un segno grafico del denim: rompe la superficie della tasca grande, aggiunge cuciture a vista, crea subito l’effetto “jeans classico” anche su modelli molto contemporanei.

Non è per le monete: la vera storia della tasca da orologio

Levi Strauss, Jacob Davis e i jeans da lavoro

Per capire perché nasce il piccolo taschino bisogna tornare nella San Francisco del XIX secolo. Nel 1853 il commerciante Levi Strauss apre la sua attività nella città della corsa all’oro e inizia a fornire tessuti robusti ai lavoratori.

Negli anni Settanta dell’Ottocento, il sarto Jacob Davis ha l’intuizione di rinforzare le tasche dei pantaloni con piccoli rivetti metallici. Nel 1872 presenta insieme alla Levi Strauss & Co. la domanda di brevetto per questo sistema; il brevetto statunitense n. 139.121 viene rilasciato il 20 maggio 1873. Nascono così i primi veri jeans da lavoro, pensati per minatori, carpentieri, ferrovieri, cercatori d’oro.

In quei modelli il mini taschino c’è già. Non è un vezzo estetico, ma un dettaglio funzionale per risolvere un problema concreto della vita di chi passava giornate intere in cantiere o in miniera.

Un posto sicuro per l’orologio a cipolla

Nell’Ottocento l’accessorio tecnologico per eccellenza è l’orologio a cipolla, tenuto di solito nel taschino del gilet e legato a una catenina. Ma chi lavorava nel fango, nella polvere o appeso alle impalcature non indossava certo un panciotto elegante.

Per loro l’idea di fissare un piccolo orologio vicino alla cintura, aderente al corpo e protetto dal denim spesso, è una soluzione perfetta. Il taschino è alto, quindi l’orologio non urta quando ci si piega; è stretto, così non scivola fuori; è rinforzato, per reggere il peso senza lacerarsi.

Secondo quanto ricostruito dagli storici del marchio Levi Strauss & Co., quella piccola tasca nasce proprio come sede sicura per l’orologio da tasca dei lavoratori del West. Le monete arrivano dopo, quando l’orologio passa al polso e il “watch pocket” resta vuoto, ma ormai inseparabile dalla silhouette del jeans.

Il mito del taschino “pensato per gli spiccioli” è quindi un’interpretazione successiva, legata agli usi reali delle persone, non al progetto originario. Oggi ci infilate un euro per il parchimetro, ieri c’era un prezioso segnatempo meccanico.

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Un dettaglio identitario che i brand non vogliono perdere

Molti modelli di jeans continuano a sfoggiare il piccolo taschino anche se nessuno porta più l’orologio a cipolla. Il motivo è semplice: è diventato una firma. Il classico jeans a 5 tasche è talmente radicato che, se un marchio lo eliminasse del tutto, una parte del pubblico avrebbe la sensazione che “manca qualcosa”.

Per questo lo trovate anche in versione puramente estetica: a volte è cucito senza rivetti, ogni tanto è finto o semichiuso, su alcuni modelli femminili viene ridotto al minimo per non allargare visivamente i fianchi. Ma il richiamo all’origine resta.

Per i modellisti è anche un piccolo banco di prova: allineare perfettamente cuciture, bocca della tasca grande e taschino interno richiede precisione millimetrica. Ogni disallineamento si nota subito.

Idee furbe (e sicure) per usarlo oggi

Se l’orologio da tasca è finito nei musei, il taschino può comunque tornarvi utile. Alcuni usi “promossi”:

moneta o gettone per il carrello del supermercato;

plettro della chitarra , sempre a portata di mano in sala prove;

piccola chiavetta USB o un tracker tipo AirTag , così non finisce in lavatrice;

auricolari cablati arrotolati o un singolo auricolare wireless non troppo costoso;

balsamo labbra in mini formato o un rossetto campione.

Meglio invece evitare oggetti voluminosi come mazzi di chiavi e accendini molto spessi, che deformano il tessuto, e tutto ciò che non volete assolutamente perdere, come anelli o orecchini importanti. Il taschino è robusto, ma resta piccolo: basta un movimento brusco per far scivolare fuori qualcosa di minuscolo.

Un pezzo di storia nascosto nei vostri jeans

La prossima volta che infilate la mano nella tasca destra dei jeans e sentite sotto le dita quel rettangolino di stoffa, saprete che non è un capriccio del design. È un frammento di storia del lavoro, del West e della moda, sopravvissuto all’era degli smartwatch.

Che ci teniate una moneta, un plettro o niente del tutto, quel piccolo taschino continua a raccontare la stessa cosa: i jeans nascono per essere pratici, resistenti e pieni di dettagli pensati per semplificare la vita di chi li indossa.