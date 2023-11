Come avere delle belle foto in gravidanza (più o meno professionali)? Ecco quando organizzare, come vestirsi e dove scattare

Un meraviglioso ricordo di un momento speciale della vita: le foto in gravidanza sono un bellissimo modo per ricordare un periodo della vita unico (per quanto ripetibile) e magico.

E proprio per questo sta diventando sempre più comune affidarsi a un fotografo professionista per realizzare un servizio che ci immortali con il pancione.

“Il suo valore è doppio perché permette alla donna di riscoprirsi bella e, in futuro, sarà prezioso da mostrare a figli e nipoti”.

Parla così Donatella Nicolini, giovane fotografa ritrattista, specializzata a livello mondiale in scatti di donne in gravidanza. L’anno sorso ha vinto il Premio come miglior Maternity Photographer, assegnato dal The Societies of Photographers, una delle più note associazioni mondiali di fotografia. È, inoltre, tra le 100 donne di successo per il 2023 secondo Forbes. “Con le mie foto – dice Donatella- aiuto le donne a rivendicare con orgoglio e forza il loro corpo in attesa”. Sono sue tutte le immagini di questo articolo.

Ecco come organizzare e come prepararsi per questo shooting che dovrà essere speciale e unico.

Come fare belle foto in gravidanza

Quando si fanno le foto in gravidanza

La pianificazione è essenziale. Bisogna scegliere la data, il luogo e il fotografo con cura. Il servizio fotografico va prenotato con largo anticipo.

Il momento ideale per lo shooting in gravidanza è di solito tra la 28° e 34° settimana, quando la pancia è ben evidente ma la gravidanza non è troppo avanzata.

Quanto costa fare un servizio fotografico col pancione (e quanto ci si mette)

Cercate fotografi specializzati in fotografia in gravidanza, noti come "Maternity Photographer". I budget sono diversi a secondo delle richieste, se si vogliono degli scatti con senza parenti e i propri pets.

Mettete in conto che il servizio fotografico durerà almeno cinque ore che diventaranno fino ad otto se c’è anche la famiglia da fotografare.

Come vestirsi per fare le foto con il pancione

Dalle gonne lunghe, ai vestiti aderenti, ai top scollati. C’è anche la possibilità di farsi fotografare senza veli, con pose artistiche che esaltano la bellezza e la femminilità della donna e del suo corpo che cambia, nella maniera più naturale possibile.

Soprattutto per le immagini in bianco e nero, dove la silhouette sinuosa della donna squarcia il buio ed emerge sul fondo scuro. I forti elementi grafici e l’illuminazione raffigurano la forza della donna in gravidanza.

L’abbigliamento, in ogni caso, deve mettere in risalto la pancia e il seno.

"Io - dice Donatella - in studio ho una cabina armadio con tanti capi tra cui scegliere. Nulla toglie che si possano portare anche capi da casa, magari comprati per l’occasione.”

Donatella organizza un giorno a parte, prima dello shooting, dedicato alla consulenza su pose, abiti e trucco.

Make-up e acconciatura per le foto in gravidanza

Se lo shooting è all’aperto ci si può arrangiare da sole per “trucco e parrucco”. Se invece si scatta in studio è imperativo affidarsi ad un truccatore specializzato, che abbia esperienza sui set fotografici, dove le luci sono molto forti e particolari. Questo è quello che suggerisce Donatella.

Il luogo

Se non è lo studio professionale del fotografo scelto, può essere un posto che abbia un significato speciale. Oppure, si può optare per uno spazio all’aperto.

Foto in gravidanza: meglio in coppia o da sole?

Per il servizio fotografico si possono coinvolgere il partner o i (futuri) fratelli maggiori per alcuni scatti. Questo può aggiungere un tocco di calore e affetto alle immagini.

“Molto spesso – dice Donatella – le mie clienti portano anche il cane, a tutti gli effetti un membro della famiglia”.