I mazzi non sono tutti uguali, così come non lo sono le dichiarazioni d'amore o di affetto: ecco il significato dei fiori più belli e regalati

Vi chiedete a cosa serva conoscere il significato dei fiori?

Spesso non troviamo le parole per esprimere un concetto o un’emozione, e ci troviamo in difficoltà. In questi casi è molto meglio lasciare da parte il linguaggio verbale, e affidarsi al linguaggio dei fiori, che vengono in nostro aiuto come un vero e proprio vocabolario, ricco di significati e di intenzioni.

Ma attenzione, per comunicare con i fiori è importante imparare a conoscere il loro significato, e gli esperti di Interflora ci insegnano ad interpretarlo e a trasmettere i nostri pensieri attraverso il linguaggio simbolico dei fiori, talvolta in modo più diretto e talvolta in modo più sottile.

Cosa significa regalare rose: non solo amore e passione

La rosa è un fiore dai molteplici significati, ma senza dubbio è riconducibile alla passione. Nell’antica Roma veniva associata a Venere, dea dell’amore e della bellezza. Bisogna però distinguere i vari significati a seconda del colore, infatti:

rosa rossa: amore e passione, è il classico messaggio, diretto e inequivocabile.

rosa bianca: correttezza e purezza.

rosa rosa: è il colore della tenerezza e dell’affetto, un dono familiare e sentito.

rosa gialla: in amore simboleggia gelosia, e possibile infedeltà. Tra amici è simbolo di ottimismo e di gioia di condivisione.

Il significato dei fiori: il tulipano, affetto e allegria, ma anche perdono

Anche il tulipano è simbolo d’amore, anche se non come la rosa. Il tulipano infatti è un fiore molto versatile, che permette di comunicare un’ampia gamma di emozioni. Ovviamente, anche in questo caso, un ruolo fondamentale è giocato dai colori.

tulipano rosa: richiama a un sentimento vero e profondo, che si fonda su certezze e che suscita affetto e tenerezza

tulipano bianco: è purezza e semplicità, si usa anche per chiedere perdono. Non a caso è il fiore della sincerità.

tulipano giallo: è il colore del sole e del buonumore, si dona per trasmettere allegria.

tulipano rosso: senza dubbio il messaggio è a sfondo amoroso.

tulipano arancione: simboleggia la creatività, trasmette una sensazione di armonia e complicità tra chi lo regala e chi lo riceve.

tulipano nero: è simbolo di una passione incontenibile e incontrollabile.

La peonia: valore e nobiltà di spirito

La peonia, altrimenti conosciuta come rosa senza spine, è un fiore carico di romanticismo. È il fiore del dodicesimo anno di matrimonio e rappresenta l’onestà, l’affetto e la prosperità, il valore e la nobiltà d’animo.

peonia rossa: è simbolo di prosperità ma si usa anche per inviare messaggi d’amore passionale.

peonia bianca: è un fiore che comunica purezza e pace, che concilia.

peonia rosa: indica nobiltà d’animo e trasmette affetto sincero.

Il lilium: lealtà e purezza

Il lilium simboleggia il potere, la lealtà e la purezza del corpo e dello spirito. È un fiore che fin dai tempi antichi si associa alla nobiltà d’animo e al valore. Proprio in virtù di questi significati, è spesso presente in cerimonie solenni.

Significato dei fiori: l’orchidea, fertilità e riconciliazione

L’orchidea, proprio in virtù della sua forma, è simbolo di fertilità. È il fiore dell’amore e della bellezza, ma anche del perdono. Infatti si usa spesso per recuperare un rapporto e cercare una riconciliazione.

L’ortensia: abbondanza e gratitudine

Le ortensie sono il fiore della prosperità e dell’abbondanza. Si utilizzano spesso per esprimere gratitudine e riconoscenza.

Ortensia Blu: fiducia, affetto e felicità.

Ortensia Bianca: simboleggia la sincerità e l’apertura.

Ortensia Rosa: è il fiore della bellezza e della riconoscenza, ma anche dell’amore.

Cosa significa regalare margherite: semplicità e amicizia

La margherita è semplicità. Il suo messaggio è di fiducia e stima totale verso l’altro, è un fiore carico di affetto e positività, che si regala tra amici per consolidare un legame solido e durevole e per dimostrare affetto e gratitudine. Talvolta cela un amore timido.

Il girasole: energia e positività

È il fiore della gioia, del movimento, dell’evoluzione. Si gira in cerca del sole, e la sua forma ricorda quella del sole. Il suo colore giallo intenso è pura energia e trasmette una sensazione di inesauribile allegria e positività.

La gerbera: soddisfazione e comprensione

La Gerbera è il fiore della vittoria e della soddisfazione. È un dono di affetto e complicità, che trasmette armonia e intesa nella coppia. La sua similitudine con la margherita e con il girasole, la rende a sua volta un fiore in grado di trasmettere energia allegria e semplicità.