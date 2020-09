Gli abiti e gli accessori del momento sono inclusivi e sostenibili. Grazia li ha fotografati utilizzando i filtri Instagram: vi diamo i link per provarli

Piacciono tanto alle star, alle celeb, e anche a noi: i filtri Instagram sono una realtà in evoluzione e in crescita, molto colorata e divertente, nelle stories di quasi tutti gli utenti social.

Ecco perché Grazia ha deciso di scegliere i filtri Instagram più creativi e di applicarli a un servizio moda che presenta gli abiti e gli accessori del momento.

Ve li mostriamo tutti, uno a uno, in questo articolo.

Provateli accedendo direttamente al profilo Instagram dei loro creators: per farlo, basta entrare nella pagina social dell'utente, selezionare l'highlight "filtro" (l'emoticon che ride, sotto le storie in evidenza), trovare il filtro corrispondente e provarlo sulla propria fotocamera.

A quel punto, condividete con noi le vostre creazioni più belle taggando l'account Instagram di @grazia_it.

Ecco i filtri Instagram usati per il nostro servizio moda in edicola

Creator: @amberarcadia - Nome del filtro: Blossom

Abito in taffetà con gonna a ruota; basco, orecchino con perle, collana con cristalli colorati, bracciale montaigne, borsa lady d-lite con ricamo cannage, cintura ricamata, calzini a rete, décolletées boy-d (tutto Dior).

Creator: @sintarespati - Nome del filtro: The Rose Garden

Giacca in tweed di lana con gonna e shorts; tra i capelli spilla di resina, calze in cotone stivali (tutto Chanel).

Creator: @silichmasha - Nome del filtro: My Spring

Giacca da sci su dolcevita a motivo monogram, gonna a strati, stivaletti (tutto Louis Vuitton).

Creator: @juangonzalezz768 - Nome del filtro: Coffee Sparkle

Body in viscosa stampata e gonna in seta, sandali con plateau (tutto Versace).

Creator: @aesthetic_filterss

Abito con scollo squadrato su maxi gonna plissé (tutto Stella McCartney). Scarpe (Bally).

Creator: @mashalovaa - Nome del filtro: Rose Garden

Maglia in cashmere multicolore e pantaloni a vita alta in cotone (tutto Hermès). Sandali bv lido (Bottega Veneta).

Pochette con logo (Valentino Garavani).

Creator: @aimeskincare - Nome del filtro: Summer Glow

Gilet ricamato su camicia in seta, pantaloni gessati; basco, borsa e stivali (tutto saint laurent by anthony vaccarello).

Creator: @fawkek - Nome del filtro: Red13 Filter

Giacca in denim su top in chiffon e pantaloni svasati; borsa da cintura baguette mini in nylon a stampa FF, tracolla baguette in tulle plissé e sandali (tutto Fendi).

Creator: @lenatemnikovaofficial - Nome del filtro: Eyes Butterfly

Dalla collezione Joséphine Aigrette Impériale, tiara in oro bianco con rubini a taglio pera e diamanti più pendente con diamanti taglio brillante (Chaumet).

Creator: @muthiaasaviraa - Nome del filtro: Pink Flower

Abito di pelle (Salvatore Ferragamo). Bracciali bee my love in oro con diamanti (tutti Chaumet).

Creator: @wondermilk.me - Nome del filtro: Sunkissed

Top di seta con maxi frange su shorts di pelle, borsa bv snap in pelle ad intreccio e sandali crunch lux in agnello (tutto Bottega Veneta).

Creator: @svet_amikheeva - Nome del filtro: Birds

Maxi abito in seta effetto denim délavé con taschini (Balenciaga).

Parka in tessuto tecnico con occhielli metallici e coulisse più gilet con inserti in tecno poliestere, sneakers (tutto Moncler).

Creator: @nstsh - Nome del filtro: Autumn leaves

Cappotto teddy bear in cammello e seta su canotta e gonna in seta e velluto, décolletées con cinturini e plateau (tutto Max Mara).

Creator: @gabbykarina - Nome del filtro: Rose Garden

Cappotto in montone doppiopetto su camicia stampata e gonna in pelle a pieghe, borsa e décolletées (tutto Bally).

Creator: @suaragemuruhlangit - Nome del filtro: Night Flare

Abito in lana fantasia (Sportmax)

Trucco: Max May

Pettinature: Anthony Nader

Abito in jersey con spalline a frange e ricami (Giorgio Armani).

Set designer: Dane Stojanovic.

INSTAGRAM FASHION CREDITS

Photographer – Charlie Grant

Set Design and Creative Direction – Dane Stojanovic

Fashion Director – Kim Payne

Make Up – Max May

Hair – Anthony Nader