Figlie famose di mamme famose: a Hollywood la genetica non è un'opinione e le figlie d'arte si rivelano spesso delle bellissime fotocopie delle mamme

Tale madre, tale figlia, a quanto pare.

Sbirciando tra le foto di famiglia di Hollywood a colpire è quante mamme famose abbiano procreato delle meravigliose fotocopie di se stesse.

Talmente simili da sembrare sorelle a volte, nonostante la differenza di età.

Ecco 10 esempi che lo dimostrano.

(Continua sotto la foto)

1. Cindy Crawford e Kaia Gerber

Per anni, i fan hanno sempre commentato la somiglianza delle due donne, che effettivamente sono due goccie d'acqua.

Tra l'altro, più Kaia diventa grande (ora ha 17 anni), più la somiglianza diventa lampante.

2. Vanessa Paradis e Lily-Rose Depp

Lily-Rose Depp, 20 anni, è una delle poche figlie di celebrities che ha deciso di non crogiolarsi nella fame dei genitori ma di crearsi una strada tutta sua.

Dal padre, Jhonny Depp, ha preso la bravura nella recitazione, dalla madre, Vanessa Paradis, la falcata da passerella e la somiglianza fisica.

3. Tish Cyrus e Miley Cyrus

Miley Cyrus ha anche ereditato l'amore per la musica da suo padre per la musica, ma la mamma Tish Cyrus le ha passato tutto il resto: la somiglianza è incredibile.

4. Melanie Griffith e Dakota Johnson

Melanie Griffith ha ereditato il colore dei capelli e la forma del viso da sua madre, l'attrice Tippi Hedren.

Ma non si può non notare quanto la figlia di Melanie, Dakota Johnson, assomigli a mamma e nonna.

5. Reese Witherspoon e Ava Phillippe

Nel 2002 Reese Witherspoon ha vinto il suo primo MTV Movie Award come miglior attrice comica in "La rivincinta delle bionde" raccontando davanti al pubblico di sua figlia Ava.

Ora Ava, nata nel settembre 1999, assomiglia sempre di più alla mamma ogni giorno che passa.

6. Madonna e Lourdes Leon

Per alcune cose, Lourdes Leon non sta seguendo le orme di sua mamma, in particolare per la carriera e il colore di capelli.

Ma a parte questo, Lourdes, nata nel 1996, sembra la versione più giovane di Madonna.

7. Kris Jenner e figlie

Se c'è una cosa che la famiglia Kardashian-Jenner condivide al 100% (oltre al dramma, ovviamente) è il DNA.

Tutte le figlie di Kris Jenner, la matriarca della famiglia, le assomigliano. Chi più, chi meno.

8. Julianne Moore e Liv Freundlich

Julianne Moore ha passato tutte le sue famose caratteristiche fisiche alla figlia Liv, nata nel 2002.

Oltre alla carnagione e alla folta chioma rossa, anche la forma del viso delle due donne è identica.

9. Michelle Obama e Malia Obama

Ogni volta che la famiglia dell'ex presidente degli USA faceva un'apparizione ufficiale era palese la somiglianza tra la figlia maggiore di Barack e Michelle Obama, Malia, e Michelle stessa.

10. Jada Pinkett-Smith e Willow Smith

La figlia del famoso attore è nata il giorno di Halloween del 2000. Nonostante la sua giovane età, la somiglianza con la mamma è già parecchio evidente.