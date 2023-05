Dalla skincare ai gioielli, passando per fiori, gite fuori porta e del (buon) tempo da passare insieme: tante idee regalo per la festa della mamma

La festa della mamma è alle porte e se l'indecisione regna ancora sovrana su quale regalo farle, siete nel posto giusto.

Infatti qui troverete alcune idee (più o meno particolari) che potrebbero sorprendere la vostra mamma (le abbiamo pensate per far felici proprio tutte!)

Dal tempo, che poi è sempre il regalo preferito di ogni mamma, agli smartwatch, per quelle mamme che non sentono mai il telefono (o quelle che vogliono monitorare e migliorare la propria salute), passando per viaggi, fiori e piccoli sfizi: scegliete quale fa per voi (e per lei).

Idee regalo per la festa della mamma

Una serata da passare insieme

Ci sono mamme a cui non importa più di tanto delle ricorrenze, ma nessuna mamma rinuncerebbe mai a un po' di tempo da passare con i suoi bambini. Per quanto grandi possano essere.

Perché non regalarle allora una serata da trascorrere insieme, senza di mezzo papà o altre persone, facendo qualcosa solo voi?

Può essere una cena fuori in un posto particolare o una serata da passare sul divano, con tanti snack a disposizione e un film scelto ad hoc.

Se siete a Milano non perdete l'occasione di ordinare su Delivery una vaschetta di gelato al Gusto Mamma.

Con la gelateria Terra di Milano, infatti, Deliveroo ha lanciato il gusto mamma al sapore di pane, burro e marmellata di ciliegie, ideato dal proprietario Gianfranco Sampò per onorare la madre Pina e la merenda che gli preparava da piccolo.

Uno smartwatch o una smartband

Uno smartwatch potrebbe essere un ottima idea per mamme amanti del fitness e del benessere e anche per quelle che non sentono mai il cellulare suonare.

Galaxy Watch5, ad esempio, è pensato per migliorare le abitudini di salute e benessere attraverso tre potenti sensori di salute: frequenza cardiaca, segnale cardiaco elettrico e analisi dell’impedenza bioelettrica, oltre alla rilevazione di parametri come i livelli di ossigeno nel sangue e quelli di stress.

Inoltre, Attraverso gli Sleep Scores, che monitorano le fasi del sonno e forniscono dati dettagliati su tempi di sonno profondo, sonno REM e sui livelli di ossigeno nel sangue, gli utenti possono imparare a conoscere meglio i propri ritmi del sonno e la propria salute generale.

E ovviamente permette di vedersi comparire sul polso tutte le notifiche del telefono, per non perderne più nemmeno una.

Glamping per la festa della mamma Camping Tahiti, Emilia Romagna

Agriturismo Vultaggio, Sicilia

Camping Village Rocchette, Toscana

Glamping Resort Orlando in Chianti, Toscana

Hu Venezia Camping in Town, Veneto

Un weekend di relax...

Se il miglior regalo per una mamma è sempre il tempo che le dedichiamo da passare insieme, perché non organizzare un weekend in cui condividere belle location, buon cibo e tante chiacchiere?

Per un'esperienza unica, e un soggiorno all'insegna della natura e del relax, provate a optare per un glamping e festeggiate la festa della mamma a suon di Spa, massaggi e percorsi benessere. Trovate tantissime destinazioni su Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa (qualche esempio lo trovate sfogliando la gallery qui sopra).

Se il vostro budget non lo permette potete anche provare HomeExchange, la prima community di scambio case al mondo, con quasi 120.000 membri in più di 130 Paesi, che consente ai viaggiatori di tutto il mondo di scambiare le proprie case o appartamenti, in modo sicuro e senza transazioni finanziarie.

Costa 149 euro per un anno di iscrizione, durante il quale è possibile attivare scambi illimitati, in qualsiasi momento dell’anno, con due diverse modalità:

Scambio classico: Due famiglie si scambiano reciprocamente le proprie case, nelle stesse date o anche non contemporaneamente.

Scambio con GuestPoints: l'ospite soggiorna a casa dell'ospitante e gli offre un certo numero di Punti ospite. L'ospite può utilizzare questi GuestPoint per soggiornare a sua volta presso un altro membro. Ogni iscritto riceve i Punti ospite al momento della sottoscrizione e ogni qualvolta ospita dei membri presso la sua abitazione.

Un messaggio d'amore in formato floreale

Uno dei doni più preziosi che la natura ci offre sono proprio i fiori e regalare un mazzo di fiori alla mamma equivale a dirle che lei è preziosa per noi, per questo verrà sicuramente vista da lei come una dichiarazione d'affetto di pura autenticità.

Attenzione però, ogni fiore porta dentro sé un significato, che va scelto con cura: qui trovate un "dizionario" per interpretarli - a voi poi la creatività per inserire il messaggio decifrato all'interno del biglietto.

