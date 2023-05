Regali festa della mamma 2023: dai profumi al make-up, fino allo skincare e agli accessori, ecco le idee beauty selezionate per voi

Se siete alla ricerca di spunti per i vostri regali festa della mamma 2023, siete nel posto giusto. Abbiamo selezionato per voi alcune delle più belle proposte beauty per andare a colpo sicuro. Dai profumi al make-up fino agli accessori e allo skincare, qui troverete una selezione di idee che potranno stupire la vostra mamma. Seguiteci alla scoperta delle migliori idee originali per la festa della mamma, continuando a leggere questo articolo.

Rose 31 di Le Labo: per la mamma che ama i profumi unisex

Lo scopo del profumo è chiaro: trasformare la celebre rosa di Grasse, simbolo di sensualità e femminilità incondizionate, in una fragranza per tutti. Il risultato è un modello unico nel suo genere. Il segreto è nell'alternare il femminile e il maschile con l’ambiguità inquietante della rosa centifolia, prontamente raccolta da un’armonia di note calde, speziate e boisé come il cumino, l’olibano, il cedro e un tocco di ambra. Sullo sfondo, emerge la sensualità dichiarata del legno di guaiaco e del cisto, evidenziata da una nota animale distintamente fisica, che dona a questo profumo uno sconcertante alone di mistero.

Sasva Garden of Youth: per la mamma che adora i profumi intensi

Un profumo che è un bouquet floreale, con tutti i fiori più famosi dell’India. Gli effluvi di un antico giardino indiano, nel culmine della primavera, si fondono con una solare base di Vaniglia, Ambra e Leather. Le note floreali sono capitanate dall’affascinante nota del Gelsomino Sambac, della Magnolia Champak, della Tuberosa e quella insolita della Lonicera Cinese.

Pink me Up Atelier des Ors, il profumo giocoso e frizzante

Pink me Up scintilla e risplende, la sua lucentezza migliora l’umore; è come una gioiosa bollicina che volteggia in un calice di cristallo, simboleggiando i piaceri della vita. Coinvolgente e sofisticata, mescola la delicatezza dello champagne con il carattere vivace della rosa Centifolia. Le inebrianti note floreali di fiori d’arancio e iris si amplificano sul fondo grazie a un musk seducente.

Incense Rosé Tauer Parfums, il profumo misterioso

Fragranza misteriosa costruita attorno a un incenso fumoso, con un’assoluta di Rosa Bulgara, note agrumate e scure resine balsamiche, è un’ode alla regina dei fiori. In questa creazione la rosa è sublimata dalla delicatezza del Bergamotto, dall'olio essenziale di Clementina e da un pizzico di Cardamomo.

L'idea regalo Lancôme per la Festa della Mamma

Lancôme propone un idea regalo che vede protagonisti due tra i prodotti più amati della Maison. La Vie est Belle, l’iconica fragranza trionfo di iris, gelsomino, fiori d'arancio e patchouli, è accostata a un altro best-seller Lancôme, Hypnôse Mascara. Disegnato dall’illustratrice Ashley Mary, il kit in edizione limitata è contraddistinto da una rosa – fiore simbolo di Lancôme – i cui petali sono una sinfonia di colori, omaggio dell’artista ai disegni che i bambini di tutto il mondo regalano alle proprie mamme quale segno dell’amore che nutrono per loro.

Regali festa della mamma 2023: Giftset Private Collection di Rituals

Coccolate la vostra mamma con questo lussuoso cofanetto regalo contenente prodotti e fragranze per la casa, per trasformarla in un luogo magico e accogliente. Sweet Jasmine è la scelta perfetta per coloro che amano un'atmosfera dolce ed elegante, caratterizzata da note fresche di agrumi e frutti rossi combinate con il legno di sandalo e il giglio. The Savage Garden è, invece, perfetto se cercate una fragranza più verde arricchita con limone speziato e note erbacee.

L'iconica styler ghd gold™ è dotata di tecnologia Dual-zone per prestazioni di alto livello, che garantisce risultati professionali, capelli più lucidi, lisci e dall'aspetto più sano. Fa parte della NEW SUNSTHETIC COLLECTION, una collezione in edizione limitata sui toni della golden hour.

Regali festa della mamma 2023: Byredo Eyeshadow Palette Remembrance

La palette è composta da 18 tonalità. Passando dal chiaro allo scuro, attraverso il metallico, l'opaco e lo shimmer, emerge un'armonia attraverso una combinazione senza complicazioni, un perfetto contrasto tra il corpo, l'equilibrio e il portamento di chi lo indossa. Si gioca con le nuance della palette, che possono essere utilizzate in una sola passata. Le texture sono morbide, cremose e leggere come una seconda pelle - dai toni caldi dei nude, dei rosa e dei marroni, a volte arricchiti da una sfumatura argentata.

Regali festa della mamma 2023: Feel good set di Ringana

Il kit contiene FRESH goiji pink & pepper soap, un sapone viso-corpo in edizione limitata tagliato e confezionato a mano nell’iconico asciugamano in cotone biologico del brand. Il FRESH body milk, invece, addolcirà la routine con la sua barbabietola da zucchero e con la sua magnolia.

