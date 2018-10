Raggiungere il benessere mentale e fisico e riuscire a essere davvero felici non è cosa da poco: ecco i passi per raggiungere questo equilibrio

Il nostro benessere psicofisico è come una torta formata da tanti ingredienti che messi insieme danno il risultato che ci permette di vivere più o meno felici.

Vivere nel benessere significa essere nella condizione psicologica e fisica ottimale che permette di sentirsi bene con se stessi e con le altre persone.

E dici niente.

Arrivare a vivere un momento così percepito è un grande traguardo e quello che molti pensano è che una volta raggiunto saremo per sempre in pace con il mondo.

Mentre piuttosto è come quando finalmente si perdono quei 2-3 chili che sono stati lì tutto l’inverno: è stato un obiettivo faticosamente raggiunto e che ci rende giustamente fieri di noi, ma per mantenerlo dobbiamo continuare ad impegnarci (altrimenti potremmo riprenderne anche di più).

Vi diciamo quali sono gli ingredienti fondamentali per raggiungere il benessere e vivere attimi di vera felicità.

Conosci te stesso

Il punto di partenza del percorso per raggiungere il benessere è proprio conoscere se stessi. Punti di forza e di debolezza, pregi e difetti, lati nascosti e lati evidenti.

Non è cosa da poco e considerate che dopo aver conosciuto le vostre sfumature, per stare bene, dovrete anche accettarle.

Accettare chi siamo, senza giudizi ma con consapevolezza è ciò che può portarci verso il vero benessere.

Trova l’obiettivo della tua vita

Per sentirci bene, abbiamo bisogno di sapere che stiamo andando in una direzione ben definita, verso una crescita costante e uno scopo che si può definire come il senso della nostra vita.

L’obiettivo della vostra vita non arriverà bussandovi alla porta vestito di tutto punto, dovrete cercarlo e ricercarlo finchè non sarà chiaro davanti ai vostri occhi.

Per trovarlo dovete provare nuove esperienze, buttarvi a capofitto nell’incertezza del risultato e spostarvi spesso dalla vostra comfort zone.

Sii autonomo

L’indipendenza e l’autonomia sono due ingredienti fondamentali della felicità.

Essere autonomi significa non dipendere dalle emozioni degli altri e da quello che le persone possono pensare.

La felicità sfugge dalle mani di chi vive per compiacere o con la paura di deludere le aspettative altrui.

Gestisci le richieste dell’ambiente

Ovvero sviluppa la capacità di rispondere e gestire le richieste dall’esterno.

Chi sa rispondere adeguatamente alle esigenze del contesto in cui vive, saprà di conseguenza essere padrone della propria vita senza farsi travolgere da quello che arriva da fuori.

Le difficoltà possono quindi essere gestite con facilità e nella consapevolezza che sono momenti passeggeri che non definiscono chi siamo.

Relazioni positive

Le relazioni interpersonali influenzano costantemente la nostra vita.

Siamo influenzati da chi ci circonda e i nostri rapporti spesso sono lo specchio di quello che siamo.

Per questo motivo è importante circondarsi di persone positive e propositive da cui prendere esempio e a cui poter dare il meglio di noi.