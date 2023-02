Questo nuovo trend di TikTok riporta l'attenzione alle piccole cose, per ritrovare positività e felicità nella vita di tutti i giorni

Il nostro benessere e la nostra salute mentale sono diventati negli ultimi anni sempre più importanti. Per questo, ognuno di noi compie azioni mirate volte a prendersi cura di sé. Ognuno ha i suoi metodi: c'è chi fa yoga e chi ascoltando podcast, chi cucina o anche chi segue l'ultima tendenza di TikTok del Day Dumping.

Utilizzando le funzionalità carosello di TikTok o di Instagram, il Day Dumping consiste nel caricare una serie di immagini carine, ma allo stesso tempo normali, che raccontino gli eventi della giornata.

Non stiamo parlando di momenti da copertine patinate con abiti di lusso in luoghi "instagrammabili". Questo trend racconta infatti la vita quotidiana.

Curiosi di sapere di più sulla nuova tendenza di TikTok? Ecco la risposta a tutte le vostre domande.

**Il segreto della felicità? Secondo la scienza bastano 10 minuti di questa attività**

Day Damping: cos'è e come prendere parte a questo trend benessere

(Continua sotto la foto)

Cos’è il Day Dumping?

Il Day Dumping è quel trend che più che mai ci fa capire che abbiamo superato il bisogno di lussi esagerati.

Riguarda infatti la ricerca della felicità nella vita di tutti i giorni, così com'è.

Questo trend ci dimostra che nella vita non abbiamo bisogno di lussi eccessivi poiché i momenti salienti della giornata possono sono in genere i più semplici e i più accessibili; dal rifare il letto, al bere un caffè ad annaffiare le piante.

Come prendere parte a questo trend?

Un modo semplice per iniziare a prendere parte di questo trend può essere ad esempio filmare una piccola clip della vostra routine di skin-care o della vostra colazione.

Queste attività sono infatti perfette per il Day Dumping in quanto non dovrebbero comportare nessun tipo di "abbellimento per i social".

Potete anche provare a scattare una foto della vostra libreria, o addirittura fare un piccolo video mentre rifate il letto. Qualsiasi cosa facciate nella vostra vita quotidiana che piacevole così com'è.

Il bello di questo trend di TikTok è che questi compiti, un tempo banali, ora vi sembreranno e vi faranno sentire meglio con voi stesse.

Quali sono i benefici del Day Dumping?

In un mondo in cui c'è un flusso costante di negatività, l'antidoto migliore è notare le piccole cose, soprattutto quelle positive.

È per questo motivo che il Day Dumping è diventata una vera e propria tendenza su TikTok, perché gli utenti ne hanno visto il potenziale per il proprio benessere mentale.

Anche gli esperti concordano:

«È tutta una questione di gratitudine. Scattare una foto più naturale, più momentanea, cattura un piccolo miracolo nel momento positivo nel vostro mondo. E più uno riesce a creare rituali positivi nella propria vita, più positività attira a sua volta».

Prendere parte al trend ci aiuta anche a ricordare ciò che abbiamo portato a termine quel giorno, e questo ci regala un senso di realizzazione e progresso. Il che, a sua volta, aumenta l'autostima e la fiducia in se stessi, creando così un effetto positivo sulla vostra salute mentale.